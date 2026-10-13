Αλέξανδρος Ρήγας: «Ο χρόνος είναι αδίστακτος και ανελέητος» – Η φιλοσοφία του για το πέρασμα των χρόνων

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Τη στάση του απέναντι στον χρόνο που περνά και τις επαγγελματικές αποτυχίες που τον σημάδεψαν περιέγραψε ο Αλέξανδρος Ρήγας, καλεσμένος στην εκπομπή «Studio στις 3».

«Δεν πολεμιέται ο χρόνος που περνάει. Είναι αδίστακτος και ανελέητος», ανέφερε ο αγαπημένος ηθοποιός και σεναριογράφος, τονίζοντας ότι όσο μεγαλώνει κανείς, οφείλει να αντιλαμβάνεται πως ο χώρος που καταλαμβάνει περιορίζεται και να σέβεται την ορμή της νέας γενιάς.

«Οφείλεις να σεβαστείς τον ερχομό του νέου με όση σοφία έχεις», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Αλέξανδρος Ρήγας εξομολογήθηκε, επίσης, ότι οι αποτυχίες έχουν αφήσει βαθύτερο αποτύπωμα μέσα του από τις επιτυχίες. «Χαιρόμουν με τις επιτυχίες, αλλά πιο πολύ έχουν γράψει μέσα μου οι αποτυχίες μου», δήλωσε, αναφερόμενος σε τηλεοπτικές σειρές και θεατρικές παραστάσεις που δεν είχαν την αναμενόμενη απήχηση.

Μεταξύ άλλων, θυμήθηκε το «Αμάρτημα της μητρός μου», που διακόπηκε λόγω προβλημάτων στην παραγωγή, και τις «Τρίχες», οι οποίες δεν σημείωσαν την επιθυμητή πορεία, παραδεχόμενος ότι κάθε επαγγελματική κάμψη τον έχει στενοχωρήσει βαθιά.

«Μία διαδρομή, που είναι τόσα χρόνια, είναι νομοτελειακό ότι θα έχεις και κάποια κάμψη. Τις στιγμή που γίνεται στεναχωριέσαι και φρικάρεις και πονάς», συμπλήρωσε.