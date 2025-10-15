Χέγκσεθ: Οι ΗΠΑ αναμένουν από το ΝΑΤΟ να επενδύσει περισσότερα σε όπλα για την Ουκρανία – «Ειρήνη αποκτάς όταν έχεις ισχύ»

Enikos Newsroom

διεθνή

Χέγκσεθ: Οι ΗΠΑ αναμένουν από το ΝΑΤΟ να επενδύσει περισσότερα σε όπλα για την Ουκρανία – «Ειρήνη αποκτάς όταν έχεις ισχύ»
Φωτογραφία: Reuters

O υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, προσερχόμενος σήμερα στο Συμβούλιο υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, στις Βρυξέλλες, δήλωσε ότι αναμένει από τις χώρες της Συμμαχίας να αγοράσουν ακόμα περισσότερα όπλα μέσω των ΗΠΑ για να παράσχουν στην Ουκρανία βοήθεια, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «PURL».

Ο Πιτ Χέγκσεθ είπε ότι οι δεσμεύσεις που ανέλαβαν οι χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ στην «ιστορική» Σύνοδο της Χάγης πριν από μερικούς μήνες, σύντομα θα μεταφραστούν σε στρατιωτικές δυνατότητες. Ένα μέρος αυτών αποτελεί και «η πρωτοβουλία PURL όπου οι ευρωπαϊκές χώρες αγοράζουν αμερικανικά όπλα, τα οποία μεταφέρονται στο ΝΑΤΟ για τον αγώνα στην Ουκρανία, ώστε να επέλθει η ειρήνη σε αυτή τη σύγκρουση», δήλωσε ο Π. Χέγκσεθ.

«Αν υπάρχει κάτι που μάθαμε υπό τον πρόεδρο Τραμπ, είναι η ενεργός εφαρμογή της ειρήνης μέσω της ισχύος. Ειρήνη αποκτάς όταν είσαι δυνατός, όταν έχεις ισχυρές και πραγματικές δυνατότητες που σέβονται οι αντίπαλοί σου. Πιστεύω ότι αυτό κάνει το ΝΑΤΟ, πιστεύω ότι αυτό κάνει η πρωτοβουλία PURL» δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός ‘Αμυνας. Συνέχισε λέγοντας: «Αναμένω ότι περισσότερες χώρες θα κάνουν ακόμη περισσότερα, ότι θα αγοράσουν ακόμη περισσότερα για να παράσχουν στην Ουκρανία βοήθεια για να φέρει αυτή τη σύγκρουση σε μια ειρηνική ολοκλήρωση».

Τέλος, ο Π. Χέγκσεθ τόνισε ότι ο πρόεδρος Τραμπ επιδιώκει την ειρήνη και στην Ουκρανία και εξέφρασε την ελπίδα «να δούμε το τέλος του πολέμου» και εκεί, όπως έγινε στη Γάζα και σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ευχαρίστησε τον Τραμπ και τον Αμερικανό υπουργό Άμυνας «για την ηγεσία σας και το γεγονός ότι το ΝΑΤΟ είναι τώρα πολύ ισχυρότερο και πιο θανατηφόρο, αλλά και δίκαιο», μετά την «ιστορική» απόφαση στη Χάγη που έλαβαν οι χώρες της ΕΕ και ο Καναδάς για αύξηση των αμυντικών δαπανών.

Πρόσθεσε, ότι το πρόγραμμα PURL (Λίστα Προτεραιοτήτων Απαιτήσεων της Ουκρανίας για όπλα) τρέχει τώρα με 2 δισεκατομμύρια ευρώ, που έχουν δεσμευτεί μέχρι στιγμής, ενώ στο σημερινό Συμβούλιο αναμένονται πολλές νέες ανακοινώσεις για τις χώρες που θα συμμετάσχουν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η απλή κίνηση που προστατεύει από τα μικρόβια

Πόνοι στις αρθρώσεις: Το καλύτερο «φάρμακο» για να ανακουφιστείτε, σύμφωνα με ειδικούς

Πώς η εποχή της τεχνητής νοημοσύνης αλλάζει ριζικά τον τρόπο που οι επιχειρήσεις λειτουργούν

Σχολάζουσες κληρονομιές: Αυτό είναι το σχέδιο αξιοποίησης από το Δημόσιο για στεγαστικούς και κοινωνικούς σκοπούς

Στρεβλός ήχος: Επιστήμονες ανακάλυψαν νέο τρόπο ελέγχου μηχανικών δονήσεων σε μεταϋλικό

Νέο κακόβουλο πρόγραμμα ChaosBot και εξελιγμένο Chaos‑C++ ransomware – Τι πρέπει να προσέξουν οι χρήστες του Discord
περισσότερα
12:11 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Νεκρές στο σπίτι τους βρέθηκαν μια influencer και η κόρη της – Δεν είχαν δώσει σημάδια ζωής για ημέρες

Σοκ έχει προκαλέσει στη Βραζιλία ο αιφνίδιος θάνατος της διάσημης influencer Lidiane Aline Lor...
11:24 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Νέα γυναικοκτονία στην Ιταλία: Μαχαίρωσε την πρώην σύντροφό του ενώ εκείνη ζητούσε βοήθεια από το μπαλκόνι

Νέα γυναικοκτονία διαπράχθηκε το βράδυ της Τρίτης (14/10) στο Μιλάνο. Η Ιταλίδα Παμέλα Τζενίνι...
10:49 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Γάζα: Η Χαμάς παρέδωσε στο Ισραήλ σορό που ανήκει σε Παλαιστίνιο – Νέα προβλήματα στην ειρηνευτική συμφωνία

Οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από την επιστροφή των σωμάτων των νεκρών ομήρων από τη Γάζα φέρνο...
10:23 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

ΝΑΤΟ: Αναθεωρεί κανόνες εμπλοκής μετά τις ρωσικές παραβιάσεις – Στις Βρυξέλλες σήμερα οι υπουργοί Άμυνας

Οι υπουργοί Άμυνας του ΝΑΤΟ και της ΕΕ συνεδριάζουν σήμερα στις Βρυξέλλες, με τις συνομιλίες τ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης