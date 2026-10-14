«Βιβλική καταστροφή» στη Ρόδο από την κακοκαιρία: Ορμητικοί χείμαρροι παρέσυραν αυτοκίνητα στη θάλασσα – Δείτε βίντεο

Η κακοκαιρία έπληξε σφοδρά τα Δωδεκάνησα, μετατρέποντας τους δρόμους της Ρόδου σε επικίνδυνους ποταμούς με εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα στο ανατολικό τμήμα του νησιού. Ορμητικοί χείμαρροι παρέσυραν οχήματα σε Αρχάγγελο και Στεγνά, ενώ ένας εντυπωσιακός υδροστρόβιλος, σχηματίστηκε στην περιοχή των Στεγνών Αρχαγγέλου χωρίς να προκαλέσει ζημιές.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

Ρόδος - κακοκαιρία
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η κακοκαιρία χτύπησε με ιδιαίτερη σφοδρότητα τα Δωδεκάνησα, μετατρέποντας τους δρόμους της Ρόδου σε επικίνδυνους ποταμούς.
  • Ορμητικοί χείμαρροι παρέσυραν στο πέρασμά τους σταθμευμένα οχήματα, ορισμένα από τα οποία κατέληξαν μέχρι τη θάλασσα, ενώ δρόμοι και περιουσίες έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές.
  • Ένας επιβλητικός υδροστρόβιλος σχηματίστηκε σε μικρή απόσταση από την ακτή στα Στεγνά Αρχαγγέλου. Το φαινόμενο προσέφερε μοναδικές εικόνες, χωρίς ευτυχώς να πλησιάσει την στεριά ή να προκαλέσει ζημιές.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Η κακοκαιρία που σφυροκοπά τις τελευταίες ώρες τη χώρα, χτύπησε με ιδιαίτερη σφοδρότητα τα Δωδεκάνησα, μετατρέποντας τους δρόμους της Ρόδου σε επικίνδυνους ποταμούς.

Στο έλεος της κακοκαιρίας «Erminio» η Ρόδος: Χείμαρροι και ριπές ανέμου ως 110 χιλιόμετρα – Προβλήματα στα δρομολόγια πλοίων και αεροπλάνων

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα και τα μεγάλα ύψη βροχής, προκάλεσαν εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα, με το ανατολικό τμήμα του νησιού, να βρίσκεται στο επίκεντρο της καταστροφής και τις τοπικές Aρχές, να βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού.

Δραματικές εικόνες σε Αρχάγγελο και Στεγνά

Τα βίντεο που βλέπουν το φως της δημοσιότητας από τις περιοχές του Αρχαγγέλου και των Στεγνών, από το Forecast Weather, «κόβουν» την ανάσα, αποτυπώνοντας τη μανία της φύσης. Ορμητικοί χείμαρροι παρέσυραν στο πέρασμά τους σταθμευμένα οχήματα, ορισμένα από τα οποία κατέληξαν μέσα στη θάλασσα, ενώ δρόμοι και περιουσίες, έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές.

Κακοκαιρία – Ρόδος: Πλοίο έδωσε μάχη για να δέσει στο λιμάνι – Η θάλασσα βγήκε στον παραλιακό δρόμο – Δείτε βίντεο

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