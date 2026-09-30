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Ηλιούπολη: Δύσκολες ώρες για τη διευθύντρια του Γυμνασίου που είχε υποστεί ανακοπή – Δίνει μάχη στη ΜΕΘ

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Κυψέλη, σχολείο, μαχαίρωμα
Φωτογραφία αρχείου
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Αγωνία για την υγεία της διευθύντριας του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης, η οποία είχε υποστεί ανακοπή την περασμένη Τρίτη (22/9), έπειτα από πτώση κεραυνού.

Σύμφωνα με τα όσα είχαν γίνει γνωστά, η εκπαιδευτικός βρισκόταν στον δρόμο, όταν ακούστηκε ένας ισχυρός κρότος κεραυνού και λίγο αργότερα η ίδια κατέρρευσε. Εκείνη την στιγμή στην περιοχή βρίσκονταν σε εξέλιξη έντονα καιρικά φαινόμενα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να κάνουν ΚΑΡΠΑ στην εκπαιδευτικό, καταφέρνοντας να την επαναφέρουν. Στη συνέχεια, διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου νοσηλευόταν διασωληνωμένη στη ΜΕΘ.

Το πρωί της Τετάρτης κυκλοφόρησε σε τοπικά μέσα ότι η διευθύντρια έχασε τη μάχη για τη ζωή. Ωστόσο η συγκεκριμένη είδηση δεν επιβεβαιώθηκε. Η 50χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ερυθρός Σταυρός», με την κατάσταση της να κρίνεται από τους ιατρούς εξαιρετικά κρίσιμη.

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