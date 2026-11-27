Τη διαδικασία διερεύνησης των ποινικών ευθυνών του Κώστα Αχ. Καραμανλή για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών αμφισβητεί με ανάρτησή του ο Νίκος Πλακιάς, εξαπολύοντας πυρά κατά της Νέας Δημοκρατίας, με αφορμή την εμφάνιση του πρώην υπουργού Μεταφορών ενώπιον του ανακριτή, σήμερα, Παρασκευή.

Ο πατέρας της Χρύσας και της Θώμης, που έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη, χαρακτηρίζει «προδιαγεγραμμένη» την έκβαση της δικαστικής διαδικασίας, υποστηρίζοντας ότι οι χειρισμοί που έγιναν την άνοιξη του 2025 έχουν καθορίσει την τύχη της υπόθεσης.

«Η απόφαση για τον Καραμανλή είναι ήδη προδιαγεγραμμένη. Αθώος!!! Αν ανατρέξετε πίσω, την άνοιξη του ’25, θα δείτε ποιοι συνέβαλαν σε αυτήν. Είναι όλα εκεί γραμμένα, απλώς πάρτε τα κομμάτι κομμάτι και θα δείτε τους υπευθύνους αυτής», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο Νίκος Πλακιάς αναφέρεται στο εύρος της ποινικής διερεύνησης, καθώς και στον ρόλο της Βουλής σε περίπτωση που προκύψουν άλλες κατηγορίες εις βάρος του πρώην υπουργού.

«Σύμφωνα με τη ΝΔ, ο Καραμανλής θα πρέπει να ερευνηθεί μόνο για το αν είχε σκοπό πρόκλησης οικονομικής βλάβης στον ΟΣΕ. Δηλαδή, παράβαση καθήκοντος. Ακόμα και αν παραπεμφθεί από τον ανακριτή ή το Ειδικό Δικαστήριο για άλλες κατηγορίες, αυτή η απόφαση θα γυρίσει πίσω στη Βουλή, η οποία σίγουρα θα πει: “Εμείς έχουμε αποφανθεί για το συγκεκριμένο, οπότε δεν αλλάζει τίποτα”. Ακόμα και με αλλαγή κυβέρνησης και με αλλαγή νόμου, αυτή η απόφαση δεν θα έχει αναδρομική ισχύ, οπότε πάλι δεν ακουμπάει τον Καραμανλή».

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ζητεί από όσους θεωρεί υπεύθυνους για τις εξελίξεις στην υπόθεση να προχωρήσουν σε αυτοκριτική.

«Οπότε, μην πανηγυρίζετε για το αν πέρασε την πόρτα από πίσω ή μπροστά. Να κοιτάτε ότι θα γυρίζει πάντα σπίτι του και δεν θα πάει φυλακή ποτέ. Ελπίζω όλοι εκείνοι που συνέβαλαν σε αυτήν την αθώωση να κοιτάξουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη και να κάνουν την αυτοκριτική τους», καταλήγει.

Τέμπη: Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο Κώστας Αχ. Καραμανλής

Ο πρώην υπουργός Μεταφορών προσήλθε αυτοπροσώπως στο Εφετείο σήμερα, Παρασκευή, υπό άκρα μυστικότητα, όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για την απολογία του.

Ο Κώστας Αχ. Καραμανλής, ο οποίος κατείχε το συγκεκριμένο κυβερνητικό αξίωμα κατά τον χρόνο του δυστυχήματος, αντιμετωπίζει την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος σε βαθμό πλημμελήματος.

Η δικαστική έρευνα αφορά πράξεις και παραλείψεις σχετικά με την άσκηση εποπτείας στον ΟΣΕ και τη Hellenic Train, στο πλαίσιο της διερεύνησης των ευθυνών για τη σιδηροδρομική τραγωδία.