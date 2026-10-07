«Άρωμα» Γαλλίας και στο Βέλγιο: Επεισόδια και συγκρούσεις αστυνομίας – φοιτητών στη Λιέγη – ΒΙΝΤΕΟ

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Στους δρόμους της Λιέγης βγήκαν εκατοντάδες φοιτητές στο Βέλγιο εμπνευσμένοι από τις κινητοποιήσεις στη γειτονική Γαλλία. Οι φοιτητές διαμαρτύρονται για τα προβλήματα του εκπαιδευτικού συστήματος στη γαλλόφωνη κοινότητα της χώρας, επικαλούμενοι μεταξύ άλλων την αύξηση διδάκτρων στα πανεπιστήμια, τις ασφυκτικά γεμάτες αίθουσες διδασκαλίας και τις δυσκολίες πρόσβασης σε εκπαιδευτικό υλικό.

Οι διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ που έγραφαν «Είναι χάλι, παλεύουμε για δικαίωμα! Όχι για προνόμια!» και «Επέλεξα την εκπαίδευση, όχι τους αγώνες πείνας!».

Στη διάρκεια της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας, αστυνομικοί διενεργούσαν σωματικούς ελέγχους σε φοιτητές προκειμένου να διαπιστώσουν εάν έφεραν μαζί τους όπλα, μολότοφ, λοστούς ή άλλα αντικείμενα, ώστε να αποτρέψουν τυχόν έκτροπα.

Ωστόσο, αυτό δεν επιτεύχθηκε. Βίντεο που κυκλοφόρησαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν σπασμένες βιτρίνες καταστημάτων και φωτιές στους δρόμους της Λιέγης. Βελγικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για δεκάδες προσαγωγές και συλλήψεις τις προηγούμενες ημέρες.

Devastation not only in France, but also in Belgium. Soon in other Western European countries. https://t.co/qLih1Pebe5 — RadioGenoa (@RadioGenoa) October 7, 2026

Τον περασμένο Ιούνιο είχαν σημειωθεί βίαιες συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών, με αφορμή τις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η αύξηση των διδάκτρων από 835 ευρώ στα 1.194 ευρώ για την πλειονότητα των φοιτητών στη γαλλόφωνη κοινότητα του Βελγίου.

Αλληλεγγύη στους μαθητές που διαδηλώνουν στη Γαλλία

Ορισμένοι φοιτητές εξέφρασαν στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters την αλληλεγγύη τους στους μαθητές που διαδηλώνουν στη Γαλλία, αναφέροντας πως βρίσκονται σε επαφή μαζί τους.

«Στηρίζουμε οι μεν τους δε επειδή αντιμετωπίζουμε σχεδόν τα ίδια προβλήματα», δήλωσε ο 19χρονος Αλφρέντ.

Η Αμέλια Ντι Σάλβε, επίσης 19 ετών, η οποία σπουδάζει για να γίνει δασκάλα, ανέφερε πως οι κινητοποιήσεις των φοιτητών στο Βέλγιο αναζωπυρώθηκαν μετά τις ογκώδεις διαδηλώσεις μαθητών στη γειτονική Γαλλία.

The rioting has spread to Belgium now. https://t.co/8RojO9gJiY — A Man Of Memes (@RickyDoggin) October 6, 2026

«Όταν είδαμε πως τίποτα δεν άλλαζε χωρίς διαμαρτυρία, αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε… Επηρεαστήκαμε ως έναν βαθμό από τη Γαλλία», παραδέχθηκε.

Εκφράζοντας την ελπίδα του να επιστρέψει σύντομα η ηρεμία στους δρόμους της Λιέγης, ο δήμαρχος Βίλι Ντεμεγέρ τόνισε στον τηλεοπτικό σταθμό RTBF την ανάγκη για διάλογο προκειμένου «οι νέοι να εκφράσουν τα παράπονά τους με ειρηνικό τρόπο και, ει δυνατόν, να εισακουστούν οι ανησυχίες τους».

🇧🇪🔴JUST IN: The French student protests have spread to Belgium. Rioters attack a McDonald’s and spray “Free Gaza” on a window while a crowd cheers them on. Follow: @RMXnews https://t.co/OCv2plMD2l — Remix News & Views (@RMXnews) October 7, 2026

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