Open Cosmos: Ανοίγει έναν «κόσμο» νέων επενδύσεων στην Ελλάδα – Εγκαταστάσεις 4.000 τ.μ. και οκταπλασιασμός της ελληνικής ομάδας έως το 2030

Έναν “κόσμο” νέων επενδύσεων ανοίγει η Open Cosmos. H ευρωπαϊκή εταιρεία διαστημικών υποδομών που σχεδιάζει, κατασκευάζει και διαχειρίζεται ολοκληρωμένες δορυφορικές αποστολές και το όνομά της είναι συνώνυμο της καινοτομίας, παρουσίασε το νέο, φιλόδοξο σχέδιο περαιτέρω ανάπτυξης της παρουσίας της στην Ελλάδα.

Η εταιρεία με εγκαταστάσεις στη χώρα μας, τη Βρετανία, την Ισπανία και την Πορτογαλία, ετοιμάζεται για τα επόμενα βήματά της επί ελληνικού εδάφους. Και όλα αυτά λιγότερο από έναν μήνα μετά την ολοκλήρωση του νέου γύρου χρηματοδότησης ύψους 300 εκατ. ευρώ και τρεις μήνες μετά την επιτυχή εκτόξευση του Hyperion GR-1, του πρώτου από τους 7 δορυφόρους που αναπτύσσει η εταιρεία στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων.

Η Open Cosmos ανακοίνωσε στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο «St. George Lycabettus» την Πέμπτη το βράδυ (8/10), ότι σχεδιάζει να οκταπλασιάσει το ανθρώπινο δυναμικό της στην Ελλάδα έως το 2030. Ταυτόχρονα, προβλέπεται η σημαντική επέκταση των εγκαταστάσεών της με νέες παραγωγικές εγκαταστάσεις, που θα ενισχύσει σημαντικά τις δυνατότητες παραγωγής δορυφόρων στη χώρα μας καθώς και νέους χώρους γραφείων.

Το σχέδιο αυτό εντάσσεται στον ευρύτερο ευρωπαϊκό προγραμματισμό της Open Cosmos για την επέκταση της συνολικής της δυνατότητας για μαζική παραγωγή δορυφόρων και την επιτάχυνση της ανάπτυξης και παροχής των υπηρεσιών της, μέσω των προϊόντων OpenOrbit, ConnectedCosmos, OpenConstellation και DataCosmos, στους τομείς των ολοκληρωμένων δορυφορικών αποστολών, της ασφαλούς συνδεσιμότητας, της Γεωεπισκόπησης και της παροχής αξιοποιήσιμων δεδομένων. Η εταιρεία διαθέτει σήμερα τέσσερις παραγωγικές βάσεις στην Ευρώπη, εκ των οποίων μία στην Ελλάδα, ενώ η νέα χρηματοδότηση προβλέπει περαιτέρω ενίσχυση των ομάδων μηχανικών, παραγωγής και λογισμικού και στη χώρα μας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στον νέο γύρο χρηματοδότησης συμμετείχαν μεταξύ άλλων και δύο ελληνικά επενδυτικά σχήματα, η Sustainable Forward Capital (SFC) και η Ireon Ventures, καθώς και διεθνείς επενδυτές με ισχυρή σύνδεση με το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας, όπως το Environmental Technologies Fund (ETF Partners) και το Endeavor Catalyst Fund. Η συμμετοχή τους ενισχύει ακόμη περισσότερο τη σύνδεση της διεθνούς αναπτυξιακής πορείας της Open Cosmos με το ελληνικό επενδυτικό και επιχειρηματικό οικοσύστημα.

Από το σμήνος Hyperion GR στην ανάπτυξη ολοκληρωμένης διαστημικής υποδομής στην Ελλάδα

Το νέο αναπτυξιακό σχέδιο έρχεται σε συνέχεια της ισχυρής παρουσίας που έχει ήδη αναπτύξει η Open Cosmos στην Ελλάδα. Τον Ιούλιο, εκτοξεύθηκε με επιτυχία στο διάστημα ο Hyperion GR-1, ο πρώτος από τους επτά δορυφόρους που αναπτύσσει η Open Cosmos Aegean για το Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων και ταυτόχρονα ένας από τους δύο δορυφόρους με τους οποίους ξεκίνησε η ανάπτυξη του νέου σμήνους OpenConstellation 1.0.

Παράλληλα, οι υπόλοιποι 6 δορυφόροι του ελληνικού προγράμματος είναι έτοιμοι προς εκτόξευση, ή στα τελικά στάδια της συναρμολόγησης.

