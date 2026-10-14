Ανδρουλάκης: Δεν υπάρχει καμία περίπτωση συμπόρευσης με τη ΝΔ – Τι είπε για την απομάκρυνση Γκιλφόιλ και το άρθρο του Θανάση Καρτερού

Πυρά κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης για μια σειρά θεμάτων, ξεκαθαρίζοντας πως δεν υπάρχει περίπτωση να συνεργαστούν με τη ΝΔ μετεκλογικά και ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να πάρει το ακροατήριο του κυβερνώντος κόμματος.

Επίσης, σχολίασε αιχμηρά, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ, την απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, κατηγορώντας την κυβέρνηση πως ενθάρρυνε την εκτός διπλωματικών κανόνων συμπεριφορά της πρέσβη των ΗΠΑ και πως «έχει εκτεθεί πολιτικά».

Αρχικά, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε πως «νομίζω ότι η στρατηγική του προγραμματικού σοβαρού λόγου πολιτικής εναλλακτικής μπορεί να φέρει αποτελέσματα σε εθνικές εκλογές», ενώ σημείωσε ότι «εμείς δεν δίνουμε τον αγώνα για δεύτερη θέση, δίνουμε τον αγώνα για την πρώτη θέση, διότι τα μαθηματικά βάσει του εκλογικού νόμου λένε ότι όποιος είναι πρώτος θα μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση. Πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση και όχι στην αντιπολίτευση, δεν μπορεί να γίνει».

Για την απομάκρυνση Γκιλφόιλ

Για την αποπομπή της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε πως «δεν γνώριζα όλα αυτά που λένε τα δημοσιεύματα αλλά έβλεπα μια συμπεριφορά πέρα από τους συνηθισμένους διπλωματικούς κανόνες. Για μένα, η κυβέρνηση έδωσε πολύ μεγάλο περιθώριο σε αυτές τις συμπεριφορές» και κάλεσε την κυβέρνηση να απαντήσει για την ουσία των δημοσιευμάτων. «Η κυβέρνηση δεν πρέπει να απαντήσει; Υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα, θα γίνει κάποια έρευνα; Θα γίνει κάποια προσπάθεια να πέσει φως γι’ αυτά τα δημοσιεύματα; Ή θα ζήσουμε άλλη μια σιωπή, άλλον έναν κανόνα της σιωπής που ζήσαμε και σε άλλες περιπτώσεις;», διερωτήθηκε.

«Υπάρχει πολιτικό ζήτημα με την αντιμετώπιση της κυβέρνησης όλους τους προηγούμενους μήνες. Είδαμε τι γινόταν. Υπήρχε μια κινητικότητα πέρα από τους συνηθισμένους διπλωματικούς κανόνες και αυτό το υιοθέτησε η κυβέρνηση, το επέτρεψε και το ενθάρρυνε. Άρα έχει εκτεθεί πολιτικά», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Στη συνέχεια ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρθηκε στις διεθνείς εξελίξεις και την ενεργειακή συμφωνία ΗΠΑ – Ρωσίας.

«Ο Τραμπ παρουσιάζει ως ειρηνευτική διαδικασία το damage control που κάνει μετά την επίθεση στο Ιράν και θύματα είναι η Ευρώπη, η Ελλάδα, η Δύση και οι ευρωπαϊκοί λαοί. Το ευρύτερο θέμα είναι πού πάμε. Οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας πανηγύριζαν για την εκλογή Τραμπ, έτρεχαν να βγάλουν φωτογραφίες χαρούμενοι, ευτυχισμένοι για τις εξελίξεις, σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και σε εσωτερικό επίπεδο. Σήμερα που κάνει συμφωνία με τον Πούτιν, εις βάρος της Ευρώπης και της Ελλάδας, έχουν να πούνε κάτι οι οπαδοί του Τραμπ;», είπε ενώ κατηγόρησε τον πρωθυπουργός λέγοντας πως «ο κ. Μητσοτάκης είναι υπεύθυνος, ο οποίος έλεγε ότι όποιος δεν στήριζε την Ουκρανία, ήταν εχθρός της Ευρώπης και της Ελλάδας. Είχε μια φιλοσοφία. Οι τραμπικοί της ΝΔ έχουν να πουν κάτι τώρα που ο Τραμπ κάνει αυτό ασκεί μια φιλορωσική πολιτική εις βάρος της Ευρώπης και της Ουκρανίας;».

