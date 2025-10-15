Σουηδία: Μαχητικά αεροσκάφη και πολεμικά πλοία παρακολουθούν ρωσικό υποβρύχιο στη Βαλτική Θάλασσα

Enikos Newsroom

διεθνή

Σουηδία: Μαχητικά αεροσκάφη και πολεμικά πλοία παρακολουθούν ρωσικό υποβρύχιο στη Βαλτική Θάλασσα
Φωτογραφία: Reuters

Ο σουηδικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι παρακολουθεί ένα ρωσικό υποβρύχιο που εισήλθε στη Βαλτική Θάλασσα χθες, Τρίτη, αναφερόμενος σε «επιχείρηση ρουτίνας» που γίνεται σε συνεργασία με τους στρατιωτικούς του συμμάχους.

«Ένα ρωσικό υποβρύχιο εισήλθε στη Βαλτική Θάλασσα χθες από τη Μεγάλη Ζώνη», ένας πορθμός της Δανίας, ανέφερε ο σουηδικός στρατός σε ανακοίνωσή του.

«Τα μαχητικά αεροσκάφη και πολεμικά πλοία των ενόπλων δυνάμεων ξαναβρήκαν το υποβρύχιο στον Κάτεγατ (πορθμός ανάμεσα στη Δανία και τη Σουηδία) και έκτοτε το παρακολουθούν», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Οι σουηδικές ένοπλες δυνάμεις σημείωσαν ότι πρόκειται για «επιχείρηση ρουτίνας που γίνεται σε στενή συνεργασία με τους συμμάχους μας», διαβεβαιώνοντας ότι έχουν «καλή εικόνα από συνολικά την άμεση γειτονιά μας».

Οι εντάσεις στη Βαλτική Θάλασσα έχουν σαφώς αυξηθεί μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο Σουηδός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον είχε κρίνει τον Ιανουάριο ότι η Σουηδία δεν βρίσκεται «σε πόλεμο, αλλά η ειρήνη δεν υφίσταται πια».

Η χώρα τερμάτισε δύο αιώνες στρατιωτικής ουδετερότητας εντασσόμενη στο NATO το 2024.

Σύμφωνα με τον Κρίστερσον, όλη η περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας αποτελεί αντικείμενο «υβριδικών επιθέσεων», ιδιαίτερα παραπληροφόρησης και δολιοφθορών σε υποθαλάσσια καλώδια.

«Η ρωσική απειλή θα διαρκέσει πολύ πιθανόν καιρό. Όπως θα πρέπει και η άμυνά μας», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