Η Ελλάδα ως ευρωπαϊκός κόμβος δορυφορικών αποστολών

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Open Cosmos Aegean, στόχος της περαιτέρω επένδυσης είναι να ενισχύσει ουσιαστικά τη λειτουργία της στην Ελλάδα ως πλήρης end-to-end κόμβος δορυφορικών αποστολών, από τη σχεδίαση, κατασκευή και ολοκλήρωση έως τη λειτουργία δορυφόρων και την αξιοποίηση των δεδομένων τους. Η Παρατήρηση Γης θα παραμείνει βασικός πυλώνας της δραστηριότητας, με παράλληλη έμφαση στην ανάπτυξη δυνατοτήτων τεχνητής νοημοσύνης και επεξεργασίας δεδομένων επί του δορυφόρου.

Σε ορίζοντα τριετίας, η εταιρεία σχεδιάζει να αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των αποστολών που θα υλοποιούνται από την Ελλάδα, τόσο στη Γεωεπισκόπηση όσο και στις τηλεπικοινωνίες, και θα συνεχίσει να χρησιμοποιήσει την ελληνική βάση για την εξυπηρέτηση διεθνών αγορών, με έμφαση μεταξύ άλλων στην Ευρώπη, την Κεντρική Ασία και τη Μέση Ανατολή.

Η ανάπτυξη αυτή έχει ήδη ισχυρό εξαγωγικό χαρακτήρα. Η ομάδα της Open Cosmos Aegean στην Παλλήνη αναπτύσσει σήμερα τεχνολογία όχι μόνο για ελληνικές αποστολές αλλά και για διεθνείς πελάτες, ενώ συνεισφέρει ουσιαστικά στον σχεδιασμό και σε υποσυστήματα του ConnectedCosmos, της τηλεπικοινωνιακής υποδομής χαμηλής τροχιάς της εταιρείας.

Πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι το σμήνος ConnectedCosmos θα έχει ως βασικό του πυρήνα 192 δορυφόρους, με περισσότερους από 96 να προβλέπεται να βρίσκονται σε τροχιά έως το τέλος του 2028. Η ανάπτυξή του αποτελεί κεντρικό μέρος της στρατηγικής της Open Cosmos για την ενίσχυση της ασφαλούς και ανθεκτικής διαστημικής συνδεσιμότητας στην Ευρώπη και τη διασύνδεσή της με τις δυνατότητες Γεωεπισκόπησης και IoT της εταιρείας.

Ανάπτυξη σε συνέργεια με το ελληνικό και ευρωπαϊκό οικοσύστημα

Η Open Cosmos συνεχίζει να επενδύει σε ένα μοντέλο παραγωγής και εγκαταστάσεων που δίνει έμφαση στη στενή διασύνδεση με το ελληνικό διαστημικό οικοσύστημα. Το μοντέλο αυτό έχει δοκιμαστεί με εξαιρετική επιτυχία και αποτελεί παράδειγμα, στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις της εταιρείας με την ELFON και την Adamant Composites για την παραγωγή υποσυστημάτων.

Η επέκταση των εγκαταστάσεων της Open Cosmos δεν μεταβάλλει τη στρατηγική συνεργασιών που ακολουθεί με συνέπεια η εταιρεία στην Ελλάδα, με 13 ελληνικές εταιρείες να συμμετέχουν στο παρόν πρόγραμμα. Αντίθετα, δημιουργεί νέες δυνατότητες για την περαιτέρω ενίσχυση της εγχώριας βιομηχανικής βάσης και την ανάπτυξη κοινών έργων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Μέσα από την περαιτέρω ανάπτυξη συνεργειών με την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία, ελληνικές εταιρείες, ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, και άλλους τεχνολογικούς εταίρους, η Open Cosmos επιδιώκει να συμβάλει στην ενδυνάμωση των ελληνικών διαστημικών δυνατοτήτων. Παράλληλα, στόχος της είναι να δράσει καταλυτικά διευκολύνοντας διεθνείς συνεργάτες που επιθυμούν να δημιουργήσουν δραστηριότητα στην Ελλάδα.

Μαρία Καλαμά (Managing Director της Open Cosmos Aegean)

«Η Ελλάδα εξελίσσεται σε σημαντικό ευρωπαϊκό κόμβο διαστημικής και υπηρεσιών»

«Μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα περάσαμε από την ίδρυση της εταιρείας από το μηδέν, στη δημιουργία μιας ουσιαστικής παραγωγικής και τεχνολογικής βάσης στην Ελλάδα, στην κατασκευή 7 ελληνικών δορυφόρων και την εκτόξευση του πρώτου από αυτούς, και στη λειτουργία κρίσιμων διαστημικών υποδομών.

