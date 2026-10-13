Αραγτσί: Το Ιράν επιδιώκει «σοβαρά» τη διπλωματική οδό για τη διασφάλιση των εθνικών του συμφερόντων

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Το Ιράν συνεχίζει εντατικά τις διπλωματικές του προσπάθειες σε διεθνές επίπεδο, με στόχο τη διασφάλιση των εθνικών του συμφερόντων, όπως δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Αραγτσί.

Σύμφωνα με ανάρτησή του στο Telegram, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας έθεσε μεταξύ των βασικών προτεραιοτήτων της εξωτερικής πολιτικής της Τεχεράνης την αξιοποίηση της οικονομικής διπλωματίας για την άρση των αμερικανικών και δυτικών κυρώσεων, καθώς και την ενίσχυση της επικοινωνίας με τα μέσα ενημέρωσης.

Οι δηλώσεις του Αραγτσί έρχονται σε συνέχεια τοποθετήσεών του την περασμένη εβδομάδα, όταν υπογράμμισε ότι, παρά την αποφασιστικότητα του Ιράν να υπερασπιστεί τον εαυτό του, η ιρανική ηγεσία αντιμετωπίζει σοβαρά τη δυνατότητα αξιοποίησης της διπλωματίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Iranian FM Abbas Araghchi says Tehran is seriously pursuing diplomacy to advance national interests, end US and Western sanctions and strengthen media engagement, while remaining determined to defend itself. Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr 13ος & 14ος μισθός: Η ΑΔΕΔΥ καταθέτει προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 🔴 LIVE updates: https://t.co/OaeuICxE8s https://t.co/XJrnS8gbM9 — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 12, 2026

Πηγή: Al Jazeera