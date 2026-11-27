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«Ο κ. Λιάκος δεν έχει πια νομιμοποίηση να παραμένει υφυπουργός», υποστηρίζει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του.

Αναφέρει ότι «ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Φίλιππος Φόρτωμας, προστέθηκε στον μακρύ κατάλογο των βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος που ζητούν από τον κ. Λιάκο να παραιτηθεί».

Προσθέτει ότι «ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, κ. Χατζηδάκης, χθες είπε το αμίμητο», ότι «ο κ. Λιάκος που ορκίστηκε υφυπουργός για θέματα αυτοδιοίκησης, τελικά λόγω ασυμβίβαστων δεν θα πάρει αρμοδιότητες αυτοδιοίκησης».

«Δηλαδή», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ, «τον κρατάνε υφυπουργό χωρίς αρμοδιότητες απλά και μόνο στο πλαίσιο εσωτερικών διευθετήσεων και για να μην έχει κόστος η κυβέρνηση». «Απίστευτα πράγματα που δεν ταιριάζουν σε ευρωπαϊκή χώρα. Σήψη και παρακμή. Η Ελλάδα αξίζει πολύ καλύτερα», αναφέρει.