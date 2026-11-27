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Θανατηφόρα τραύματα από σύνθλιψη υπέστη ένας 49χρονος πατέρας στην Κάμπρια της Βρετανίας, αφού παρέμεινε εγκλωβισμένος για πέντε ώρες σε τεχνητή σπηλιά κέντρου αναρρίχησης, κατά τη διάρκεια παιδικού πάρτι γενεθλίων, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του οκτώ ημέρες αργότερα στο νοσοκομείο από πολυοργανική ανεπάρκεια.

Για την τραγωδία επιβλήθηκε την Πέμπτη στην επιχείρηση πρόστιμο περίπου 80.000 ευρώ. Το περιστατικό συνέβη Απρίλιο του 2023.

Ο εγκλωβισμός και ο θάνατος

Ο Καρλ Ο’Κιφ, κάτοχος διδακτορικού τίτλου από το Λάνκαστερ, σφήνωσε περίπου στο ένα τρίτο της διαδρομής μέσα σε μια στενή τεχνητή σπηλιά από υαλοβάμβακα μήκουςπερίπου 19,8 μέτρων στο King Kong Climbing Centre στο Κέσγουικ της Κάμπρια, αναφέρει η Daily Mail.

Ο 49χρονος βρέθηκε κουλουριασμένος σε εμβρυακή στάση μέσα στον περιορισμένο χώρο, πίσω από τον κύριο τοίχο αναρρίχησης του κέντρου, και υπέστη καταστροφικά τραύματα από σύνθλιψη.

Απεγκλωβίστηκε από εξειδικευμένους διασώστες έπειτα από πέντε ώρες, αλλά κατέληξε στο νοσοκομείο οκτώ ημέρες αργότερα, στις 30 Απριλίου, από πολυοργανική ανεπάρκεια.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, ο εισαγγελέας Άλεξ Στάιν δήλωσε ότι κλήθηκαν υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για τον απεγκλωβισμό του, αλλά πρόσθεσε: «Υπήρχε μόνο μία έξοδος κινδύνου που βρισκόταν σε ένα εντελώς δυσπρόσιτο σημείο, πίσω από τον τοίχο αναρρίχησης, σε ύψος περίπου 1,8 μέτρων από το έδαφος».

Το δικαστήριο άκουσε ότι η δυσπρόσιτη έξοδος κινδύνου δεν βρισκόταν «πουθενά κοντά» στο σημείο όπου είχε παγιδευτεί ο Ο’Κιφ και ήταν κλειδωμένη με λουκέτο.

Οι προσπάθειες να αποσυναρμολογηθεί το σύστημα της σπηλιάς προσέκρουσαν επίσης στο γεγονός ότι τα τμήματά του ήταν βιδωμένα και κολλημένα μεταξύ τους, αν και οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι το προσωπικό δεν το γνώριζε αυτό.

Τελικά, ένα πάνελ κόπηκε και ο Ο’Κιφ διασώθηκε, έχοντας υποστεί τα βαριά τραύματα από σύνθλιψη. Ο Στάιν είπε στο δικαστήριο: «Χρειάστηκαν πέντε ώρες για να απεγκλωβιστεί. Μιλούσε κατά διαστήματα με τους διασώστες καθ’ όλη τη διάρκεια αυτού του διαστήματος».

«Υπάρχει κατάθεση από έναν από τους πυροσβέστες που βρίσκονταν μέσα και του μιλούσε».

Η καταδίκη και το πρόστιμο

Το κέντρο αναρρίχησης και ο διευθυντής της εταιρείας, Πολ Κόρνφορθ, παραδέχθηκαν παράβαση του νόμου περί υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

Την Πέμπτη, επιβλήθηκε στην εταιρεία πρόστιμο περίπου 80.000 ευρώ, μαζί με προσαύξηση 2.000 ευρώ και συνεισφορά στα δικαστικά έξοδα ύψους 20.000 ευρώ στο Κακουργιοδικείο του Νιούκαστλ.

«Η υπεράσπιση δέχεται ότι όσα συνέβησαν ήταν προβλέψιμα. Ήταν ένας προβλέψιμος κίνδυνος που δεν είχε τεθεί υπό έλεγχο», είπε ο εισαγγελέας Άλεξ Στάιν στο δικαστήριο.

Ο δικαστής Έντουαρντ Μπίντλος δήλωσε ότι το σύστημα της σπηλιάς είχε «πολύ κακό σχεδιασμό» και ότι «δεν υπήρχε σχέδιο έκτακτης ανάγκης» για τέτοιου είδους περιστατικά.

Ωστόσο, σημείωσε ότι η επιχείρηση διέθετε «ισχυρούς τοπικούς πόρους», δεν είχε άλλες καταδίκες και είχε καλό ιστορικό σε θέματα υγείας και ασφάλειας. Όταν στο παρελθόν είχε παγιδευτεί άλλος επισκέπτης, είχε διασωθεί αποτελεσματικά.

Ο δικαστής, εκφράζοντας τον σεβασμό του προς την πενθούσα οικογένεια του Ο’Κιφ, είπε: «Αναγνωρίζω ότι καμία ποινή που μπορώ να επιβάλω σήμερα δεν μπορεί να αντισταθμίσει με οποιονδήποτε τρόπο τον θάνατο του κ. Ο’Κιφ».

Ο συνήγορος υπεράσπισης Τομ Τζεντ δήλωσε ότι το περιστατικό ήταν μια «απόλυτη τραγωδία» και κάτι που θα στοιχειώνει όσους συνδέονται με την εταιρεία «για πάντα».

Ο Τζεντ είπε ότι υπάρχει «απόλυτη και ειλικρινής» μεταμέλεια. «Υπήρξε αποτυχία να αναγνωριστεί ότι αυτό που συνέβη στον κ. Ο’Κιφ ήταν πιθανό».

Η μαρτυρία της οικογένειας

Η πρώην σύζυγος του Ο’Κιφ διάβασε στο δικαστήριο κατάθεση για τις επιπτώσεις του θανάτου στην οικογένεια. Είπε ότι ο Ο’Κιφ ήταν ένας «πολύ ενεργός πατέρας» και ένα «πρότυπο» που θα έχανε τα σημαντικά ορόσημα στη ζωή των παιδιών του.

«Οι χαρούμενες στιγμές με τα παιδιά μπορεί να είναι δύσκολες επειδή εκείνος δεν είναι εκεί για να τις μοιραστεί», πρόσθεσε.

Η αδελφή του Ο’Κιφ είπε ότι ήταν παρούσα όταν συνέβη η τραγωδία και ότι το κέντρο αναρρίχησης παρέμεινε ανοιχτό μέχρι την ώρα κλεισίματος εκείνη την ημέρα, παρά το περιστατικό έκτακτης ανάγκης στη σπηλιά.

Ανέφερε επίσης ότι ο αδελφός της αγαπούσε ιδιαίτερα τη φωτογραφία και σχεδίαζε να επιστρέψει στο πανεπιστήμιο για να σπουδάσει αστροφυσική. Η απώλειά του την έχει επηρεάσει τόσο σωματικά όσο και ψυχικά, πρόσθεσε.

«Η οικογένειά μας λείπει ο Καρλ κάθε μέρα, το γέλιο του, η καλοσύνη του και οι στιγμές που δεν θα μοιραστούμε ποτέ ξανά μαζί του», τόνισε. «Έχουμε χάσει ένα όμορφο, λαμπερό αστέρι από τη ζωή μας και αυτό το φως δεν μπορεί ποτέ να αντικατασταθεί».