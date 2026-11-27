Την ώρα που η Ουκρανία έχει καταθέσει πρόταση για εκεχειρία στην Μαύρη Θάλασσα, η Ρωσία ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνεχίσει τον εκσυγχρονισμό του ναυτικού της σηκώνοντας την σημαία της στο πρώτο πυρηνικό υποβρύχιο εξοπλισμένο με υπερηχητικούς πυραύλους τύπου «Ζιρκόν» εγείροντας νέους φόβους τόσο για την εξέλιξη του πολέμου εκεί, όσο και στην ένταση στην Βαλτική Θάλασσα.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρέι Σίμπιχα, η χώρα του «πρότεινε εκεχειρία στη Μαύρη Θάλασσα προκειμένου να καταστούν δυνατές οι εξαγωγές τροφίμων και μετέφερε την πρόταση αυτή στους διεθνείς συμμάχους της».

«Είμαστε έτοιμοι για κατάπαυση του πυρός. Είμαστε ευγνώμονες στην Ινδία, την Τουρκία και την Αίγυπτο, οι οποίες διαδραματίζουν ενεργό και σημαντικό ρόλο στην αποκλιμάκωση των εντάσεων στη Μαύρη Θάλασσα, καθώς και στις προσπάθειες διαμεσολάβησης. Περιμένουμε τώρα απάντηση από τη Ρωσία», ανέφερε ο Αντρέι Σιμπίχα, σύμφωνα με τον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα «Suspilne».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «η Ρωσία είχε προτείνει στην Ουκρανία να αναστείλει τις επιθέσεις εναντίον του ρωσικού πετρελαϊκού τομέα στο πλαίσιο της εκεχειρίας, αλλά το Κίεβο θα το εξέταζε μόνο ως μέρος μιας ευρύτερης συμφωνίας εκεχειρίας στον ενεργειακό τομέα».

Με την Μόσχα να μην έχει ανταποκριθεί ακόμη στο αίτημα της Ουκρανίας, η ίδια προχώρησε σήμερα σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού καθώς ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν συμμετείχε σήμερα σε τελετή ύψωσης της σημαίας για το πυρηνικό υποβρύχιο «Περμ», το οποίο έχει γίνει το πρώτο υποβρύχιο εξοπλισμένο με υπερηχητικούς πυραύλους «Ζιρκόν» (Zircon).

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανακοίνωσε σήμερα ότι «η Ρωσία προτίθεται να συνεχίσει τον εκσυγχρονισμό του ναυτικού της» και εξέφρασε την πεποίθησή του ότι «όλα τα σχέδια για τη δημιουργία μιας ισχυρής ναυτικής δύναμης θα υλοποιηθούν εγκαίρως και πλήρως», όπως μετέδωσαν σήμερα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.