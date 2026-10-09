Περού: O νέος αριστερός δήμαρχος της πόλης Κεροπάλκα λέγεται… «Χίτλερ Μουσολίνι»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Ένας αριστερός πολιτικός, ο οποίος έχει το ίδιο όνομα με τους φασιστικούς δικτάτορες, Αδόλφο Χίτλερ και Μπενίτο Μουσολίνι, εξελέγη δήμαρχος μιας πόλης στο Περού – μόλις ένα χρόνο αφότου παραιτήθηκε από ένα δεξιό κόμμα.

Ο 45χρονος Χίτλερ Μουσολίνι Σιμεών Φλόρες, επικράτησε με 34% των ψήφων στις εκλογές της Κυριακής στην Κεροπάλκα, ως υποψήφιος του κεντροαριστερού κόμματος «Ahora Nacion» (Τώρα Έθνος) του Περού.

Δεν είναι σαφές πότε ο πολιτικός εντάχθηκε στο κόμμα «Ahora Nacion», αλλά σύμφωνα με τη δήλωση υποψηφιότητάς του, ήταν προηγουμένως μέλος του δεξιού κόμματος «Popular Force» πριν παραιτηθεί το 2025.

Το «Popular Force» είναι ένα λαϊκιστικό κίνημα με ηγέτη την πρόεδρο του Περού, Κέικο Φουτζιμόρι, η οποία είναι κόρη του δικτάτορα Αλμπέρτο Φουτζιμόρι.

Ο Μουσολίνι, ο οποίος στο παρελθόν ήταν διευθυντής του επενδυτικού ομίλου Simeon Sac, κέρδισε τις εκλογές με 229 ψήφους – 25 ψήφους περισσότερες από τον πλησιέστερο αντίπαλό του, τον Γκάσπαρ Μπενίλντε Οσάριο Ζαμπράνο, ο οποίος εκπροσώπησε το δεξιό κόμμα «Λαϊκή Ανανέωση».

Μόλις 42 ψήφοι χώρισαν τους τρεις πρώτους υποψηφίους στις εκλογές της Κυριακής, οι οποίες διεξήχθησαν στην Κεροπάλκα, μια κοινότητα 730 κατοίκων.

Ο νέος δήμαρχος ισχυρίζεται ότι έχει αποφοιτήσει από το λύκειο, αλλά δεν είναι σαφές αν διαθέτει πανεπιστημιακή εκπαίδευση.

Κι όμως δεν είναι ο πρώτος «Χίτλερ δήμαρχος»

Ακόμα πιο περίεργο είναι το γεγονός ότι ο 45χρονος Χίτλερ Μουσολίνι Σιμεών Φλόρες, δεν είναι ο πρώτος «Χίτλερ» που κερδίζει εκλογές.

Ο Χίτλερ Άλμπα, ο οποίος διετέλεσε δήμαρχος της πόλης Γιούνγκαρ μεταξύ 2011 και 2014, κατέβηκε στις εκλογές του 2018 και ένας από τους αντιπάλους του ήταν ο Λένιν Βλαντιμίρ Ροντρίγκεζ Βαλβέρδε.

Αυτές οι εκλογές συγκίνησαν το διαδίκτυο, ωθώντας τους σχολιαστές να ονομάσουν τη διαμάχη «Χίτλερ εναντίον Λένιν», δεδομένης της ομοιότητας του ονόματος του Βαλβέρδε με αυτό του ιδρυτή της Σοβιετικής Ένωσης.

Ο «καλός» Χίτλερ

Κατά τη διάρκεια των εκλογών, ο Χίτλερ Άλμπα έθεσε ως προεκλογικό σύνθημα ότι ήταν ένας «καλός» Χίτλερ. «Ίσως είναι σύμπτωση που το όνομά μου είναι Χίτλερ», δήλωσε στο περουβιανό πρακτορείο ειδήσεων Efe. «Πραγματικά δεν έχω καμία αντίρρηση για το όνομα Χίτλερ. Είναι σαν οποιοδήποτε άλλο όνομα. Για μένα, είναι σαν να με έλεγαν Χουάν, Λούκας ή Σεμπαστιάν».

Ούτε οι ψηφοφόροι φάνηκαν να δίνουν σημασία στο όνομά του, καθώς ο Χίτλερ Άλμπα κέρδισε τις εκλογές με 47,7%. Τον Νοέμβριο του περασμένου έτους, ένας πολιτικός από τη Ναμίμπια, γνωστός ως Άντολφ Χίτλερ Ουνόνα, κέρδισε τις εκλογές στην τοπική του περιφέρεια για πέμπτη συνεχόμενη φορά.

Έκτοτε, εν μέσω της διαδικτυακής φρενίτιδας, έχει εγκαταλείψει το «Χίτλερ» από το όνομά του και πλέον είναι γνωστός ως Άντολφ Ουνόνα.

«Το όνομά μου δεν είναι Άντολφ Χίτλερ. Είμαι ο Άντολφ Ουνόνα», δήλωσε στην εφημερίδα «Namibian». «Έχω δει στο παρελθόν ανθρώπους να με αποκαλούν Άντολφ Χίτλερ και να προσπαθούν να με συνδέσουν με κάποιον που ούτε καν γνωρίζω.»