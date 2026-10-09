Βουλή: Σφοδρή σύγκρουση Σπανάκη – Κτενά για τη Γκράβα – «Ντροπή στη μαυρίλα του ΚΚΕ» – «Παίζετε με τις ζωές των παιδιών»

Έντονη πολιτική σύγκρουση ξέσπασε στη Βουλή, με αιχμή του δόρατος, την ασφάλεια των σχολικών υποδομών και τις καταγγελίες για διαρροή φυσικού αερίου, σε ένα από τα μεγαλύτερα σχολικά συγκροτήματα της Αττικής, τη Γκράβα.

Η συζήτηση πήρε γρήγορα… φωτιά, όταν η βουλευτής του ΚΚΕ, Αφροδίτη Κτενά κατηγόρησε την κυβέρνηση για ολιγωρία και ότι υποτιμά τον κίνδυνο, κάνοντας λόγο για «διαρροή». Ο Βασίλης Σπανάκης κατηγόρησε την κα Κτενά για διαστρέβλωση των γεγονότων, καλώντας την να ανακαλέσει τις αναφορές περί διαρροής.

Σπανάκης: «Ντροπή στη μαυρίλα του ΚΚΕ»

«Είπατε ένα μεγάλο ψέμα σε αυτή την αίθουσα, διότι μιλήσατε για διαρροή και οφείλετε να ανακαλέσετε στα πρακτικά με τη διαδικασία που προβλέπεται. Είπατε ότι ο Δήμαρχος μίλησε για διαρροή. Σας διαβάζω την επιστολή του Δημάρχου: Με αίσθημα ευθύνης και σε συνέχεια της προληπτικής εκκένωσης του σχολείου, λόγω αναφορών για διαρροή φυσικού αερίου, αναφέρω ότι σύμφωνα με τους μέχρι τώρα τεχνικούς ελέγχους, το κτίριο είναι ασφαλές.

Επιτέλους, ντροπή στη μαυρίλα του Κομμουνιστικού Κόμματος! Ντροπή σε εσάς που βάζετε λόγια, λέτε ψέματα και διαστρεβλώνετε αυτά που ελέχθησαν! Αυτά που ξέρατε δεν περνάνε, διότι το Τεχνικό Επιμελητήριο και οι τεχνικές υπηρεσίες είναι εδώ. Τους αμφισβητείτε όλους και γίνατε ειδικοί; Η κινδυνολογία σας δεν περνάει! Πήγατε να μηδενίσετε τα πάντα και δημιουργήσατε κίνδυνο σε ένα από τα μεγαλύτερα έργα. Οι λογικές σας είναι γνωστές, κα Κτενά!», υπογράμμισε εκνευρισμένος ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης.

«Παίζετε με τις ζωές των παιδιών» – Σφοδρά πυρά από την Αφροδίτη Κτενά

«Εξοργίζουν αυτά που ακούμε, ακόμη και μετά την ανατολή του ηλίου, ακόμη και μετά την παραδοχή του Δημάρχου Γαλατσίου ότι υπάρχει διαρροή στην εγκατάσταση —όχι στο δίκτυο! Εσείς ελέγξατε μόνο στο δίκτυο και δεν απαντήσατε, αρνείστε να δώσετε υπεύθυνη απάντηση», είχε υποστηρίξει αναλυτικά λίγο νωρίτερα η Αφροδίτη Κτενά, βουλευτής Β1 Βορείου τομές του ΚΚΕ.

«Είναι εξοργιστική η στάση σας να υποτιμάτε τον κίνδυνο, παίζετε με τις ζωές των ανθρώπων και των παιδιών. Πρέπει να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι, να εντοπιστούν οι αιτίες του προβλήματος, να εκδοθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά για την ευθύνη της εγκατάστασης, ώστε τα παιδιά σύντομα να πάνε στις τάξεις τους, να επιστρέψουν στα μαθήματα και να θερμαίνονται με ασφάλεια», ισχυρίστηκε από την πλευρά της.

Σπανάκης: Θέλω να διαβεβαιώσω ότι δεν γίνεται καμία έκπτωση σε ζητήματα ασφαλείας στα σχολεία μας

Στην αρχική του τοποθέτηση, ο Βασίλης Σπανάκης, απηύθυνε καθησυχαστικό μήνυμα προς τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, τους γονείς και τους κατοίκους της περιοχής, παραθέτοντας συγκεκριμένα στοιχεία από τις αυτοψίες των αρμόδιων κλιμακίων:

«Κυρία συνάδελφε, επειδή έχω διατελέσει σε όλα τα μαθητικά μου χρόνια πρόεδρος του 15μελούς και γραμματέας, μπορώ να καταλάβω την αγωνία των κατοίκων, των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Θέλω να τους διαβεβαιώσω ότι δεν γίνεται καμία έκπτωση σε ζητήματα ασφαλείας στα σχολεία μας, σε καμία περίπτωση, και να μην υπάρχει καμία ανησυχία, διότι έχουν προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες.

Όσον αφορά το φυσικό αέριο, εάν τελικά υπάρχει θέμα, θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες και επισκέψεις. Για την ώρα δεν υπάρχει πρόβλημα. Επίσης, στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο της Πυροσβεστικής, αστυνομικοί, η Διευθύντρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος, ενώ έχει εμπλακεί και το Τεχνικό Επιμελητήριο (ΤΕΕ). Θα έχουμε συγκεκριμένες απαντήσεις για όλα τα ζητήματα», τόνισε ο κ. Σπανάκης.

«Το σχολείο είναι κλειστό για τους απαιτούμενους ελέγχους. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα σχολικά συγκροτήματα της Αττικής, αν όχι το μεγαλύτερο. Επίσης, η Περιφέρεια έχει σε εξέλιξη έργο ενεργειακής αναβάθμισης του σχολείου, καθώς και σχετικές αποφάσεις. Θα μεταφέρω αυτό που είπατε για το ΣΑΕΚ.

Επίσης, στις 16 Σεπτεμβρίου ενημερώθηκε η ανάδοχος εταιρεία συντήρησης λεβήτων και καυστήρων του Δήμου. Στις 21 Σεπτεμβρίου δεν διαπιστώθηκε διαρροή φυσικού αερίου· διαπιστώθηκε βλάβη στον εφεδρικό ανιχνευτή φυσικού αερίου. Σημειώνεται ότι το λεβητοστάσιο διαθέτει 3 ανιχνευτές φυσικού αερίου.

Έπειτα από κλήσεις, μετέβη το προσωπικό άμεσης επέμβασης του διαχειριστή διανομής φυσικού αερίου και έγιναν τεχνικοί έλεγχοι. Δεν ανιχνεύθηκε διαρροή ή οσμή φυσικού αερίου κατά τους τεχνικούς ελέγχους στις 2 Οκτωβρίου. Τα μαθήματα διεξάγονται κανονικά εξ αποστάσεως», ανέφερε ο κ. Σπανάκης, ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του.