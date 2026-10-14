MI5: Συναγερμός για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τα βιολογικά όπλα – «Μπορεί να αλλάξει δραματικά τα δεδομένα»

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Σοβαρές ανησυχίες για τον κίνδυνο αξιοποίησης της Τεχνητής Νοημοσύνης στην ανάπτυξη βιολογικών όπλων εκφράζουν κορυφαίοι επιστήμονες και ειδικοί σε θέματα ασφάλειας, μετά την προειδοποίηση του επικεφαλής της βρετανικής υπηρεσίας πληροφοριών MI5, σερ Κεν ΜακΚάλουμ, ότι η νέα τεχνολογία θα μπορούσε να «αλλάξει δραματικά τα δεδομένα».

Από τρομοκρατικές οργανώσεις που ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης για να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις μέχρι κρατικά προγράμματα που θα μπορούσαν να αναπτύξουν ακόμη πιο επικίνδυνους παθογόνους οργανισμούς, οι ειδικοί προειδοποιούν για μια αναδυόμενη απειλή. Τονίζουν, ωστόσο, ότι η δημιουργία βιολογικών όπλων εξακολουθεί να προϋποθέτει σημαντικές επιστημονικές γνώσεις, εξειδικευμένο εξοπλισμό και πρόσβαση σε επικίνδυνα βιολογικά υλικά.

Σύμφωνα με ανάλυση του Guardian, η προειδοποίηση του επικεφαλής της MI5 επαναφέρει στο προσκήνιο το ενδεχόμενο η Τεχνητή Νοημοσύνη να διευκολύνει την ανάπτυξη τόσο υφιστάμενων όσο και εντελώς νέων βιολογικών όπλων.

Στην ετήσια ομιλία του για τις απειλές που αντιμετωπίζει η Βρετανία, ο σερ Κεν ΜακΚάλουμ επισήμανε ότι η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας θα μπορούσε να μεταβάλει ουσιαστικά τις δυνατότητες όσων επιδιώκουν να χρησιμοποιήσουν βιολογικούς παράγοντες ως όπλα.

Το ερώτημα που απασχολεί πλέον τους ειδικούς δεν είναι μόνο εάν η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να προσφέρει επικίνδυνες πληροφορίες, αλλά και κατά πόσο είναι σε θέση να ενισχύσει τις δυνατότητες οργανώσεων και κρατών που ήδη διαθέτουν προηγμένες βιολογικές υποδομές.

Από τρομοκρατικές ομάδες μέχρι κρατικά εργαστήρια – Οι δύο βασικές απειλές

Οι ειδικοί διακρίνουν δύο διαφορετικές κατηγορίες κινδύνου. Η πρώτη αφορά άτομα χωρίς ιδιαίτερη επιστημονική κατάρτιση ή τρομοκρατικές οργανώσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης για να αποκτήσουν γνώσεις που παλαιότερα απαιτούσαν εκτεταμένη εκπαίδευση.

Τα προηγμένα chatbots μπορούν να συγκεντρώνουν επιστημονικές πληροφορίες, να οργανώνουν σύνθετα δεδομένα και να βοηθούν στην αντιμετώπιση προβλημάτων, δημιουργώντας ανησυχίες για ενδεχόμενη κακόβουλη χρήση τους.

Η δεύτερη και, σύμφωνα με ειδικούς, πιο άμεση απειλή αφορά οργανισμούς και κράτη που διαθέτουν ήδη έμπειρους επιστήμονες, εργαστήρια υψηλής βιολογικής ασφάλειας και τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να ενισχύσει τις υπάρχουσες επιστημονικές δυνατότητες, συμβάλλοντας στην έρευνα για τη μεταβολή επικίνδυνων παθογόνων οργανισμών.

Η δρ Φιλίπα Λέντζος, ειδική σε θέματα επιστήμης και διεθνούς ασφάλειας στο King’s College του Λονδίνου, θεωρεί ότι αυτή είναι σήμερα η σοβαρότερη ανησυχία.

