Κωνσταντινούπολη: Στους 5 οι νεκροί από την κατάρρευση πολυκατοικίας – Ολοκληρώθηκαν οι έρευνες στα συντρίμμια

Πέντε άνθρωποι επιβεβαιώθηκαν νεκροί από τη μερική κατάρρευση επταώροφης πολυκατοικίας στο Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης, με τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης να έχουν πλέον ολοκληρωθεί. Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε συλλήψεις του αρχιτέκτονα και του υπεύθυνου του εργοταξίου, ενώ τα αίτια της τραγωδίας παραμένουν υπό διερεύνηση.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Τουρκία Μαλτέπε κατάρρευση πολυκατοικίας
Πηγή: Χ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στους πέντε ανέρχονται πλέον οι επιβεβαιωμένοι νεκροί από την κατάρρευση πολυκατοικίας στην Κωνσταντινούπολη. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης ολοκληρώθηκαν.
  • Η Νομαρχία της πόλης ανακοίνωσε ότι τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους επιτόπου και ένας ακόμη υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο, ενώ τα θύματα έχουν ταυτοποιηθεί. Για προληπτικούς λόγους εκκενώθηκαν τρία γειτονικά κτίρια.
  • Τα αίτια της κατάρρευσης παραμένουν υπό διερεύνηση, με τον αρχιτέκτονα του κτιρίου και τον υπεύθυνο του εργοταξίου να έχουν συλληφθεί. Από τα ερείπια ελήφθησαν δείγματα σκυροδέματος και μεταλλικού οπλισμού.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Στους πέντε ανέρχονται πλέον οι επιβεβαιωμένοι νεκροί από τη μερική κατάρρευση επταώροφης πολυκατοικίας στο Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης.

Συναγερμός στην Κωνσταντινούπολη: Κατέρρευσε κτίριο – Υπάρχουν τραυματίες και εγκλωβισμένοι, σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης

Μετά την ανάσυρση τριών ακόμη θυμάτων από τα ερείπια, η Νομαρχία της πόλης ενημέρωσε ότι οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έλαβαν τέλος, ενώ στο σημείο συνεχίζονται οι εργασίες καθαρισμού.

Η Νομαρχία ανακοίνωσε ότι τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους επιτόπου και ένας ακόμη υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο.

Κωνσταντινούπολη: Δύο νεκροί και δύο εγκλωβισμένοι από την κατάρρευση πολυκατοικίας – Μάχη και αγωνία στα συντρίμμια

Τα θύματα είναι:

  • η 5χρονη Γκιουλτζέ Ντορά Τουρχάν,
  • ο 22χρονος Αχμέτ Μουχαμέντ Ινάν,
  • ο 40χρονος Μεσούτ Μπιλετζέ,
  • ο 66χρονος Χουσεΐν Οζκούρτ και
  • η 20χρονη Ζεϊνέπ Ινάν.


Στην ανακοίνωσή της η Νομαρχία αναφέρει: «Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, που πραγματοποιούνταν στην περιοχή Τζεβιζλί του Μάλτεπε, ολοκληρώθηκαν μετά την ανάσυρση του πτώματος του τελευταίου πολίτη στις 06:15».


Για προληπτικούς λόγους εκκενώθηκαν τρία γειτονικά κτίρια, συνολικά 55 ένοικοι, ενώ 44 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε ξενοδοχεία.

Συλλήψεις για την κατάρρευση

Τα αίτια της κατάρρευσης παραμένουν υπό διερεύνηση. Από τα ερείπια ελήφθησαν δείγματα σκυροδέματος και μεταλλικού οπλισμού, ενώ συνελήφθησαν ο αρχιτέκτονας του κτιρίου και ο υπεύθυνος του εργοταξίου.


Ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Μουσταφά Τσιφτσί, επιβεβαίωσε την ολοκλήρωση των ερευνών και εξέφρασε συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