Για την ενεργειακή κρίση

Για την ενεργειακή κρίση και τις επιπτώσεις της στα νοικοκυριά, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ λέει πως «αυτή τη στιγμή γίνονται κάποιες παρεμβάσεις. Εμείς μιλήσαμε για μια πολιτική που αφορά το ιταλικό μοντέλο που μπορεί να χρησιμοποιηθούν τα έσοδα στον ΦΠΑ για να μειώνεται αυτομάτως ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Μας απάντησε ο κ. Θεοδωρικάκος ότι είναι 180 εκατομμύρια και ότι αυτοί έχουν χρησιμοποιήσει 216 εκατ. Άρα επί της ουσίας έχουν χρησιμοποιήσει 36 εκατ. από τα 300 που λέγανε. Εμείς γιατί δεν παίρνουμε το μέτρο αυτό ώστε να βοηθήσουμε τους πολίτες να έχουν χαμηλό κόστος; Διότι η κυβέρνηση επενδύει στο να εισπράττει από τον ΦΠΑ υπερέσοδα και να παρουσιάζει μια συγκεκριμένη κατάσταση για τα έσοδα της χώρας».

Ερωτηθείς εάν ληφθούν αντίστοιχα μέτρα από την κυβέρνηση με αυτά που προτείνει το ΠΑΣΟΚ, εάν θα τα στηρίξει το κόμμα, ο κ. Ανδρουλάκης απάντησε «προφανώς», ενώ έφερε ως παράδειγμα το μέτρο με τις 120 δόσεις, το οποίο είχε προτείνει η αξιωματική αντιπολίτευση και η κυβέρνηση είχε αρχικά απορρίψει.

Ακόμη, σχολίασε πως το ΠΑΣΟΚ δεν είναι συστημικό κόμμα αλλά ορθολογικό. «Έχουμε συστημικό λαϊκισμό και αντισυστημικό λαϊκισμό. Έχουμε ορθό λόγο που είναι συστημικός και αντισυστημικός. Πολλές φορές κάνουμε το λάθος και θεωρούμε συστημικό τον ρεαλισμό. Μπορεί να λαϊκίζεις και να είσαι εργαλείο του συστήματος και αυτό το έχουμε δει πανευρωπαϊκά με τον ακροδεξιό λαϊκισμό. Ο Τραμπ είναι μια εμβληματική περίπτωση. Υπάρχουν στην Ευρώπη πάρα πολλές, σε πάρα πολλά κράτη, να λαϊκίζεις αλλά να είσαι συστημικός, να σε σπρώχνει το σύστημα, η ολιγαρχία και η διαπλοκή. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ διότι το ΠΑΣΟΚ έχει ένα προοδευτικό ορθό λόγο που είναι συγχρόνως και αντισυστημικός. Γιατί χτυπάει ένα κατεστημένο που έχει βολευτεί με ολιγοπολιακές πρακτικές, με πρακτικές εις βάρος του δημοσίου». συμφέροντος».

Άρα ο προγραμματικός λόγος του ΠΑΣΟΚ απευθύνεται κυρίως στους ανθρώπους που θέλουν αλλαγή της σημερινής πολιτικής», επισήμανε.

Για την πρόταση για το ιδιωτικό χρέος

Για την πρόταση που παρουσίασε ο κ. Ανδρουλάκης για το ιδιωτικό χρέος, είπε πως «είπαμε για τις 120 δόσεις. Το μεγάλο θέμα πέρα από αυτές, είναι τα κόκκινα δάνεια. Αυτή τη στιγμή έχουν πουληθεί δισεκατομμύρια ευρώ κόκκινα δάνεια στα funds από τις τράπεζες. Τα πουλάνε τα funds από το ένα στο άλλο. Μέχρι να βρεις το δίκιο σου, να βρεις τι χρωστάς, πού χρωστάς, περνάνε μήνες, δεν σου απαντάνε, σε κρατάνε σε ομηρία, σε περιφρονούν. Εμείς λέμε συγκεκριμένες προτάσεις. Επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας. Όχι για όλους. 200.000 ευρώ για τον άγαμο, 310.000 ευρώ για τετραμελή οικογένεια με κριτήρια συγκεκριμένα. Τι θέλει η πρότασή μας; Να μην καούν μαζί με τα ξερά και τα χλωρά. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν και ηθικοί κίνδυνοι. Η πρότασή μας είναι με συγκεκριμένα κριτήρια για να αποφύγουμε οποιαδήποτε ηθικό κίνδυνο. Δεύτερο θέμα, είναι η αγροτική περιουσία. Η αγροτική περιουσία που χρειάζεται ο αγρότης για να παράξει, είναι το μέσο της δουλειάς του και πρέπει να είναι ακατάσχετη».