Τώρα περνάμε στην επόμενη φάση. Οκταπλασιάζοντας την ομάδα μας μέχρι το 2030 και αυξάνοντας σημαντικά την παραγωγική μας δυναμικότητα, ενισχύουμε τη δυνατότητα σχεδιασμού, κατασκευής και υποστήριξης ολοκληρωμένων δορυφορικών αποστολών από τη χώρα μας. Δημιουργούμε περισσότερες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης, αναπτύσσουμε τεχνογνωσία που παραμένει εδώ και επενδύουμε σε παραγωγικές και τεχνολογικές δυνατότητες που ενισχύουν τη στρατηγική αυτονομία και τη διεθνή παρουσία της Ελλάδας στον διαστημικό τομέα. Είμαστε υπερήφανοι που συμβάλλουμε ουσιαστικά ώστε η Ελλάδα να εξελιχθεί σε σημαντικό ευρωπαϊκό κόμβο διαστημικής τεχνολογίας και υπηρεσιών, με ισχυρή εξαγωγική παρουσία και δυνατότητα να αναπτύσσει και να διαθέτει διεθνώς τη δική της τεχνογνωσία και τεχνολογία».

Rafel Jordà Siquier (Founder & CEO της Open Cosmos)

«Η Ελλάδα αποτελεί σημαντικό μέρος της βιομηχανικής βάσης της Open Cosmos – Επόμενο βήμα είναι η κλιμάκωση»

«Η Ελλάδα αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της βιομηχανικής βάσης της Open Cosmos. Μέσα σε δύο χρόνια δημιουργήσαμε την τεχνογνωσία, τις υποδομές και την ομάδα που απαιτούνται για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων δορυφορικών αποστολών στην Ελλάδα, αποδεικνύοντας στην πράξη τι μπορεί να επιτευχθεί όταν επενδύουμε σε μόνιμες παραγωγικές δυνατότητες και υψηλής εξειδίκευσης ανθρώπινο δυναμικό.

Το επόμενο βήμα είναι η κλιμάκωση. Με νέες εγκαταστάσεις, βιομηχανική μαζική παραγωγή και μια ομάδα που θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς, θέλουμε η Ελλάδα να διαδραματίσει ακόμη μεγαλύτερο ρόλο στο ευρωπαϊκό δίκτυο της Open Cosmos και να εξυπηρετεί αποστολές και πελάτες πολύ πέρα από τα ελληνικά σύνορα. Η πρόσφατη χρηματοδότηση των 300 εκατ. ευρώ μας δίνει τη δυνατότητα να επιταχύνουμε αυτή τη στρατηγική και να ενισχύσουμε μια πραγματικά ευρωπαϊκή διαστημική βιομηχανία, με ισχυρές εθνικές βάσεις που συνεργάζονται μεταξύ τους και μπορούν να προσφέρουν στην Ευρώπη μεγαλύτερη αυτονομία, ανθεκτικότητα και τεχνολογική κυριαρχία».

Δημήτρης Παπαστεργίου (Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης)

«Η Open Cosmos είναι μέρος μιας πολύ μεγαλύτερης αλλαγής που συντελείται στον ελληνικό διαστημικό τομέα»

«Η Open Cosmos είναι μέρος μιας πολύ μεγαλύτερης αλλαγής που συντελείται τα τελευταία χρόνια στον ελληνικό διαστημικό τομέα. Με σαφή πολιτική βούληση από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την ανάπτυξη του διαστημικού τομέα, επενδύουμε σε υποδομές, τεχνολογία και, κυρίως, στους ανθρώπους που μπορούν να κρατήσουν την Ελλάδα μέσα στις εξελίξεις. Αυτό που έχει ιδιαίτερη αξία είναι ότι βλέπουμε πλέον νέους επιστήμονες να βρίσκουν εδώ ευκαιρίες, εταιρείες να μεγαλώνουν και ελληνική τεχνογνωσία να αποκτά διεθνή παρουσία. Το Διάστημα έχει ήδη πολύ συγκεκριμένο αποτύπωμα στην καθημερινότητά μας, από τις επικοινωνίες και την ασφάλεια μέχρι την πολιτική προστασία. Και η Ελλάδα έχει πλέον τις δυνατότητες να είναι παρούσα όχι ως θεατής, αλλά ως ενεργός παίκτης».

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