«Εδώ, η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν εξαλείφει την ανάγκη για εξειδικευμένες γνώσεις. Ενισχύει τις γνώσεις που ήδη υπάρχουν», εξηγεί.

Ένας πιο μακρινός, αλλά ιδιαίτερα ανησυχητικός κίνδυνος αφορά την πιθανότητα εξαιρετικά εξειδικευμένες ομάδες να αξιοποιήσουν την τεχνολογία για τον σχεδιασμό εντελώς νέων παθογόνων οργανισμών ή τοξινών, για τους οποίους ενδέχεται να μην υπάρχουν αποτελεσματικές θεραπείες ή αντίδοτα.

Anthropic: Πέντε ύποπτες περιπτώσεις επιστημόνων που χρησιμοποίησαν το Claude

Οι ανησυχίες δεν περιορίζονται σε θεωρητικά σενάρια.

Τον Σεπτέμβριο, η εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης Anthropic ανακοίνωσε ότι είχε εντοπίσει πέντε περιπτώσεις επιστημόνων, σε χώρες τις οποίες δεν κατονόμασε, που επιχείρησαν να χρησιμοποιήσουν το chatbot Claude για έρευνες οι οποίες ενδεχομένως αφορούσαν επικίνδυνους ιούς ή τοξίνες.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε το γεγονός ότι ορισμένοι χρήστες, όταν συνάντησαν περιορισμούς ασφαλείας, αναζήτησαν τρόπους να τους παρακάμψουν.

Σε μία από τις περιπτώσεις, σύμφωνα με την εταιρεία, ερευνητές χρησιμοποίησαν το chatbot για τον σχεδιασμό πειραμάτων που αφορούσαν μεταβολές σε ιδιαίτερα παθογόνο ιό της γρίπης των πτηνών, με στόχο την προσαρμογή του στα θηλαστικά.

Η Anthropic προειδοποίησε ότι τέτοιες δραστηριότητες ενδέχεται να συνδέονται με προσπάθειες αύξησης της επικινδυνότητας παθογόνων οργανισμών.

Ωστόσο, αντίστοιχες έρευνες πραγματοποιούνται και σε νόμιμα επιστημονικά εργαστήρια, με σκοπό την έγκαιρη αναγνώριση μελλοντικών πανδημικών απειλών και την ανάπτυξη εμβολίων ή φαρμάκων.

Αυτός ο διττός χαρακτήρας της βιολογικής έρευνας καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη τη διάκριση μεταξύ επιστημονικής δραστηριότητας που προστατεύει τη δημόσια υγεία και πιθανής προετοιμασίας για την ανάπτυξη βιολογικών όπλων.

Η υπόθεση βιοτρομοκρατίας στην Ινδία και τα ανησυχητικά επιστημονικά πειράματα

Το 2025, οι αρχές της Ινδίας αποκάλυψαν μια ύποπτη υπόθεση βιοτρομοκρατίας, στην οποία φέρονται να εμπλέκονταν ένας γιατρός και άλλα πρόσωπα.

Σύμφωνα με τις αναφορές, οι ύποπτοι είχαν χρησιμοποιήσει ερωτήματα σε chatbots και εργαλεία αναζήτησης που βασίζονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη, φέρεται με σκοπό να αποκτήσουν πληροφορίες για την παρασκευή ρικίνης, μιας ιδιαίτερα επικίνδυνης τοξίνης.

Παραμένει ασαφές εάν οι απαντήσεις των συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης διευκόλυναν ουσιαστικά τις φερόμενες ενέργειές τους.

Παράλληλα, επιστημονικές μελέτες έχουν καταδείξει ότι ορισμένα συστήματα μπορούν να παράγουν πληροφορίες που δημιουργούν σοβαρούς προβληματισμούς για τη βιολογική ασφάλεια.

Σε πείραμα του Τεχνολογικού Ινστιτούτου Μασαχουσέτης (MIT), φοιτητές χωρίς εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις κλήθηκαν να εξετάσουν κατά πόσο ένα chatbot θα μπορούσε να τους βοηθήσει να σχεδιάσουν μια υποθετική πανδημική απειλή.

