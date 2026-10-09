«Υπόθεση Μάντσεστερ Σίτι»: Ένα σκάνδαλο που αφορά κάτι περισσότερο από το ποδόσφαιρο – Άλλαξε την πορεία ζωών, καριέρων και ομάδων

Οι συζητήσεις για την «υπόθεση Μάντσεστερ Σίτι», την αποκάλυψη, την ενοχή και την έφεση, μόλις έχουν ξεκινήσει. Το μέγεθος τεράστιο, όπως φαίνεται και οι συνέπειες. Είναι γνωστό ότι τα παιδιά λατρεύουν τις νικήτριες ομάδες, και αυτή η γενιά παιδιών γνωρίζει τη Μάντσεστερ Σίτι μόνο ως νικήτρια ομάδα. Ιστορικά, όμως, αυτή ήταν η δεύτερη ομάδα του Μάντσεστερ.

Δεν φημιζόταν για κάποια σπουδαία επιτυχία. Μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου του 2008, τη μέρα, ο Σεΐχης Μανσούρ αγόρασε τον σύλλογο, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά σε σχετική τους ανάλυση οι «The New York Times».

Γιατί αυτή η αγορά;

Η Μάντσεστερ Σίτι αγωνίζεται στην Premier League, το μεγαλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο. Εκατομμύρια άνθρωποι το παρακολουθούν κάθε χρόνο. Αποτελεί το κορυφαίο εξαγώγιμο προϊόν «ήπιας ισχύος» (soft power) της Βρετανίας, χωρίς αμφιβολία. Xαρίζει άμεση αναγνωρισιμότητα. Είναι ένας σύντομος δρόμος προς την καταξίωση. Όμως την ίδια στιγμή, φέρνει και αυστηρό έλεγχο. Διότι, αν δεν ήταν ιδιοκτήτης της Μάντσεστερ Σίτι, ελάχιστοι στη Βρετανία θα γνώριζαν ποιος είναι ο Σεΐχης Μανσούρ. Ένας έλεγχος που τώρα στράφηκε εναντίον του.

Τι συνέβη;

«Πρόκειται για το μεγαλύτερο σκάνδαλο οικονομικής απάτης στην ιστορία του ποδοσφαίρου», αναφέρουν και προσθέτουν: «Με απλά λόγια, παραποίησαν τα λογιστικά τους στοιχεία ώστε να ξοδέψουν χρήματα που δεν επιτρεπόταν να δαπανήσουν για την απόκτηση κορυφαίων παικτών παγκόσμιας κλάσης». Μπορείς να ξοδέψεις μόνο όσα κερδίζεις. Υπάρχουν τρεις πηγές εσόδων για τις ποδοσφαιρικές ομάδες: τα τηλεοπτικά δικαιώματα, τα εισιτήρια των αγώνων και οι χορηγίες. Στις δύο πρώτες κατηγορίες, δεν μπορείς ουσιαστικά να παρέμβεις. Η τρίτη κατηγορία είναι αυτή στην οποία -σύμφωνα με μια επιτροπή διαιτητών- προέβησαν στις μεγαλύτερες παρατυπίες.

Πώς ακριβώς;

«Υπέγραψαν μια σειρά από εικονικές συμβάσεις με χορηγούς, εταιρείες που ανήκουν στα ΗΑΕ, όπως η Etihad Airways. Ωστόσο, οι εταιρείες αυτές κάλυπταν μόνο ένα ελάχιστο κλάσμα του ποσού της χορηγίας. Το υπόλοιπο προερχόταν από την εταιρεία του Σεΐχη Μανσούρ, η οποία διόγκωνε τεχνητά αυτά τα νούμερα σε τεράστιο βαθμό. Από τα περίπου 950 εκατομμύρια λίρες που η Μάντσεστερ Σίτι παρουσίαζε ως έσοδα από χορηγίες, μόλις 120 εκατομμύρια περίπου προέρχονταν πραγματικά από χορηγούς», σημειώνουν.

Και τι έγινε;

Τα χρήματα αυτά επέτρεψαν στη Σίτι να προσλάβει έναν από τους κορυφαίους προπονητές, τον Πεπ Γκουαρντιόλα, και να αποκτήσει μερικούς από τους καλύτερους παίκτες προσφέροντάς τους μερικές από τις υψηλότερες αμοιβές στον χώρο. Έχουν κατακτήσει οκτώ τίτλους Premier League υπό την ιδιοκτησία του Σεΐχη Μανσούρ.

Ποιος ζημιώθηκε;

Με την πάροδο των ετών, η Μάντσεστερ Σίτι πήρε τους καλύτερους παίκτες από τόσες πολλές αντίπαλες ομάδες. Από την παραδοσιακή της αντίπαλο, τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, από την Άρσεναλ, αλλά και από ομάδες της μεσαίας κατηγορίας όπως η Άστον Βίλα, η οποία είδε τον καλύτερο παίκτη της να καταλήγει στη Μάντσεστερ Σίτι για τρία συνεχόμενα καλοκαίρια εκείνης της περιόδου. «Αυτό άλλαξε την πορεία ζωών, καριέρων και ομάδων για μια ολόκληρη δεκαετία», υπογραμμίζουν οι NYT.

Και μετά υπάρχει η οικονομική ζημιά. Μια θέση στο Champions League αξίζει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Επομένως, η ομάδα που δεν κατάφερε να προκριθεί στο Champions League επειδή η Μάντσεστερ Σίτι κατέλαβε μια θέση που θα έπρεπε να είχε πάει σε εκείνη, έχασε ενδεχομένως τεράστια ποσά από έσοδα, χορηγίες και άλλα παρόμοια οφέλη.

Η πολιτική;

Οι πολιτικές προεκτάσεις του ζητήματος είναι ιδιαίτερα περίπλοκες. Τα ΗΑΕ, σύμμαχος της Βρετανίας, κατηγορούνται πλέον ότι διαβρώνουν το σημαντικότερο πολιτιστικό εξαγωγικό προϊόν της Βρετανίας προς τον κόσμο. Το Bloomberg μετέδωσε ότι αξιωματούχοι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων προειδοποίησαν πως μια αυστηρή τιμωρία θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις σε μελλοντικές επενδύσεις στη Βρετανία. Το θέμα έχει προκαλέσει πονοκέφαλο και στον Πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ, μέχρι πρόσφατα ήταν δήμαρχος της ευρύτερης περιοχής του Μάντσεστερ. Γνωρίζει πολύ καλά αυτούς τους ανθρώπους. Το τεράστιο ύψος των επενδύσεων που προσέλκυσε η πόλη του την τελευταία δεκαετία; Ένα μέρος αυτών συνδέεται με το Άμπου Ντάμπι. Έτσι, τώρα στρέφονται τα βλέμματα και στον Μπέρναμ, εξετάζοντας τη φύση της σχέσης που διατηρούσε μαζί τους.

Τι θα συμβεί;

Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά, καθώς πρόκειται για το κορυφαίο σκάνδαλο στην ιστορία της Premier League. Η ομάδα θα μπορούσε να υποβιβαστεί, μία ή δύο κατηγορίες. Θα μπορούσε να της απαγορευτεί η απόκτηση νέων παικτών, να της επιβληθεί βαριά ποινή αφαίρεσης βαθμών ή κάποιο βαρύ χρηματικό πρόστιμο. Υπάρχουν, ωστόσο, φωνές που ζητούν μια πιο ακραία τιμωρία, την πλήρη αποβολή της από το πρωτάθλημα.