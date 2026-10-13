Αραγτσί: Το Ιράν επιδιώκει «σοβαρά» τη διπλωματική οδό για τη διασφάλιση των εθνικών του συμφερόντων

Το Ιράν συνεχίζει εντατικά τις διπλωματικές του προσπάθειες σε διεθνές επίπεδο, με στόχο τη διασφάλιση των εθνικών του συμφερόντων, όπως δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Αραγτσί. Οι βασικές προτεραιότητες περιλαμβάνουν την αξιοποίηση της οικονομικής διπλωματίας για την άρση των αμερικανικών και δυτικών κυρώσεων, καθώς και την ενίσχυση της επικοινωνίας με τα μέσα ενημέρωσης, με σκοπό τον τερματισμό της σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

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Διεθνή Νέα

Αραγτσί
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το Ιράν συνεχίζει εντατικά τις διπλωματικές του προσπάθειες σε διεθνές επίπεδο, με στόχο τη διασφάλιση των εθνικών του συμφερόντων, όπως δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Αραγτσί.
  • Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας έθεσε ως βασική προτεραιότητα την αξιοποίηση της οικονομικής διπλωματίας για την άρση των αμερικανικών και δυτικών κυρώσεων.
  • Ο Αραγτσί υπογράμμισε ότι, παρά την αποφασιστικότητα του Ιράν να υπερασπιστεί τον εαυτό του, η ιρανική ηγεσία αντιμετωπίζει σοβαρά τη δυνατότητα αξιοποίησης της διπλωματίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

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Το Ιράν συνεχίζει εντατικά τις διπλωματικές του προσπάθειες σε διεθνές επίπεδο, με στόχο τη διασφάλιση των εθνικών του συμφερόντων, όπως δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Αραγτσί.

Σύμφωνα με ανάρτησή του στο Telegram, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας έθεσε μεταξύ των βασικών προτεραιοτήτων της εξωτερικής πολιτικής της Τεχεράνης την αξιοποίηση της οικονομικής διπλωματίας για την άρση των αμερικανικών και δυτικών κυρώσεων, καθώς και την ενίσχυση της επικοινωνίας με τα μέσα ενημέρωσης.

Οι δηλώσεις του Αραγτσί έρχονται σε συνέχεια τοποθετήσεών του την περασμένη εβδομάδα, όταν υπογράμμισε ότι, παρά την αποφασιστικότητα του Ιράν να υπερασπιστεί τον εαυτό του, η ιρανική ηγεσία αντιμετωπίζει σοβαρά τη δυνατότητα αξιοποίησης της διπλωματίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πηγή: Al Jazeera

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