«Βιβλική καταστροφή» στη Ρόδο από την κακοκαιρία: Ορμητικοί χείμαρροι παρέσυραν αυτοκίνητα στη θάλασσα – Δείτε βίντεο

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Η κακοκαιρία που σφυροκοπά τις τελευταίες ώρες τη χώρα, χτύπησε με ιδιαίτερη σφοδρότητα τα Δωδεκάνησα, μετατρέποντας τους δρόμους της Ρόδου σε επικίνδυνους ποταμούς.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα και τα μεγάλα ύψη βροχής, προκάλεσαν εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα, με το ανατολικό τμήμα του νησιού, να βρίσκεται στο επίκεντρο της καταστροφής και τις τοπικές Aρχές, να βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού.

Δραματικές εικόνες σε Αρχάγγελο και Στεγνά

Τα βίντεο που βλέπουν το φως της δημοσιότητας από τις περιοχές του Αρχαγγέλου και των Στεγνών, από το Forecast Weather, «κόβουν» την ανάσα, αποτυπώνοντας τη μανία της φύσης. Ορμητικοί χείμαρροι παρέσυραν στο πέρασμά τους σταθμευμένα οχήματα, ορισμένα από τα οποία κατέληξαν μέσα στη θάλασσα, ενώ δρόμοι και περιουσίες, έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές.