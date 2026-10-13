Τραμπ κατά Χούθι: «Συμπεριφέρονται πολύ άσχημα» – Ανοιχτό το ενδεχόμενο αμερικανικής στρατιωτικής εμπλοκής

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης για την κλιμάκωση των επιθέσεών τους κατά της Σαουδικής Αραβίας, δηλώνοντας ότι «συμπεριφέρονται πολύ άσχημα». Παρόλα αυτά, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει αποκαλύψει τις επόμενες κινήσεις της Ουάσινγκτον, διατηρώντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αμερικανικής στρατιωτικής εμπλοκής.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης για την κλιμάκωση των επιθέσεών τους κατά της Σαουδικής Αραβίας, δηλώνοντας ότι «συμπεριφέρονται πολύ άσχημα».
  • Οι δηλώσεις του έρχονται μετά από σειρά επιθέσεων εναντίον αεροδρομίων στη Σαουδική Αραβία.
  • Ο Τραμπ έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο να συμμετάσχουν σε στρατιωτικές επιχειρήσεις της Σαουδικής Αραβίας κατά των Χούθι, χωρίς ωστόσο να έχει ανακοινωθεί κάποια οριστική απόφαση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης για την κλιμάκωση των επιθέσεών τους κατά της Σαουδικής Αραβίας, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει τις επόμενες κινήσεις της Ουάσινγκτον απέναντι στην οργάνωση.

«Οι Χούθι συμπεριφέρονται πολύ άσχημα. Δεν είναι καλό», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους, όταν ρωτήθηκε για το πώς σκοπεύει να αντιμετωπίσει τις ενέργειες της οργάνωσης.

Οι δηλώσεις του έρχονται μετά από σειρά επιθέσεων εναντίον αεροδρομίων στη Σαουδική Αραβία, μεταξύ των οποίων το διεθνές αεροδρόμιο King Khalid στο Ριάντ και το αεροδρόμιο King Fahd στο Νταμάμ.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο να συμμετάσχουν σε στρατιωτικές επιχειρήσεις της Σαουδικής Αραβίας κατά των Χούθι.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει ανακοινώσει κάποια οριστική απόφαση.

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