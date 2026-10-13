Τηλεθέαση (12/10): Η «μάχη» της πρωινής ζώνης της Δευτέρας

Συνεχίζεται, με αμείωτη ένταση, η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών, κάτι που φάνηκε και τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
Ζώνη 5-10
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|ΣΚΑΪ
|Πρώτη Εικόνα
|25,6%
|2
|MEGA
|Κοινωνία Ώρα MEGA
|20,6%
|3
|ΣΚΑΪ
|Σήμερα
|20,1%
|4
|ALPHA
|Happy Day
|16,2%
|5
|OPEN
|Ώρα Ελλάδος
|11,8%
|6
|ANT1
|Καλημέρα Ελλάδα
|7,7%
|7
|ΕΡΤNEWS
|Συνδέσεις
|5,9%
|8
|ΕΡΤ1
|Νωρίς-Νωρίς
|1,7%
Ζώνη 10-1
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|ΣΚΑΪ
|Αταίριαστοι
|18,9%
|2
|ΣΚΑΪ
|Live You
|15%
|3
|ANT1
|Το Πρωινό
|13,8%
|4
|MEGA
|Χαμογέλα και Πάλι!
|11,5%
|5
|OPEN
|10 Παντού
|10,8%
|6
|ALPHA
|Super Κατερίνα
|8,8%
|7
|STAR
|Πρώτος Καφές με τη Ζήνα
|8,5%
|8
|STAR
|Stars System
|5%
|9
|ΕΡΤ1
|Πρωίαν Σε Είδον
|3,4%
|10
|ΕΡΤNEWS
|Newsroom
|3,2%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
Ζώνη 5-10
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|ALPHA
|Happy Day
|19,3%
|2
|MEGA
|Κοινωνία Ώρα MEGA
|17,3%
|3
|ΣΚΑΪ
|Σήμερα
|14,5%
|4
|ΣΚΑΪ
|Πρώτη Εικόνα
|8,9%
|5
|OPEN
|Ώρα Ελλάδος
|6,5%
|6
|ANT1
|Καλημέρα Ελλάδα
|6,1%
|7
|ΕΡΤNEWS
|Συνδέσεις
|2,4%
|8
|ΕΡΤ1
|Νωρίς-Νωρίς
|1,5%
Ζώνη 10-1
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|MEGA
|Χαμογέλα και Πάλι!
|15%
|2
|ΣΚΑΪ
|Αταίριαστοι
|14,2%
|3
|ΣΚΑΪ
|Live You
|11,8%
|4
|ALPHA
|Super Κατερίνα
|10,8%
|5
|ANT1
|Το Πρωινό
|10%
|6
|STAR
|Stars System
|8,7%
|7
|STAR
|Πρώτος Καφές με τη Ζήνα
|7%
|8
|OPEN
|10 Παντού
|6,3%
|9
|ΕΡΤ1
|Πρωίαν Σε Είδον
|3,4%
|10
|ΕΡΤNEWS
|Newsroom
|0,3%