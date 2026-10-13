Τέξας: Νεκρός εντοπίστηκε ο ηθοποιός RJ Mitte, γνωστός από τη σειρά «Breaking Bad»

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Νεκρός εντοπίστηκε στο Μπράουνσβιλ του Τέξας ο ηθοποιός RJ Mitte, ο οποίος έγινε ευρύτερα γνωστός από τον ρόλο του στην πολυβραβευμένη τηλεοπτική σειρά «Breaking Bad», ενώ παράλληλα ανέπτυξε σημαντική δράση για την προάσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του TMZ, επικαλούμενο επιβεβαίωση από αξιωματούχο της κομητείας, ο θάνατος του ηθοποιού αποδίδεται πιθανότατα σε αυτοκτονία.

Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε ανακοίνωση που εκδόθηκε μέσω του γραφείου διαχείρισης ταλέντων το οποίο εκπροσωπούσε τον ηθοποιό.

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον τραγικό θάνατο του αγαπημένου ηθοποιού, φιλάνθρωπου και ένθερμου υπερασπιστή των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, RJ Mitte», ανέφερε η ανακοίνωση.

Ο Mitte ενσάρκωσε τον Walter White Jr., τον γιο του Walter White, του καθηγητή χημείας που μετατρέπεται σε παραγωγό και διακινητή μεθαμφεταμίνης, τον οποίο υποδύθηκε ο Bryan Cranston.

Ο ηθοποιός συμμετείχε σχεδόν στο σύνολο των επεισοδίων και των πέντε κύκλων της σειράς του AMC, η οποία, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση των New York Times, αναδείχθηκε κορυφαία τηλεοπτική σειρά του 21ου αιώνα.

Πέρα από την καλλιτεχνική του πορεία, ο RJ Mitte αξιοποίησε τη δημόσια παρουσία του για να ενισχύσει την ενημέρωση γύρω από την αναπηρία και να προωθήσει την ισότιμη εκπροσώπηση των ατόμων με αναπηρία.

Όπως επισημαίνουν οι εκπρόσωποί του στην ανακοίνωση με την οποία γνωστοποίησαν τον θάνατό του, η προσωπική του εμπειρία με την εγκεφαλική παράλυση συνέβαλε καθοριστικά στην αυθεντικότητα με την οποία προσέγγισε τον τηλεοπτικό του ρόλο.