Μέσα σε μία ώρα, τα συστήματα είχαν παράσχει πληροφορίες για επικίνδυνους παθογόνους οργανισμούς και ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια της βιολογικής έρευνας.

Η ευκολία με την οποία προέκυψαν ορισμένες απαντήσεις προκάλεσε ανησυχίες, παρότι η μετατροπή θεωρητικών πληροφοριών σε πραγματική βιολογική απειλή παραμένει εξαιρετικά δύσκολη.

Άλλοι επιστήμονες έχουν αναφέρει περιπτώσεις στις οποίες συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης παρείχαν πληροφορίες σχετικά με την ανθεκτικότητα παθογόνων οργανισμών σε θεραπείες ή με πιθανούς τρόπους κακόβουλης αξιοποίησης βιολογικών παραγόντων.

Οι πρώτοι ιοί που σχεδιάστηκαν με Τεχνητή Νοημοσύνη

Νέα ερωτήματα προκάλεσαν και πρόσφατα επιστημονικά επιτεύγματα στον σχεδιασμό ιών με τη βοήθεια Τεχνητής Νοημοσύνης.

Τον Απρίλιο, επιστήμονες ανέπτυξαν τους πρώτους ιούς που είχαν σχεδιαστεί με τη συγκεκριμένη τεχνολογία. Πρόκειται για βακτηριοφάγους, δηλαδή ιούς που προσβάλλουν βακτήρια και όχι ανθρώπινα κύτταρα.

Η έρευνα ενδέχεται να οδηγήσει σε νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις, ωστόσο ειδικοί προειδοποίησαν ότι η τεχνολογική δυνατότητα σχεδιασμού βιολογικών οργανισμών δημιουργεί επείγοντα ζητήματα βιοασφάλειας.

Αντίστοιχοι προβληματισμοί έχουν προκύψει και από έρευνες γύρω από ισχυρές νευροτοξίνες.

Το 2025, επιστήμονες του Εθνικού Εργαστηρίου Los Alamos στις Ηνωμένες Πολιτείες εκπαίδευσαν ένα σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης ώστε να προβλέπει τον τρόπο με τον οποίο ιδιαίτερα ισχυρές νευροτοξίνες θαλάσσιων σαλιγκαριών αλληλεπιδρούν με ανθρώπινα κύτταρα.

Η συγκεκριμένη έρευνα θα μπορούσε να βοηθήσει στην ανάπτυξη αντιδότων.

Ωστόσο, η αμερικανική κυβέρνηση εξέφρασε ανησυχίες όταν Κινέζοι ερευνητές αξιοποίησαν στοιχεία αυτής της εργασίας για την ανάπτυξη δικού τους εργαλείου σχεδιασμού τοξινών.

Οι Κινέζοι επιστήμονες υποστήριξαν ότι η έρευνά τους αποσκοπούσε αποκλειστικά στην ανάπτυξη φαρμάκων.

Γιατί η δημιουργία βιολογικών όπλων εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά δύσκολη

Παρά τις ανησυχητικές δυνατότητες της τεχνολογίας, οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι υπάρχει τεράστια απόσταση μεταξύ της απόκτησης πληροφοριών και της πραγματικής δημιουργίας ενός λειτουργικού βιολογικού όπλου.

Η ανάπτυξη τέτοιων όπλων απαιτεί προηγμένες επιστημονικές δεξιότητες, ειδικό εξοπλισμό, πρόσβαση σε βιολογικά υλικά και εξαιρετικά επικίνδυνες εργαστηριακές διαδικασίες.

«Η πληροφορία είναι μόνο ένα μέρος του προβλήματος», εξηγεί η δρ Φιλίπα Λέντζος.

Όπως σημειώνει, η πρακτική εμπειρία, η πρόσβαση σε εξοπλισμό και υλικά, η πειραματική επαλήθευση και η δυνατότητα παραγωγής σε μεγαλύτερη κλίμακα εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικά εμπόδια.

