Ιράν: Καταδικάστηκε σε θάνατο 23χρονη φοιτήτρια για «βλάσφημη» ανάρτηση στα social media – «Γίνετε η φωνή μου»

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Αντιμέτωπη με τη θανατική ποινή βρίσκεται μια 23χρονη φοιτήτρια στο Ιράν, η οποία καταδικάστηκε για «βλασφημία» εξαιτίας ανάρτησής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Νάτζμε Αμινί, που κρατείται σε φυλακή της πόλης Μασχάντ, έχει καταδικαστεί επίσης σε πολυετή κάθειρξη για κατηγορίες που σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια. «Είμαι ένα αθώο νεαρό κορίτσι, με τόσες ελπίδες και όνειρα», δηλώνει σε ηχογραφημένο μήνυμα που αποδίδεται στην ίδια, απευθύνοντας έκκληση στη διεθνή κοινότητα να παρέμβει. Η υπόθεσή της προκαλεί έντονες αντιδράσεις από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίες προειδοποιούν ότι το ιρανικό καθεστώς χρησιμοποιεί ολοένα συχνότερα τις εκτελέσεις ως μέσο εκφοβισμού και καταστολής.

Σύμφωνα με τον Guardian, η 23χρονη Νάτζμε Αμινί (Najmeh Amini), φοιτήτρια Λογιστικής, κρατείται στις φυλακές Βακιλαμπάντ, στη βορειοανατολική πόλη Μασχάντ, έχοντας καταδικαστεί σε δύο διαφορετικές δικαστικές υποθέσεις.

Στην πρώτη, της επιβλήθηκε η θανατική ποινή για «προσβολή του Προφήτη», κατηγορία που προβλέπεται από τον ισλαμικό ποινικό κώδικα του Ιράν.

Στη δεύτερη, καταδικάστηκε σε 12 χρόνια, έξι μήνες και μία ημέρα φυλάκισης, για αδικήματα που περιλαμβάνουν ενέργειες κατά της εθνικής ασφάλειας και διάδοση προπαγάνδας εναντίον του καθεστώτος.

Πηγή προσκείμενη στην οικογένειά της δήλωσε στην οργάνωση Human Rights Activists in Iran (HRAI), με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι η θανατική καταδίκη συνδέεται με αναρτήσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η νεαρή γυναίκα συνελήφθη έπειτα από διαδικτυακή παρακολούθηση της δραστηριότητάς της από την ιρανική Αστυνομία Κυβερνοχώρου, γνωστή ως Fata.

Το ακριβές περιεχόμενο των επίμαχων αναρτήσεων δεν έχει δημοσιοποιηθεί.

«Έχω γονείς που με περιμένουν – Κάθε νύχτα φοβούνται ότι θα με χάσουν»

Η Αμινί συνελήφθη κατά τη διάρκεια των μαζικών αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που ξέσπασαν σε ολόκληρο το Ιράν τον Ιανουάριο του 2026.

Οι κινητοποιήσεις αντιμετωπίστηκαν με αιματηρή καταστολή από τις δυνάμεις ασφαλείας, με χιλιάδες ανθρώπους να φέρονται να έχουν σκοτωθεί.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Hrana της οργάνωσης HRAI, περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων.

Τον περασμένο μήνα δημοσιοποιήθηκε ηχογραφημένο μήνυμα που αποδίδεται στην 23χρονη, στο οποίο απευθύνει έκκληση προς τον ΟΗΕ, δικηγόρους και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων να εξετάσουν την υπόθεσή της.

«Δεν θέλω σήμερα να παρουσιάσω τον εαυτό μου ως ηρωίδα. Θέλω μόνο ένα πράγμα: Να γίνετε η φωνή μου», ακούγεται να λέει.

Στη συνέχεια, περιγράφει τον φόβο και την αγωνία της οικογένειάς της.

«Είμαι ένα αθώο νεαρό κορίτσι, με τόσες ελπίδες και όνειρα. Έχω γονείς που με περιμένουν. Μια οικογένεια που κάθε βράδυ, με τον φόβο ότι θα με χάσει, ξαγρυπνά μέχρι το πρωί», αναφέρει.

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Η υπερασπιστική γραμμή με τα παραισθησιογόνα μανιτάρια και η αντίδραση του δικαστή

Η ιρανική εφημερίδα Khorasan, η οποία επιβεβαίωσε τη διεξαγωγή της δικαστικής διαδικασίας, δημοσίευσε πληροφορίες για τους ισχυρισμούς που προέβαλε η νεαρή ενώπιον του δικαστηρίου.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, η Αμινί υποστήριξε ότι είχε δημοσιεύσει τα επίμαχα σχόλια ενώ βρισκόταν σε κατάσταση παραισθήσεων, έπειτα από κατανάλωση ψυχεδελικών μανιταριών μαζί με φίλους της.

Η υπεράσπισή της υποστήριξε ότι επρόκειτο για ακούσιο λεκτικό ολίσθημα. Ωστόσο, ο δικαστής απέρριψε το επιχείρημα.

«Γιατί, ενώ βρισκόσασταν στην ίδια κατάσταση παραισθήσεων, δεν προσβάλατε άλλα πρόσωπα ή αντιπάλους του καθεστώτος, όπως την Αμερική και το Ισραήλ;», φέρεται να τη ρώτησε.

