Αθήνα Ψηλά: «Ας κάνει επιτέλους ο κ. Δούκας τη δουλειά του στο θέμα της Γκράβας»

Ανακοίνωση εξέδωσε η παράταξη του Κώστα Μπακογιάννη «Αθήνα Ψηλά», σχετικά με τη στάση της Δημοτικής Αρχής στο ζήτημα των σχολικών μονάδων της Γκράβας και την οσμή αερίου που εμφάνισε. Το θέμα αυτό κυριάρχησε στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Αθηναίων και η παράταξη του πρώην δημάρχου τονίζει πως τόσες ημέρες μετά και η δημοτική Αρχή δεν έχει καταφέρει να διερευνήσει πλήρως την κατάσταση, ενώ ζητά από τον Χάρη Δούκα να αναλάβει τις ευθύνες του.

«Ας κάνει επιτέλους ο κ. Δούκας τη δουλειά του», λέει αρχικά η ανακοίνωση και συνεχίζει: «Την μπάλα στην εξέδρα για ακόμη μία φορά πετάει ο κ. Δούκας, με τη Δημοτική Αρχή, εδώ και σχεδόν έναν μήνα (από τις 16 Σεπτεμβρίου), να μην έχει καταφέρει να διερευνήσει πλήρως, πόσο μάλλον να επιλύσει, το ζήτημα της έντονης οσμής αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Με την αρμοδιότητα για τη συντήρηση και την ασφάλεια των σχολικών κτιρίων να ανήκει ξεκάθαρα στον εκάστοτε δήμο, ο δήμος Αθηναίων δηλώνει αναρμόδιος και αναζητά ευθύνες, ανάλογα με την ημέρα, την ώρα και την περίσταση, στο υπουργείο, στον εργολάβο, σε “φορείς” και “συλλόγους”, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε σήμερα ο ίδιος ο δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο. 5.000 μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί βρίσκονται στον αέρα, χωρίς έναν υπεύθυνο συνομιλητή που να μπορεί να τους παρέχει πλήρη ενημέρωση για το τι ακριβώς συμβαίνει στο σχολικό συγκρότημα και, κυρίως, χωρίς να τους παρέχει τις απαιτούμενες εγγυήσεις για την ασφάλεια των παιδιών. Την ίδια ώρα, η Δημοτική Αρχή εγκλωβισμένη στην ανευθυνότητά της, στις 5 Οκτωβρίου δήλωνε δημοσίως ότι οι έλεγχοι είχαν ήδη ξεκινήσει, ενώ σήμερα, στο Δημοτικό Συμβούλιο, αναφέρθηκε ότι οι συγκεκριμένοι έλεγχοι πρόκειται να ξεκινήσουν μόλις αύριο, 9 Οκτωβρίου. Παρ’ όλα αυτά, μέχρι σήμερα παρείχε διαβεβαιώσεις για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων, τα οποία παρέμεναν ανοιχτά και μάλιστα οι μαθητές έπαιρναν και απουσίες. Και αφού στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα του θέματος, αποδέχθηκε τελικά τις εισηγήσεις των παρατάξεων και των συλλόγων γονέων για αναστολή λειτουργίας των σχολείων».

Και η ανακοίνωση καταλήγει: «Η θέση μας είναι ξεκάθαρη: Καμία επιστροφή στις τάξεις, χωρίς υπεύθυνες εγγυήσεις για την ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Ο κ. Δούκας οφείλει επιτέλους να αναλάβει τις ευθύνες του. Δεν μπορεί να εμφανίζεται μπροστά στις κάμερες στα εύκολα και να εξαφανίζεται στα δύσκολα, μεταθέτοντας ευθύνες. Δεν είναι ζήτημα επικοινωνιακής διαχείρισης. Είναι ζήτημα ευθύνης. Και αυτή την ευθύνη, δεν μπορεί να συνεχίσει να την αποφεύγει».

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