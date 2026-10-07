Αποστόλης Τότσικας: «Έχουν καλλιτεχνική φλέβα τα παιδιά μου – Δεν θα έχω πρόβλημα αν μου πουν ότι θέλουν να γίνουν ηθοποιοί»

Στο «Χαμογέλα και Πάλι!» ήταν καλεσμένος την Τετάρτη (7/10) ο Αποστόλης Τότσικας. Ανάμεσα σε άλλα, μίλησε για τα δύο του παιδιά, αναφέροντας πως έχουν καλλιτεχνική φλέβα και τονίζοντας ότι «για εμένα το σημαντικό είναι να είναι ευχαριστημένοι με αυτό που θα κάνουν και ευτυχισμένοι».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, ο Αποστόλης Τότσικας είπε ότι: «Έχουν καλλιτεχνική φλέβα τα παιδιά μου. Αλλά για εμένα το σημαντικό είναι να είναι ευχαριστημένοι με αυτό που θα κάνουν και ευτυχισμένοι. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά στη σημερινή κοινωνία, να είσαι ευχαριστημένος και ευτυχισμένος με αυτό που θα κάνεις, με τη δουλειά σου. Γιατί δυστυχώς, η δουλειά ορίζει πάρα πολλούς παράγοντες στη ζωή σου».

«Ήταν μια καθημερινότητα για εμένα»

Επιπλέον, ο ηθοποιός εξήγησε πως: «Προσπαθώ να τους δείξω ότι αυτό που κάνω είναι μια δουλειά και ότι δεν έχει καμία σημασία τίποτα άλλο. Δεν χρειάζεται να τρελαινόμαστε με οτιδήποτε άλλο, αρκεί να εστιάζουμε σε αυτό που αγαπάμε».

«Νομίζω ότι το έχουν καταλάβει και το βλέπουν πολύ χαλαρά, όπως το έβλεπα κι εγώ χαλαρά από τον πατέρα μου. Δηλαδή, για εμένα ήταν μία καθημερινότητα να βλέπω όλους αυτούς τους ανθρώπους που βλέπαμε στον παλιό ελληνικό κινηματογράφο, στο θέατρο. Ήταν μια καθημερινότητα για εμένα και έβλεπα τις φιλίες πόσο ωραίες ήταν, πόσο ωραία στημένες ήταν», συνέχισε.

Επιπλέον, ο Αποστόλης Τότσικας ανέφερε: «Δεν θα έχω κανένα πρόβλημα αν μου πουν ότι θέλουν να γίνουν ηθοποιοί. Εμένα με νοιάζει να μην το κάνουν επειδή ήταν ο πατέρας τους ηθοποιός, αλλά επειδή τους οδηγεί κάτι μέσα τους να το κάνουν».