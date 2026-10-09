Κρήτη: Ένοχος και στο Εφετείο για εκβιασμούς και δωροληψίες ο πρώην πρόεδρος των αστυνομικών Χανίων

Την καταδίκη του 56χρονου σήμερα Χανιώτη αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ. και πρώην προέδρου της Ένωσης Αστυνομικών υπαλλήλων, αποφάσισε αργά το μεσημέρι της Πέμπτης το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Β’ Κρήτης επαναλαμβάνοντας την πρωτόδικη απόφαση και επιβάλλοντας ποινή 8 ετών και 6 μηνών κάθειρξης χωρίς αναστολή και 21.000 ευρώ χρηματικό πρόστιμο.

Το δικαστήριο έκρινε τον πρώην διοικητή του τμήματος τροχαίας ΒΟΑΚ, ένοχο για εκβίαση κατ’ επάγγελμα, κατά συρροή και κατ΄εξακολούθηση, δωροληψίες και βία κατά αστυνομικών υπαλλήλων χωρίς να του αναγνωρίσει κανένα ελαφρυντικό ακολουθώντας την καταδικαστική εισαγγελική πρόταση. Ωστόσο ο 56χρονος είχε ευνοϊκότερη μεταχείριση ως προς την ποινή καθώς σε πρώτο βαθμό, τον Φεβρουάριο του 2025 του είχε επιβληθεί 11ετής κάθειρξη και 25.000 χρηματική ποινή.

Σύμφωνα με το Zarpa News, o ίδιος μπροστά στο δικαστήριο αρνήθηκε τα πάντα, δηλώνοντας πως έχει πέσει θύμα σκευωρίας και ζήτησε να αποφυλακιστεί λέγοντας χαρακτηριστικά πως «δεν κινδυνεύει κανείς από ‘μένα».

Ο 56χρονος ξεκίνησε την απολογία του λέγοντας πως: «Στα 33 χρονιά που υπηρέτησα το σώμα εκτέλεσα τα καθήκοντά μου με αφοσίωση. Ξεκίνησα από αστυφύλακας έγινα αξιωματικός. Έμαθα να βοηθάω και ουδέποτε ζήτησα ανταλλάγματα. Ποτέ δεν έκανα κάτι παράνομο. Έχω καθαρή τη συνείδησή μου.»

Σε ερώτηση της προέδρου εφετών για τους μάρτυρες που είχαν καταθέσει νωρίτερα ότι του είχαν δώσει χρήματα για να «σβήνει» κλήσεις και να επιστρέφει πινακίδες, παρακάμπτοντας την επίσημη διαδικασία της ένστασης και χωρίς να παίρνουν ποτέ απόδειξη, εκείνος απάντησε πως δεν τα έδιναν στον ίδιο αλλά τα άφηναν πάνω στο γραφείο του και δήλωσε πλήρη άγνοια, ισχυριζόμενος πως δεν έχει γίνει ποτέ κάτι τέτοιο.

Για την καντίνα στους Αγίους Αποστόλους

Για την υπόθεση εκβίασης με αντικείμενο την καντίνα του Δήμου Χανίων στους Αγίους Αποστόλους, ανέφερε για την μισθώτρια πως «γνωριζόμαστε από παιδιά, δεν θα της έκανα ποτέ κακό» προσθέτοντας πως στην δημοπρασία είχε πάει ως εγγυητής διαφάνειας για να μην αδικηθεί ο ενδιαφερόμενος επειδή ήταν αλλοδαπός.

Υποστήριξε ακόμη ότι δεν ήξερε πως επρόκειτο ο ενδιαφερόμενος να «χτυπήσει» τη συγκεκριμένη καντίνα ενώ ερωτηθείς από την πρόεδρο γιατί η μάρτυρας αναφέρει πως του έδωσε στο χέρι 15.000 ευρώ, εκείνος απάντησε πως του τα έδωσε για να τα δώσει στον αλλοδαπό.

Η παθούσα παρέστη προς υποστήριξη της κατηγορίας και κατέθεσε πως ο αστυνομικός ήταν εκείνος που την εκβίαζε και μάλιστα «διαφήμιζε πως είχε επαφές με πολιτικά πρόσωπα και δημάρχους» ενώ ανέφερε πως ακόμα και τώρα ανησυχεί κάθως έμαθε από άλλη υπόθεση που εξιχνιάστηκε ότι ο κατηγορούμενος «προσπαθούσε να στήσει το εφετείο».

Σημειώνεται ότι η παθούσα δεν κατήγγειλε τον εκβιασμό στην αστυνομία αλλά ήταν οι επισυνδέσεις του εσωτερικών υποθέσεων που αποκάλυψαν την υπόθεση. Μάλιστα σε ερώτηση της προέδρου σχετικά με την επιστολή που έφτασε στο εσωτερικών υποθέσεων ότι χρηματίζεται επί σειρά ετών, έκανε λόγο για μια σκευωρία που έχει στηθεί σε βάρος του, λόγω φθόνου επειδή είναι δημόσιο πρόσωπο.

Για τον δικηγόρο

Για την υπόθεση του δικηγόρου τόνισε πως αυτός ήταν που δεν έκανε καλά τη δουλειά του και επειδή κινδύνευε του είχε ζητήσει να τον προστατεύει.

Όσο για την αντίδρασή του όταν οι αστυνομικοί μπήκαν στο σπίτι του για την έρευνα, απάντησε πως μπήκαν οκτώ άτομα με κουκούλες και δεν κατάλαβε ότι ήταν αστυνομικοί. Μάλιστα προσέθεσε πως η δικαστική λειτουργός πήγε στο σημείο 15 λεπτά μετά γιατί είχε κολλήσει στην κίνηση.

Νωρίτερα οι αστυνομικοί είχαν καταθέσει ότι τους απείλησε πως θα τους σκοτώσει και θα τους βάλει στην κάσα και ότι ουδέποτε έχει ζητήσει συγγνώμη.