Το άρθρο 262 του ισλαμικού ποινικού κώδικα του Ιράν προβλέπει τη θανατική ποινή για την προσβολή του Προφήτη Μωάμεθ ή σεβαστών προσωπικοτήτων του σιιτικού Ισλάμ.

Ωστόσο, το άρθρο 263 προβλέπει εξαιρέσεις όταν οι επίμαχες δηλώσεις έχουν γίνει υπό την επήρεια μέθης ή χωρίς πρόθεση, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις εξακολουθεί να προβλέπεται ποινή έως 74 μαστιγώσεων.

Η θανατική καταδίκη της Αμινί δεν είναι τελεσίδικη, καθώς μπορεί ακόμη να ασκηθεί έφεση ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου του Ιράν.

Περισσότερες από 600 εκτελέσεις φέτος – «Το καθεστώς δοκιμάζει την ανοχή της διεθνούς κοινότητας»

Η υπόθεση της 23χρονης έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν κλιμάκωση της χρήσης της θανατικής ποινής από τις ιρανικές αρχές.

Σύμφωνα με την οργάνωση Iran Human Rights (IHRNGO), με έδρα το Όσλο, περισσότερες από 600 εκτελέσεις έχουν πραγματοποιηθεί στο Ιράν από την αρχή του 2026.

Ο διευθυντής της οργάνωσης, Μαχμούντ Αμιρί-Μογκαντάμ, προειδοποίησε ότι η καταδίκη της Αμινί αποτελεί εξαιρετικά ανησυχητική εξέλιξη.

«Η καταδίκη μιας νεαρής γυναίκας σε θάνατο για όσα δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενέχει τον κίνδυνο να κανονικοποιήσει τη χρήση της θανατικής ποινής εναντίον της ειρηνικής έκφρασης και να διευρύνει ακόμη περισσότερο τα όρια εφαρμογής της», δήλωσε.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι ιρανικές αρχές δοκιμάζουν την «ανοχή» της διεθνούς κοινότητας απέναντι στη θανατική ποινή.

«Εάν η διεθνής κοινότητα δεν αντιδράσει αποφασιστικά τώρα, τέτοιες υποθέσεις θα μπορούσαν να γίνουν πολύ συχνότερες», προειδοποίησε.

Παρότι οι εκτελέσεις στο Ιράν έχουν αυξηθεί κατακόρυφα τα τελευταία χρόνια, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών δεκαετιών, οι θανατικές καταδίκες για βλασφημία παραμένουν σχετικά σπάνιες.

Η τελευταία τεκμηριωμένη περίπτωση εκτέλεσης για τέτοιου είδους αδικήματα σημειώθηκε στις 8 Μαΐου 2023, όταν εκτελέστηκαν οι Γιούσεφ Μεχράντ και Σαντρολάχ Φαζελί-Ζαρέ, οι οποίοι είχαν καταδικαστεί για αδικήματα βλασφημίας που συνδέονταν με διαδικτυακή δραστηριότητα.

«Φοβάμαι να δημοσιεύσω οτιδήποτε – Νιώθω ότι κάποιος με παρακολουθεί ακόμη και στο δωμάτιό μου»

Η καταδίκη της Αμινί συμπίπτει με νέες προσπάθειες των Ιρανών νομοθετών να ποινικοποιήσουν την επικοινωνία με ξένα μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που θεωρείται ότι χρηματοδοτούνται από άλλη χώρα.

Μια 24χρονη Ιρανή, η οποία συμμετείχε στις διαδηλώσεις της Τεχεράνης τον Ιανουάριο και συνελήφθη για διαδικτυακές αναρτήσεις κατά τη διάρκεια του πολέμου τον Μάρτιο, περιέγραψε στον Guardian το κλίμα φόβου που επικρατεί στη χώρα.

Η νεαρή, η οποία παρουσιάζεται με το ψευδώνυμο Ελνάζ*, υποστήριξε ότι ακόμη και οι ιδιωτικοί λογαριασμοί δεν προστατεύουν τους πολίτες από την παρακολούθηση.

«Συνελήφθην παρόλο που ο λογαριασμός μου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν ιδιωτικός. Επομένως, δεν είναι μόνο η Αστυνομία Κυβερνοχώρου του καθεστώτος που πρέπει να φοβόμαστε. Υπάρχει και αυτή η διαρκής δυσπιστία, η αίσθηση ότι κάποιος με παρακολουθεί συνεχώς, ακόμη και όταν βρίσκομαι μόνη στο δωμάτιό μου», δήλωσε.

Η ίδια παραδέχθηκε ότι φοβάται πλέον να εκφράζεται δημόσια στο διαδίκτυο, αλλά αναρωτήθηκε τι άλλο μπορούν να χάσουν όσοι έχουν ήδη υποστεί την καταστολή.

«Φοβάμαι να δημοσιεύσω οτιδήποτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αλλά, ύστερα από όλα όσα μας έχουν κάνει, έχουμε πραγματικά τίποτα άλλο να χάσουμε; Μπορούν να μας σκοτώσουν ακόμη κι αν δεν δημοσιεύουμε τίποτα», ανέφερε.

Η υπόθεση της Νάτζμε Αμινί βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των εκκλήσεων οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων για διεθνή παρέμβαση, με την 23χρονη να περιμένει την εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας ενώ παραμένει αντιμέτωπη με τη θανατική ποινή.

Το όνομα «Ελνάζ» έχει αλλάξει για την προστασία της ταυτότητας της 24χρονης γυναίκας.