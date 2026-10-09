Συναγερμός στην Πολωνία έπειτα από κύμα επιθέσεων σε σχολεία: Συλλήψεις ανηλίκων για απειλές περί «Αιματηρής Παρασκευής»

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Σε δεκάδες συλλήψεις νέων ατόμων και ανηλίκων προχώρησαν οι πολωνικές αρχές, επιχειρώντας να καταστείλουν το κύμα τρόμου που έχει σαρώσει τη χώρα έπειτα από δύο αιματηρές επιθέσεις με μαχαίρι σε σχολεία μέσα σε μόλις 48 ώρες.

Σύμφωνα με το Reuters, οι φήμες που κυκλοφόρησαν ταχύτατα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περί ενός υποτιθέμενου διαδικτυακού «challenge» με την ονομασία «Αιματηρή Παρασκευή» (Bloody Friday) έθεσαν τις αστυνομικές αρχές σε κατάσταση απόλυτου συναγερμού, με την κυβέρνηση να απευθύνει έκκληση για ψυχραιμία και να προειδοποιεί κατά της διασποράς παραπληροφόρησης.

Ισχυρή αστυνομική παρουσία σε 10.000 σχολεία

Η έξαρση των περιστατικών κινητοποίησε αμέσως τον κρατικό μηχανισμό, με την αστυνομία να αναπτύσσει δυνάμεις σε 10.000 σχολικά συγκροτήματα σε ολόκληρη τη χώρα, την ώρα που οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι η παραπληροφόρηση θα μπορούσε να εμπνεύσει επίδοξους μιμητές.

«Κυκλοφορεί στο διαδίκτυο μεγάλη ποσότητα συναισθηματικά φορτισμένης παραπληροφόρησης -αυθόρμητες αντιδράσεις που γεννιούνται από μια ευλόγως υπαρκτή ανησυχία- όμως δεν υπάρχει καμία ένδειξη για την ύπαρξη κάποιου πανεθνικού “challenge”», δήλωσε ο υπουργός Ψηφιακών Υποθέσεων, Κσίστοφ Γκαβκόφσκι, στον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό TVN24.

«Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο ένα, δύο ή τρία άτομα να επικοινωνούν σε κάποια ομάδα καταστρώνοντας ένα σχέδιο, ή την εμφάνιση ενός μιμητή. Ωστόσο, δεν βλέπουμε καμία ένδειξη απειλής που να προέρχεται από μια ομάδα ανθρώπων που συντονίζονται για να βλάψουν κάποιον σήμερα», πρόσθεσε ο υπουργός.

Μπαράζ συλλήψεων ανηλίκων

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι έχει προχωρήσει στη σύλληψη 10 ατόμων, κυρίως για τη διατύπωση απειλών στο διαδίκτυο, ενώ όσο περνούσε η ώρα ανακοινώνονταν επιπλέον συλλήψεις.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες περιλαμβάνονται:

Ένας 13χρονος από τη Βαρσοβία, ο οποίος δημοσίευσε φωτογραφία ενός μαχαιριού σε ομαδική συνομιλία της τάξης του εκτοξεύοντας απειλές κατά συμμαθητών του.

από τη Βαρσοβία, ο οποίος δημοσίευσε φωτογραφία ενός μαχαιριού σε ομαδική συνομιλία της τάξης του εκτοξεύοντας απειλές κατά συμμαθητών του. Ένας 14χρονος , επίσης στη Βαρσοβία, που συνελήφθη εντός σχολικού χώρου έχοντας στην κατοχή του ένα μαχαίρι και δυναμιτάκια (πυροτεχνήματα).

, επίσης στη Βαρσοβία, που συνελήφθη εντός σχολικού χώρου έχοντας στην κατοχή του ένα μαχαίρι και δυναμιτάκια (πυροτεχνήματα). Δύο 15χρονοι από την περιφέρεια Προύσκουβ, έξω από την πρωτεύουσα, οι οποίοι δημοσίευσαν βίντεο με απειλές δολοφονίας.

Το χρονικό των αιματηρών επιθέσεων

Το κλίμα πανικού πυροδοτήθηκε από τα δύο διαδοχικά αιματηρά περιστατικά που προηγήθηκαν.

Την Τετάρτη, ένας 19χρονος τραυμάτισε 10 άτομα —συμπεριλαμβανομένου του εαυτού του— σε άλλο σχολείο στην Οστρολένκα της βορειοανατολικής Πολωνίας.

Την επόμενη ημέρα, Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, ένας 15χρονος πρώην μαθητής, φόρώντας κράνος με προσαρμοσμένη κάμερα, εισέβαλε σε δημοτικό σχολείο στην περιοχή Λεστσίντολ-Νοβίνι, βορειοανατολικά της Βαρσοβίας, σκοτώνοντας έναν εργαζόμενο και τραυματίζοντας άλλους δύο.

Στο στόχαστρο των αρχών οι λογαριασμοί στα social media

Παράλληλα, σε αρκετούς λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησαν στιγμιότυπα οθόνης από έναν λογαριασμό στο TikTok, ο οποίος εικάζεται ότι ανήκε στον 15χρονο δράστη της επίθεσης της Πέμπτης και περιείχε φωτογραφίες που λήφθηκαν πριν από το χτύπημα.

Ο εν λόγω λογαριασμός φαίνεται πως έχει πλέον κατεβεί.

Σε σχετική ηλεκτρονική αλληλογραφία με το πρακτορείο Reuters, το Κεντρικό Γραφείο Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Πολωνίας (CBZC) ανέφερε: «Οι αστυνομικοί του Κεντρικού Γραφείου Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος είναι ενήμεροι για το περιεχόμενο που αναρτήθηκε στον εν λόγω λογαριασμό στο TikTok».

Σημείωσε παράλληλα ότι βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με την πλατφόρμα. Από την πλευρά του, το TikTok δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.