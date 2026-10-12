Οι «χρυσές» μπίζνες του Φίλιππου Καμπούρη

Ποιες εταιρείες του κατηγορούμενου για απάτη είχαν την ίδια διεύθυνση με τα γραφεία του ΛΑΟΣ. Οι διάλογοι και οι καταθέσεις γνωστών τραγουδιστών. Οι καταθέσεις τριών γνωστών τραγουδιστών, η ομολογία ενός 59χρονου που εμφανιζόταν ως διαχειριστής εταιρειών, χωρίς, όπως υποστηρίζει, να γνωρίζει την πραγματική δραστηριότητά τους, αλλά και τηλεφωνικές συνομιλίες που κατέγραψαν οι Αρχές, «έκαψαν» τον Φίλιππο Καμπούρη, τη σύζυγό του και άλλα συλληφθέντα φερόμενα μέλη της οργάνωσης που προκάλεσε ζημία εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι ανεξόφλητες ασφαλιστικές εισφορές ανέρχονται σε 1,8 εκατ. ευρώ, ενώ οι οφειλές προς την ΑΑΔΕ «αγγίζουν» τα 3,6 εκατ. ευρώ.

Του ΘΕΟΔΟΣΗ ΠΑΝΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, η σύζυγός του, «αχυράνθρωποι» και λογιστές κατηγορούνται για συμμετοχή σε οργανωμένο δίκτυο εταιρειών, μέσω του οποίου, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, πραγματοποιούσαν εικονικές ασφαλίσεις εργαζομένων, απέκρυπταν τους πραγματικούς διαχειριστές επιχειρήσεων και απέφευγαν συστηματικά την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και φόρων.

Η έρευνα των Αρχών ξεκινά από το 2021, όμως, σύμφωνα με τα στοιχεία των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, διαφαίνεται πως η συγκεκριμένη παράνομη δραστηριότητα χρονολογείται από το 2013. Κατά συνέπεια το ποσό της ζημίας που έχει υποστεί το Δημόσιο ενδέχεται να αποδειχθεί πολλαπλάσιο.

Οι νόμιμες εταιρείες στις οποίες φέρονται ως αφανείς ιδιοκτήτες ο Φ. Καμπούρης και η σύζυγός του ασφάλιζαν τους εργαζομένους τους στις εταιρείες-«βιτρίνες» στις οποίες τοποθετούσαν αχυρανθρώπους, κυρίως άτομα με οικονομικά προβλήματα, ακόμα και αστέγους. Επομένως δεν πλήρωναν την παραμικρή εισφορά στα ασφαλιστικά ταμεία και στο ελληνικό Δημόσιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, από αυτές τις 29 εταιρείες-«βιτρίνες» οι 18 δεν είχαν καν προσωπικό, οι 15 δεν διέθεταν τραπεζικούς λογαριασμούς, οι εννέα είχαν κοινό email, οι 19 είχαν τον ίδιο τηλεφωνικό αριθμό, ενώ 14 από αυτές δήλωναν ως έδρα την ίδια διεύθυνση.

Κάποιες από αυτές τις εταιρείες, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες της Realnews, είχαν κοινή διεύθυνση με διαμέρισμα στη λεωφόρο Κηφισίας που ανήκει στον ΛΑΟΣ, οπότε είναι πιθανό να ξεκινήσει έρευνα και στα γραφεία του άλλοτε κοινοβουλευτικού κόμματος που ο Φ. Καμπούρης είχε αναδειχθεί πρόεδρος το 2023.

Οι τραγουδιστές

Ιδιαίτερα επιβαρυντικές για τον Φ. Καμπούρη θεωρούνται από τις Αρχές οι μαρτυρίες καλλιτεχνών που εργάστηκαν σε νυχτερινά κέντρα με τα οποία συνδέεται. Η Κέλλυ Κελεκίδου, ο Γιάννης Καψάλης και ο Αλέκος Ζαζόπουλος περιέγραψαν τον Καμπούρη ως τον εργοδότη τους και τον άνθρωπο που έκλειναν τις συμφωνίες. «Είχα προσληφθεί από τον Φίλιππο Καμπούρη και εργαζόμουν ως τραγουδίστρια στο νυχτερινό κέντρο επί της λεωφόρου Συγγρού μαζί με τον Ηλία Βρεττό», κατέθεσε η Κ. Κελεκίδου, αναφερόμενη στη συνεργασία της από τον Νοέμβριο του 2024 έως τον Ιανουάριο του 2025.

«Από όσο γνωρίζω, το κέντρο ανήκε στον Φίλιππο Καμπούρη και για οτιδήποτε προέκυπτε απευθυνόμασταν σε αυτόν», προσέθεσε, εξηγώντας ότι η μισθοδοσία της γινόταν τραπεζικά μέσω εταιρείας την οποία θεωρούσε συνδεδεμένη με το νυχτερινό κέντρο.

