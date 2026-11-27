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Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης χάθηκαν στις 23 Νοεμβρίου 2026 τα ίχνη του 64χρονου Ανδρέα Ζιώγα, με το «Χαμόγελο του Παιδιού» να δημοσιοποιεί τα στοιχεία του την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου.

Ο οργανισμός ενημερώθηκε για την εξαφάνιση σήμερα και προχώρησε άμεσα στην έκδοση της σχετικής ανακοίνωσης, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του άνδρα, καθώς συντρέχουν λόγοι που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή του.

Ο αγνοούμενος έχει ύψος 1,65 μ., βάρος 80 κιλά, μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Παραμένει άγνωστο τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε.

Όποιος γνωρίζει οτιδήποτε σχετικά με την υπόθεση παρακαλείται να επικοινωνήσει με το «Χαμόγελο του Παιδιού», στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», ή να απευθυνθεί σε οποιοδήποτε αστυνομικό τμήμα της χώρας.

Η παροχή πληροφοριών είναι επίσης δυνατή μέσω της εφαρμογής Missing Alert app, η οποία προσφέρει ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο.