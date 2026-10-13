Τηλεθέαση (12/10): Η «μάχη» της πρωινής ζώνης της Δευτέρας

Η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών συνεχίστηκε με αμείωτη ένταση τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Τα νούμερα τηλεθέασης παρουσιάζουν αναλυτικά την κατάταξη των εκπομπών στο γενικό και το δυναμικό κοινό, σε δύο χρονικές ζώνες, αναδεικνύοντας τους νικητές σε κάθε κατηγορία.

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Τηλεθέαση
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνεχίζεται, με αμείωτη ένταση, η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών, όπως φάνηκε και τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου.
  • Στο γενικό κοινό, ο ΣΚΑΪ κυριάρχησε στη ζώνη 5-10 με την εκπομπή Πρώτη Εικόνα (25,6%) και στη ζώνη 10-1 με τους Αταίριαστους (18,9%).
  • Στο δυναμικό κοινό, το Happy Day του ALPHA βρέθηκε στην κορυφή της ζώνης 5-10 (19,3%), ενώ το Χαμογέλα και Πάλι! του MEGA ήταν πρώτο στη ζώνη 10-1 (15%).

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συνεχίζεται, με αμείωτη ένταση, η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών, κάτι που φάνηκε και τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Ζώνη 5-10
Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 ΣΚΑΪ Πρώτη Εικόνα 25,6%
2 MEGA Κοινωνία Ώρα MEGA 20,6%
3 ΣΚΑΪ Σήμερα 20,1%
4 ALPHA Happy Day 16,2%
5 OPEN Ώρα Ελλάδος 11,8%
6 ANT1 Καλημέρα Ελλάδα 7,7%
7 ΕΡΤNEWS Συνδέσεις 5,9%
8 ΕΡΤ1 Νωρίς-Νωρίς 1,7%

Ζώνη 10-1
Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 ΣΚΑΪ Αταίριαστοι 18,9%
2 ΣΚΑΪ Live You 15%
3 ANT1 Το Πρωινό 13,8%
4 MEGA Χαμογέλα και Πάλι! 11,5%
5 OPEN 10 Παντού 10,8%
6 ALPHA Super Κατερίνα 8,8%
7 STAR Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 8,5%
8 STAR Stars System 5%
9 ΕΡΤ1 Πρωίαν Σε Είδον 3,4%
10 ΕΡΤNEWS Newsroom 3,2%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Ζώνη 5-10
Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 ALPHA Happy Day 19,3%
2 MEGA Κοινωνία Ώρα MEGA 17,3%
3 ΣΚΑΪ Σήμερα 14,5%
4 ΣΚΑΪ Πρώτη Εικόνα 8,9%
5 OPEN Ώρα Ελλάδος 6,5%
6 ANT1 Καλημέρα Ελλάδα 6,1%
7 ΕΡΤNEWS Συνδέσεις 2,4%
8 ΕΡΤ1 Νωρίς-Νωρίς 1,5%

Ζώνη 10-1
Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 MEGA Χαμογέλα και Πάλι! 15%
2 ΣΚΑΪ Αταίριαστοι 14,2%
3 ΣΚΑΪ Live You 11,8%
4 ALPHA Super Κατερίνα 10,8%
5 ANT1 Το Πρωινό 10%
6 STAR Stars System 8,7%
7 STAR Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 7%
8 OPEN 10 Παντού 6,3%
9 ΕΡΤ1 Πρωίαν Σε Είδον 3,4%
10 ΕΡΤNEWS Newsroom 0,3%
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