Παρόμοια ήταν η κατάθεση του Γ. Καψάλη, ο οποίος εμφανιζόταν σε νυχτερινό κέντρο στον Ταύρο από τον Οκτώβριο του 2023 έως τον Μάρτιο του 2024. «Εργοδότης μου ήταν ο Φίλιππος Καμπούρης, με τον οποίο σύναψα τη συμφωνία εργασίας και επιπλέον ήταν αυτός που ρύθμιζε τα θέματα σχετικά με την αμοιβή μου και τα υπόλοιπα εργασιακά ζητήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ακόμη πιο αποκαλυπτικός ήταν ο τραγουδιστής Αλ. Ζαζόπουλος, ο οποίος υποστήριξε ότι, ενώ εργαζόταν στο ίδιο νυχτερινό κέντρο το 2022, διαπίστωσε πως εμφανιζόταν ασφαλισμένος και σε άλλες τρεις εταιρείες, χωρίς να το γνωρίζει και χωρίς να έχει λάβει αμοιβή από αυτές. «Την πρόταση να εμφανιστώ μου την έκανε ο Φίλιππος Καμπούρης, ο οποίος δεν γνωρίζω ακριβώς τι ρόλο είχε στην επιχείρηση, ωστόσο ξέρω ότι είχε αρμοδιότητες σχετικά με τη λειτουργία αυτής.

Η πληρωμή μου γινόταν είτε με μετρητά, είτε τραπεζικά. Στην περίπτωση της πληρωμής μέσω τραπέζης, τα εμβάσματα προς τον τραπεζικό μου λογαριασμό πραγματοποιούνταν από λογαριασμό με στοιχεία δικαιούχου …, οπότε αντιλήφθηκα ότι πρόκειται για το νυχτερινό κέντρο, απλώς έχει άλλη ονομασία. Αναφορικά με τις ασφαλίσεις στις άλλες τρεις εταιρείες, δεν γνώριζα ότι ήμουν ασφαλισμένος σε αυτές, ούτε έχω λάβει σχετική αμοιβή».

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να προσέλθουν γνωστοί τραγουδιστές στη ΓΑΔΑ, ώστε να δώσουν καταθέσεις καθώς έχουν συνεργαστεί με τον Φ. Καμπούρη, για τις εμφανίσεις τους στα νυχτερινά κέντρα που φέρεται να διαχειρίζονταν ο κατηγορούμενος. Ανάμεσα στους τραγουδιστές που θα κληθούν να δώσουν κατάθεση ως μάρτυρες στους αστυνομικούς του Οικονομικού Εγκλήματος είναι ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος, ο Θέμης Αδαμαντίδης, η Κατερίνα Στανίση και η Αγγελική Ηλιάδη.

«Τον εμπιστευόμουν»

Βασικό ρόλο στην οργάνωση φέρεται να έχει και ο 59χρονος «Κωλοτούμπας». Ο άνδρας γνώρισε τον Φ. Καμπούρη, από τις τηλεοπτικές εκπομπές στις οποίες πήγαινε καλεσμένος, ενώ απέκτησε το προσωνύμιο από τα ακροβατικά που έκανε στο πλατό. Σήμερα εμφανίζεται ως διαχειριστής σε δεκάδες εταιρείες, πίσω από τις οποίες, σύμφωνα με τις Αρχές, κρύβεται ο Φ. Καμπούρης.

«Από το 2009 μέχρι το 2013 ήμουν άστεγος και έμενα στον δρόμο. Τότε, το 2014, ο Φίλιππος επικοινώνησε μαζί μου και μου είπε να πάω από το γραφείο του για να συζητήσουμε», ανέφερε ο «Κωλοτούμπας». Σύμφωνα με την κατάθεσή του, ο Καμπούρης του πρότεινε να υπογράφει έγγραφα εταιρειών. «Εγώ είχα τελειώσει μόνο το δημοτικό και ο Φίλιππος μου φάνηκε σωστός άνθρωπος και τον εμπιστεύτηκα. Τον εμπιστευόμουν με κλειστά τα μάτια και τον συμβουλευόμουν στα πάντα. Από τότε υπέγραφα σε ό,τι μου ζητούσε», υποστήριξε.

Ο 59χρονος ισχυρίστηκε ότι αρχικά ο Καμπούρης του πλήρωνε το ενοίκιο και στη συνέχεια του παραχώρησε για διαμονή το πατρικό του σπίτι στον Πειραιά. Περιέγραψε ακόμη ότι του ζητήθηκε να εκδώσει τραπεζικές κάρτες, τις οποίες παρέδωσε στον Καμπούρη, ενώ επισκεπτόταν ΚΕΠ για την έκδοση εξουσιοδοτήσεων. Στην κατάθεσή του εμπλέκει και τη σύζυγο του Καμπούρη, υποστηρίζοντας ότι «πολλές φορές τα χαρτιά μού τα έδινε και η γυναίκα του, η Αννα, όταν αυτός δεν μπορούσε να με δει».

