Ανακοίνωση με αιχμές κατά της κυβέρνησης και των κομμάτων της αντιπολίτευσης εξέδωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, καταγγέλλοντας ουσιαστικά αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στη συγκρότηση της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για τις τράπεζες, τα funds και τους servicers, παρά την απόφαση που ελήφθη στις 18 Νοεμβρίου.

«Αναμένουμε ακόμη τη συγκρότηση της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για τις Τράπεζες, τα Funds, τους Servicers, που αποφασίσθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2026, με 137 ψήφους της Αντιπολίτευσης!

9 ημέρες μετά, μαθαίνω ότι κάποια Κόμματα δεν έχουν στείλει ακόμη ενημέρωση για τη συμμετοχή τους, ενώ δεν έχει γίνει ούτε η κλήρωση για τους Ανεξάρτητους Βουλευτές.

Η πρόταση αυτή προέρχεται από την κοινωνία και καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι ούτε η Κυβέρνηση Μητσοτάκη και η ΝΔ ούτε τα Κόμματα που κυβέρνησαν και θυματοποίησαν τον κόσμο με κατασχέσεις, πλειστηριασμούς, εξώσεις δεν θέλουν να γίνει πραγματική διερεύνηση. Ήδη σε ΠΑΣΟΚ-Τσίπρα-ΣΥΡΙΖΑ επικρατεί πανικός και φαίνεται ότι δίνουν και παίρνουν οι παρασκηνιακές συνεννοήσεις για να μη γίνει πλήρης διερεύνηση», γράφει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Κύριοι και κυρίες, μη γίνεστε άλλο μέρος της συγκάλυψης. Ο Ελληνικός λαός, οι πολίτες, δικαιούνται να μάθουν όλη την αλήθεια. Και εγώ προσωπικά θα είμαι εκεί για να το εγγυηθώ, μαζί με την μαχόμενη Κοινοβουλευτική μας Ομάδα, που δεν την κρατάει κανένας στο χέρι και στην τσέπη του» προσθέτει η κ. Κωνσταντοπούλου, επισυνάπτοντας την επιστολή που είχε στείλει στον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη για τη συμμετοχή της ίδιας στην Εξεταστική.