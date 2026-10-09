Eργατικό δυστύχημα στις Σέρρες: 49χρονος έπεσε από σκαλωσιά και σκοτώθηκε – Ήταν πατέρας δύο παιδιών

Ένας 49χρονος εργάτης βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από σοβαρό εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε σήμερα Παρασκευή πρωί στην Κάτω Καμήλα Σερρών, πέφτοντας από σκαλωσιά κατά τη διάρκεια οικοδομικών εργασιών. Έχει υποστεί βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, ενώ οι αρχές διερευνούν τα αίτια του περιστατικού

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ΕΚΑΒ- Θεσσαλονίκη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στην Κάτω Καμήλα Σερρών, όταν 49χρονος εργάτης έπεσε από σκαλωσιά κατά τη διάρκεια οικοδομικών εργασιών.
  • Ο 49χρονος υπέστη βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και η κατάσταση της υγείας του κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη.
  • Το περιστατικό συνέβη κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ενώ οι αρχές έχουν ξεκινήσει προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σοβαρό εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Κάτω Καμήλα στις Σέρρες. Όπως γίνεται γνωστό, ένας 49χρονος εργάτης έπεσε από σκαλωσιά κατά τη διάρκεια οικοδομικών εργασιών, με αποτέλεσμα να υποστεί βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Το περιστατικό συνέβη κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Ο 49χρονος έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο κενό από ύψος δύο μέτρων, με αποτέλεσμα να προσκρούσει βίαια στο έδαφος.

Στο σημείο έσπευσε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον τραυματία εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών με τον 49χρονο να δίνει μάχη για τη ζωή του.

Όμως, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, ο 49χρονος, πατέρας δύο ανήλικων κοριτσιών, δεν άντεξε και υπέκυψε στα τραύματά του, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και την τοπική κοινωνία.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος.

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