«Ασ’ το, μας ακούει κόσμος…»

Οι τηλεφωνικές συνομιλίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία αποτυπώνουν τη σχέση των δύο ανδρών, αλλά και την ανησυχία που είχε ο Καμπούρης λίγες ημέρες πριν από τη σύλληψή του, όταν υποψιάστηκε ότι γίνεται έρευνα από τις Αρχές. Στις 27 Σεπτεμβρίου, ο 59χρονος τηλεφώνησε στον Καμπούρη για να μάθει τι συμβαίνει με το ψητοπωλείο στην Καλλιθέα, το οποίο είχε κλείσει χωρίς καμία επίσημη εξήγηση.

«Το μαγαζί τι έγινε, Φίλιππέ μου, όλα καλά; Θα αργήσει να ανοίξει; Εχει γίνει κάτι σοβαρό», τον ρωτά, για να λάβει την απάντηση: «Θα αργήσει. Ασ’ το, μας ακούει κόσμος τώρα…».

Λίγες ημέρες αργότερα, ο Καμπούρης επικοινωνεί ξανά με τον «Κωλοτούμπα», δίνοντάς του συγκεκριμένες οδηγίες για το πώς πρέπει να αντιδράσει εάν δεχθεί τηλεφώνημα από άγνωστο αριθμό.

«Εάν σε πάρει κανείς, πού μένεις, να το κλείσεις το τηλέφωνο», του λέει. Και συνεχίζει: «Δεν δίνεις ποτέ τη διεύθυνση αυτή. Αμα σε πάρει και δεν τον ξέρεις, του το κλείνεις στα μούτρα και του το μπλοκάρεις». Στο κατηγορητήριο ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ περιγράφεται, μαζί με άλλους, ως αφανής ιδιοκτήτης νυχτερινών κέντρων διασκέδασης, διαφημιστικών εταιρειών, ακόμη και ενός ψητοπωλείου. Και τα έσοδα ήταν τεράστια, όπως φαίνεται από μια συνομιλία του Καμπούρη με τη σύζυγό του: «Πάω να πάρω 10 χιλιαρικάκια και έρχομαι, μανάρι μου».

Η καταγγελία που άνοιξε τον φάκελο

Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία πρώην εργαζομένης, η οποία υποστήριξε ότι από τον Φεβρουάριο του 2021 έως τον Ιούνιο του 2024 εργαζόταν αποκλειστικά για τον Καμπούρη, όμως οι μισθοί της καταβάλλονταν από εταιρείες που δεν γνώριζε. Οταν εξέτασε τα ασφαλιστικά και φορολογικά στοιχεία της, διαπίστωσε, όπως κατήγγειλε, ότι εμφανιζόταν εργαζόμενη σε διαφορετικές επιχειρήσεις, ακόμη και με υπέρογκες δηλωμένες αποδοχές.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι της οφείλονταν μισθοί και επιδόματα. Η καταγγελία της, τον Οκτώβριο του 2025, αποτέλεσε την αφετηρία της έρευνας, η οποία αποκάλυψε, σύμφωνα με την Αστυνομία, ένα πολυδαίδαλο δίκτυο εταιρειών.

Σημειώνεται πως, πριν ξεκινήσει η έρευνα του ελληνικού FBI για το κύκλωμα, σε εξέλιξη ήταν άλλη μία μυστική έρευνα από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, καθώς τα στελέχη του υπουργείου Οικονομικών είχαν ενημερωθεί για παράνομη διακίνηση κεφαλαίων που ανήκουν στον Καμπούρη και στη σύζυγό του.

Την ενημέρωση στα στελέχη του υπουργείου Οικονομικών πραγματοποίησε θεσμικά ελληνική τράπεζα που «έβλεπε» αυτή την κίνηση κεφαλαίων προς τράπεζα του Βελγίου. Όπως προέκυψε από την έρευνα, σταδιακά το ζευγάρι διακίνησε ένα ποσό ύψους 2.200.000 ευρώ προς τη συγκεκριμένη τράπεζα. Από τον φορολογικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε πως το ζευγάρι κατά μέσο όρο το έτος δήλωνε εισοδήματα που δεν ξεπερνούσαν τα 10.000 ευρώ, εκτός από μια χρονιά που δήλωσε εισοδήματα ύψους 26.000 ευρώ.

Όμως, αυτά τα «πενιχρά» εισοδήματα δεν αποτελούσαν για τους ίδιους εμπόδιο ώστε να πραγματοποιούν πανάκριβα ταξίδια στο Ντουμπάι και στο Λας Βέγκας, διαμένοντας σε πολυτελή ξενοδοχεία, τη στιγμή που τα φορολογικά στοιχεία τους δεν επέτρεπαν τέτοιου ύψους έξοδα.