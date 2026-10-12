Ουκρανία: Έξι νεκροί και 20 τραυματίες από ρωσικές επιθέσεις

Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 20 τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις σε δύο περιοχές της Ουκρανίας, σύμφωνα με ανακοινώσεις των τοπικών αρχών. Συγκεκριμένα, τρεις νεκροί και 20 τραυματίες αναφέρθηκαν σε παντοπωλείο στο Χάρκιβ, ενώ άλλοι τρεις σκοτώθηκαν σε ξεχωριστή επίθεση στη δυτική Ουκρανία.

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Διεθνή Νέα

Ουκρανία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 20 τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις σε δύο περιοχές της Ουκρανίας.
  • Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ρωσική επίθεση έπληξε παντοπωλείο στο Χάρκιβ, τραυματίζοντας ακόμη 20, μεταξύ των οποίων και δύο παιδιά.
  • Σε ξεχωριστή ρωσική επίθεση στη δυτική Ουκρανία, τρεις ακόμη άνθρωποι σκοτώθηκαν.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 20 τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις σε δύο περιοχές της Ουκρανίας, σύμφωνα με ανακοινώσεις των τοπικών αρχών.

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ρωσική επίθεση έπληξε παντοπωλείο στο Χάρκιβ, ενώ από το πλήγμα τραυματίστηκαν ακόμη 20 άνθρωποι. Μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται και δύο παιδιά, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιφέρειας, Ολεχ Σινιεχούμποφ, ο οποίος γνωστοποίησε τις πληροφορίες μέσω Telegram.

Σε ξεχωριστή ρωσική επίθεση στη δυτική Ουκρανία, τρεις ακόμη άνθρωποι σκοτώθηκαν, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

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