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Με ενοχλήσεις στο πόδι αποχώρησε ο Παναγιώτης Ρέτσος από την αναμέτρηση με τη Μίλαν, με τη συμμετοχή του στο παιχνίδι του Ολυμπιακού απέναντι στον Άρη να κρίνεται εξαιρετικά αμφίβολη.

Ο αρχηγός των «ερυθρόλευκων» αντικαταστάθηκε στο 82ο λεπτό του αγώνα με την ιταλική ομάδα, δείχνοντας να πονάει. Όλα δείχνουν ότι δεν θα ακολουθήσει την αποστολή που θα αναχωρήσει το Σάββατο για τη Θεσσαλονίκη.

Η αναμέτρηση με τους «κίτρινους» είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή στις 19:00, στο πλαίσιο της Stoiximan Super League.

Από την εκτός έδρας δοκιμασία του Ολυμπιακού θα απουσιάσουν επίσης οι Έσε, Πουέρτα, Μπέιλι και Τσικίνιο.