Ουκρανία: Έξι νεκροί και 20 τραυματίες από ρωσικές επιθέσεις

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Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 20 τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις σε δύο περιοχές της Ουκρανίας, σύμφωνα με ανακοινώσεις των τοπικών αρχών.

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ρωσική επίθεση έπληξε παντοπωλείο στο Χάρκιβ, ενώ από το πλήγμα τραυματίστηκαν ακόμη 20 άνθρωποι. Μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται και δύο παιδιά, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιφέρειας, Ολεχ Σινιεχούμποφ, ο οποίος γνωστοποίησε τις πληροφορίες μέσω Telegram.

Σε ξεχωριστή ρωσική επίθεση στη δυτική Ουκρανία, τρεις ακόμη άνθρωποι σκοτώθηκαν, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.