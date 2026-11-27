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Τη θλίψη της για τον θάνατο του Δημήτρη Καλλιβωκά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών το βράδυ της Πέμπτης (26/11), εξέφρασε η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη.

Στο συλλυπητήριο μήνυμά της, η υπουργός Πολιτισμού έκανε λόγο για έναν «ηθοποιό μεγάλου διαμετρήματος, με εξαιρετικά μακρόχρονη και γόνιμη πορεία στο θέατρο, τον κινηματογράφο, την τηλεόραση», τον οποίο χαρακτήρισε «ακούραστο εργάτη της Τέχνης».

«Η απώλειά του κλείνει μια σπουδαία διαδρομή στερώντας μας έναν ηθοποιό, από τους τελευταίους εκπροσώπους της λαμπρής γενιάς που έδωσε νέα πνοή στο ελληνικό θέατρο», υπογράμμισε η Λίνα Μενδώνη, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους του.

Αναλυτικά η δήλωση της Λίνας Μενδώνη:

«Με θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Δημήτρη Καλλιβωκά, ηθοποιού μεγάλου διαμετρήματος, με εξαιρετικά μακρόχρονη και γόνιμη πορεία στο θέατρο, τον κινηματογράφο, την τηλεόραση. Το ευρύ κοινό γνώρισε τον Δημήτρη Καλλιβωκά από τις αξέχαστες εμφανίσεις του στις ταινίες ακμής του ελληνικού κινηματογράφου, σε χαρακτηριστικούς ρόλους. Υπήρξε ερμηνευτής, με φυσική γοητεία, μεγάλη θεατρική σκευή και ιδιαίτερα δραματουργικά προσόντα.

Ένας ηθοποιός που διακρίθηκε σε κορυφαίους ρόλους του ελληνικού και παγκόσμιου ρεπερτορίου, ερμηνεύοντάς τους με φυσικότητα και ευχέρεια, αλλά και αφοσίωση. Το πέρασμά του από τη σκηνή, στη μικρή και μεγάλη οθόνη, τον κατέστησε οικεία φιγούρα χωρίς να επισκιάσει τη μακρόχρονη, μοναδική προσφορά του στο θέατρο.

Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς ήταν άνθρωπος προσιτός, ευπροσήγορος, ακούραστος εργάτης της Τέχνης, κερδίζοντας από νωρίς -και απόλυτα δίκαια- την εκτίμηση των ομοτέχνων του και του κοινού. Η απώλειά του κλείνει μια σπουδαία διαδρομή στερώντας μας έναν ηθοποιό, από τους τελευταίους εκπροσώπους της λαμπρής γενιάς που έδωσε νέα πνοή στο ελληνικό θέατρο.

Στην οικογένειά του, τους πολλούς φίλους και συναδέλφους του απευθύνω ειλικρινέστατα συλλυπητήρια».