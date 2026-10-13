Τηλεθέαση (12/10): Η «μάχη» της πρωινής ζώνης της Δευτέρας

Η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών συνεχίστηκε με αμείωτη ένταση τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Τα νούμερα τηλεθέασης παρουσιάζουν αναλυτικά την κατάταξη των εκπομπών στο γενικό και το δυναμικό κοινό, σε δύο χρονικές ζώνες, αναδεικνύοντας τους νικητές σε κάθε κατηγορία.