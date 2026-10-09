Γιάννης Λώλος: Πέθανε σε ηλικία 58 ετών ο διακεκριμένος αρχαιολόγος και πανεπιστημιακός

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Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 58 ετών, ο διακεκριμένος αρχαιολόγος και πανεπιστημιακός Γιάννης Λώλος.

Ο Γιάννης Λώλος, σπούδασε ιστορία της τέχνης και αρχαιολογία στο Παρίσι (Paris IV-Sorbonne), όπου και έλαβε το βασικό πτυχίο και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών του.

Από το 1992 έως το 1998, ακολούθησε διδακτορικές σπουδές στο μεταπτυχιακό τμήμα Αρχαίας Ιστορίας και Μεσογειακής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Berkeley, όπου και εκπόνησε διδακτορική διατριβή με θέμα την τοπογραφία της Σικυωνίας.

Ο Γιάννης Λώλος, υπήρξε τακτικό μέλος της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών (1995-1996) και επισκέπτης επίκουρος καθηγητής κλασικής αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Michigan (1998-1999). Από το 2002 δίδασκε στο τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Είχε συμμετάσχει σε αρχαιολογικές ανασκαφές στην Αττική, στην Κρήτη, στην Κόρινθο, στη Νεμέα, στη Στυμφαλία, καθώς και στην ετρουσκική πόλη Μusarna της Ιταλίας. Από το 2004 διεύθυνε την αρχαιολογική έρευνα πεδίου στην αρχαία Σικυώνα, ενώ από το 2018, συνδιεύθυνε την ανασκαφή στη Μαγούλα Πλατανιώτικη του Δήμου Αλμυρού.

Είχε συγγράψει δύο μονογραφίες (Εγνατία Οδός, Αθήνα 2008, Εκδόσεις Ολκός και Land of Sikyon; archaeology and history of a Greek city-state (Hesperia Supplement 39), Princeton 2011) και πολυάριθμα άρθρα σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους