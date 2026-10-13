Λευκός Οίκος: «Ζητήσαμε από την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ να παραιτηθεί» – ΒΙΝΤΕΟ

Την παραίτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από την θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα έχει ζητήσει ο Λευκός Οίκος, μετά την έντονη κριτική που έχει δεχθεί για καταγγελίες περί ανάρμοστης και ενδεχομένως παράνομης συμπεριφοράς, τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Αθήνα, όπως αποκάλυψε η νέα εκπρόσωπος Τύπου, Κέιτι Ζακαράια.

«Της έχουμε ζητήσει να παραιτηθεί. Έχει υπάρξει ένα υπέροχο asset για την ομάδα μας και της ευχόμαστε καλή τύχη» ανέφερε χαρακτηριστικά η Κέιτι Ζακαράια.

Τραμπ: «Εξετάζουμε την απομάκρυνση της Γκίλφοϊλ – Δεν είμαστε ικανοποιημένοι»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε επιβεβαιώσει νωρίτερα ότι εξετάζει το ενδεχόμενο απομάκρυνσής της, εκφράζοντας τη δυσαρέσκεια του Λευκού Οίκου για τις διαστάσεις που έχουν λάβει οι αναφορές αυτές.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στο Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δεν έκρυψε τον προβληματισμό του για το μέλλον της Γκίλφοϊλ στην ελληνική πρωτεύουσα.

«Λοιπόν, το εξετάζουμε», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στους δημοσιογράφους. «Δεν είμαστε ικανοποιημένοι», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Σε σειρά δημοσιευμάτων που χρονολογούνται από τα τέλη του περασμένου μήνα, η εφημερίδα The Wall Street Journal έχει αναφερθεί σε αμφιλεγόμενη συμπεριφορά της Γκίλφοϊλ, συμπεριλαμβανομένης μιας φερόμενης απειλής προς αξιωματούχο της χώρας υποδοχής, της αποδοχής ανάρμοστων δώρων και υπηρεσιών, καθώς και της πρότασης να χρησιμοποιήσει την επιρροή της εντός της κυβέρνησης με αντάλλαγμα την εξόφληση ενός μεγάλου λογαριασμού πιστωτικής κάρτας.

Η Γκίλφοϊλ δεν έχει τοποθετηθεί άμεσα επί των δημοσιευμάτων. Ωστόσο, σε δήλωση που εκδόθηκε τη Δευτέρα, οι δικηγόροι της διέψευσαν ότι υπέπεσε σε οποιοδήποτε παράπτωμα και υποστήριξαν ότι τα χρήματα που ζητούσε από δωρητή του Τραμπ αποτελούσαν πληρωμή για υπηρεσίες -δημόσιες εμφανίσεις και ομιλίες που είχαν πραγματοποιηθεί πριν από την υποψηφιότητά της για τη θέση της πρεσβευτή- οι οποίες δεν είχαν εξοφληθεί.