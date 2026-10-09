Κωνσταντινούπολη: Στους 5 οι νεκροί από την κατάρρευση πολυκατοικίας – Ολοκληρώθηκαν οι έρευνες στα συντρίμμια

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Στους πέντε ανέρχονται πλέον οι επιβεβαιωμένοι νεκροί από τη μερική κατάρρευση επταώροφης πολυκατοικίας στο Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης.

Μετά την ανάσυρση τριών ακόμη θυμάτων από τα ερείπια, η Νομαρχία της πόλης ενημέρωσε ότι οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έλαβαν τέλος, ενώ στο σημείο συνεχίζονται οι εργασίες καθαρισμού.

Η Νομαρχία ανακοίνωσε ότι τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους επιτόπου και ένας ακόμη υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο.

Τα θύματα είναι:

η 5χρονη Γκιουλτζέ Ντορά Τουρχάν,

Γκιουλτζέ Ντορά Τουρχάν, ο 22χρονος Αχμέτ Μουχαμέντ Ινάν,

Αχμέτ Μουχαμέντ Ινάν, ο 40χρονος Μεσούτ Μπιλετζέ,

Μεσούτ Μπιλετζέ, ο 66χρονος Χουσεΐν Οζκούρτ και

Χουσεΐν Οζκούρτ και η 20χρονη Ζεϊνέπ Ινάν.



Στην ανακοίνωσή της η Νομαρχία αναφέρει: «Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, που πραγματοποιούνταν στην περιοχή Τζεβιζλί του Μάλτεπε, ολοκληρώθηκαν μετά την ανάσυρση του πτώματος του τελευταίου πολίτη στις 06:15».

Maltepe’de meydana gelen bina çökmesinin ardından gece boyunca kesintisiz sürdürdüğümüz arama çalışmalarında, enkaz altındaki 3 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı; tedavileri süren yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. — İstanbul İtfaiyesi (@ibbitfaiye) October 9, 2026



Για προληπτικούς λόγους εκκενώθηκαν τρία γειτονικά κτίρια, συνολικά 55 ένοικοι, ενώ 44 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε ξενοδοχεία.

Συλλήψεις για την κατάρρευση

Τα αίτια της κατάρρευσης παραμένουν υπό διερεύνηση. Από τα ερείπια ελήφθησαν δείγματα σκυροδέματος και μεταλλικού οπλισμού, ενώ συνελήφθησαν ο αρχιτέκτονας του κτιρίου και ο υπεύθυνος του εργοταξίου.

İstanbul Maltepe’de 5 kişinin hayatını kaybettiği binanın enkazından alınan beton parçaları yakından görüntülendi. Betonun içinde deniz kabukları olduğu görüldü. (Hanifi Bayar) https://t.co/ecL8aR3eSm — SOLG Haber (@SOLGhaber) October 9, 2026



Ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Μουσταφά Τσιφτσί, επιβεβαίωσε την ολοκλήρωση των ερευνών και εξέφρασε συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