Για τα funds συγκεκριμένα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισήμανε: «Σε κάθε περιφέρεια πρέπει να υπάρχει φυσική επικοινωνία του δανειολήπτη με τους πιστωτές. Χρειάζεται δεσμευτικός κώδικας δεοντολογίας και κανόνες. Όλα αυτά είναι μία πολιτική που βλέπει ένα πρόβλημα και δεν το προσπερνά. Γιατί το πρόβλημα δεν αφορά ένα και δύο ανθρώπους, αφορά εκατομμύρια οικογένειες». «Θέλουμε μια δίκαιη λύση για τα κόκκινα δάνεια και το ελβετικό φράγκο», τόνισε.

Για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Για τη Συνταγματική Αναθεώρηση ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε πως «η πρώτη πρωτοβουλία που θα έπαιρνε το ΠΑΣΟΚ και εγώ προσωπικά, εάν μας εμπιστευόταν ο ελληνικός λαός, θα ήταν η διάκριση των εξουσιών και η ενίσχυση της διάκρισης των εξουσιών και της ποιότητας των θεσμών. Εγώ πιστεύω η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει μπει σε μια θεσμική κρίση. Το Μέγαρο Μαξίμου, το επιτελικό κράτος είναι ένα κλειστό σύστημα εξουσίας το οποίο έχει υπονομεύσει τον ευρωπαϊκό δρόμο, διότι έχει αποδυναμωθεί η διάκριση των εξουσιών. Γι’ αυτό οι προτάσεις μας είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης, να μην την επιλέγει το κόμμα που κυβερνά ή ο πρωθυπουργός, αλλά ένα διευρυμένο σώμα με πρυτάνεις, δικηγορικούς συλλόγους, βουλευτές όλων των κομμάτων. Αλλαγή του άρθρου ’86, η παραπομπή να πηγαίνει στο δικαστικό συμβούλιο. Γι’ αυτό προτείναμε να γίνει συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξάρτητη η αρχή διαφάνειας, για να ψάχνει το πολιτικό χρήμα σε βάθος και όχι σήμερα αυτά που βλέπουμε. Αυτές είναι πρωτοβουλίες για να ξαναπιστέψει ο ελληνικός λαός ότι έχουμε ποιότητα δημοκρατίας και αξίζει να μας εμπιστευθεί».

«Αν είχα κάνει αυτά που έχουν κάνει οι πολιτικοί μου αντίπαλοι στη χώρα, θα είχα εξαφανιστεί πολιτικά», σχολίασε επίσης φέροντας ως παράδειγμα τα Τέμπη και τις υποκλοπές.

Για τα σενάρια περί συνεργασίας και για το άρθρο του Θανάση Καρτερού

Για τα σενάρια περί συνεργασίας, ο κ. Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει καμία περίπτωση συμπόρευσης με τη ΝΔ. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ή η ΝΔ θα είναι πρώτη και θα συνεχίσουμε στα ίδια ή θα είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο και θα πάμε σε πολιτική αλλαγή. Οι δημοσκοπήσεις έρχονται και παρέρχονται. Τα κόμματα έρχονται και παρέρχονται, οι συσχετισμοί αλλάζουν. Αυτός που θα αποφασίσει τι θα κάνουμε και πού θα πάει η χώρα είναι ο ελληνικός λαός. Η δέσμευσή μου είναι μία: αν είμαστε πρώτοι, η Νέα Δημοκρατία θα είναι στην αντιπολίτευση και το ΠΑΣΟΚ θα γίνει κυβέρνηση με αυτά τα κόμματα που θα υπάρχουν και που θα μπορούν να σεβαστούν το πρόγραμμά μας, τις αρχές μας και τις αξίες μας. Και πρωθυπουργός θα είναι ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος».

Τέλος, κληθείς να σχολιάσει το άρθρο το Θανάση Καρτερού ο κ. Ανδρουλάκης απάντησε πως «το κεντρικό αφήγημα είναι πως το ΠΑΣΟΚ συγκυβέρνησε με τη ΝΔ, τη δεξιά, ξεχάσανε πως αυτοί έκαναν κυβέρνηση με την ακροδεξιά. Όταν πηγαίνουμε στο χτες καλό είναι να τα λέμε όλα. Εγώ λέω κάτι απλό. Το ΠΑΣΟΚ είναι σε μια νέα πορεία και αντίπαλός μας είναι η σημερινή κυβερνητική πολιτική. Πρέπει να αλλάξει; Ναι, πρέπει να αλλάξει. Πώς; Με το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα. Γιατί μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία; Γιατί είναι το μόνο κόμμα από αυτά που μπορεί να πάρει ακροατήριο από τη Νέα Δημοκρατία». «Αν λοιπόν δεν παίρνεις ψήφους από τη Νέα Δημοκρατία, πώς θεωρείς ότι είσαι ο βασικός αντίπαλος; Απλά είναι τα πράγματα», είπε αφήνοντας αιχμή για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.