Η Σόνια Μπεν Ουαγκράμ-Γκόρμλεϊ, αναπληρώτρια διευθύντρια του προγράμματος βιολογικής άμυνας στο Πανεπιστήμιο George Mason της Βιρτζίνια, επισημαίνει ότι η άρρητη τεχνογνωσία, δηλαδή οι πρακτικές δεξιότητες που αποκτώνται μέσα από την εμπειρία και δεν καταγράφονται σε εγχειρίδια, ήταν καθοριστική ακόμη και για τα ιστορικά κρατικά προγράμματα βιολογικών όπλων.

Ο καθηγητής Μάρτιν Πατσέσα, από το Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης, χρησιμοποιεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Ένας απόφοιτος Φυσικής μπορεί να σχεδιάσει θεωρητικά μια πυρηνική βόμβα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να αποκτήσει το ουράνιο που απαιτείται για την κατασκευή της.

Κάτι αντίστοιχο ισχύει και για τα βιολογικά όπλα.

Όπως εξηγεί, ακόμη και η πρόσβαση σε προηγμένα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης δεν υποκαθιστά την ανάγκη για εξειδικευμένες εγκαταστάσεις και τα κατάλληλα υλικά.

«Δεν υπάρχουν ακόμη επίσημες κυβερνητικές πολιτικές προστασίας»

Οι επιστήμονες ζητούν πλέον αυστηρότερες δικλίδες ασφαλείας, καθώς οι δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης εξελίσσονται με ταχύτητα.

Ο καθηγητής Τομ Ίνγκλεσμπι, διευθυντής του Κέντρου Ασφάλειας της Υγείας του Πανεπιστημίου Johns Hopkins, σημειώνει ότι ορισμένες εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης έχουν ήδη λάβει μέτρα για να αποτρέψουν την αξιοποίηση των εργαλείων τους στην ανάπτυξη βιολογικών όπλων.

Ωστόσο, η πλειονότητα των εταιρειών δεν δημοσιοποιεί ποια μέτρα εφαρμόζει, εφόσον έχει λάβει τέτοια μέτρα.

«Δεν έχουμε ακόμη επίσημες κυβερνητικές πολιτικές σε καμία χώρα για την προστασία από αυτού του είδους την κακόβουλη χρήση», προειδοποιεί.

Ο ίδιος προτείνει να καθιερωθούν ανεξάρτητες αξιολογήσεις των νέων μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης πριν από τη δημόσια κυκλοφορία τους, ώστε να εντοπίζονται και να αντιμετωπίζονται πιθανοί κίνδυνοι. Παράλληλα, ζητεί περιορισμούς στην πρόσβαση σε βιολογικά δεδομένα υψηλού κινδύνου και αυστηρότερους ελέγχους στις παραγγελίες γενετικού υλικού από εταιρείες που εξυπηρετούν ερευνητικά εργαστήρια.

Σήμερα, ορισμένοι από αυτούς τους ελέγχους πραγματοποιούνται ήδη, αλλά σε μεγάλο βαθμό παραμένουν εθελοντικοί.

Η ανησυχία είναι ότι τα υπάρχοντα συστήματα ελέγχου ενδέχεται να μην επαρκούν καθώς αναπτύσσονται νέες τεχνολογίες σχεδιασμού γενετικών αλληλουχιών.

Το συμπέρασμα των ειδικών είναι ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν έχει καταργήσει τα τεχνικά και επιστημονικά εμπόδια στην ανάπτυξη βιολογικών όπλων, αλλά θα μπορούσε να ενισχύσει επικίνδυνα τις δυνατότητες όσων διαθέτουν ήδη την απαραίτητη τεχνογνωσία.

Η πρόκληση για τις κυβερνήσεις και τις τεχνολογικές εταιρείες είναι να περιορίσουν αυτούς τους κινδύνους χωρίς να εμποδίσουν τη νόμιμη επιστημονική έρευνα που μπορεί να οδηγήσει σε νέα εμβόλια, φάρμακα και θεραπείες.