Θεσσαλονίκη: Σφραγίστηκε η ιδιωτική κλινική με το παράνομο ογκολογικό τμήμα – Δείτε βίντεο

Οι αρμόδιες Αρχές προχώρησαν στο σφράγισμα ιδιωτικής κλινικής στην οδό Παπαναστασίου στη Θεσσαλονίκη, στην οποία διαπιστώθηκαν παραβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της παράνομης λειτουργίας ογκολογικού τμήματος. Οι τελευταίοι 27 νοσηλευόμενοι απομακρύνθηκαν και μεταφέρθηκαν σε άλλες δομές, ενώ είχε προηγηθεί και το σφράγισμα κλινικής του ίδιου ιδιοκτήτη, στην περιοχή της Θέρμης.

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Θεσσαλονίκη/σφράγισμα κλινικής
Πηγή: Voria
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στο σφράγισμα της ιδιωτικής κλινικής επί της οδού Παπαναστασίου στη Θεσσαλονίκη, στην οποία διαπιστώθηκαν παραβάσεις, μεταξύ των οποίων και η παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος, προχώρησαν οι Αρχές.
  • Οι τελευταίοι 27 νοσηλευόμενοι απομακρύνθηκαν και μεταφέρθηκαν σε άλλες δομές, ενώ είχε προηγηθεί το σφράγισμα και δεύτερης κλινικής του ίδιου ιδιοκτήτη στη Θέρμη.
  • Ο ιδιοκτήτης των δύο δομών έχει καταθέσει διοικητική προσφυγή, ενώ συγγενής νοσηλευόμενου δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ήρθαν ζωντανοί και έφυγαν δυστυχώς πεθαμένοι».

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Στο σφράγισμα της ιδιωτικής κλινικής επί της οδού Παπαναστασίου στη Θεσσαλονίκη, στην οποία διαπιστώθηκαν το προηγούμενο διάστημα μια σειρά από παραβάσεις, μεταξύ των οποίων και η παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος, προχώρησαν οι Αρχές σήμερα (14/10/2026).

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Την ίδια στιγμή φαίνεται πως απομακρύνθηκαν και μεταφέρθηκαν σε άλλες δομές οι τελευταίοι 27 νοσηλευόμενοι που μέχρι και πριν δύο 24ωρα, παρέμεναν εκεί νοσηλευόμενοι, σύμφωνα με το thestival.gr.

Την προηγούμενη εβδομάδα 18 από τους συνολικά 45 ασθενείς μεταφέρθηκαν είτε στα σπίτια των οικείων τους, είτε σε άλλες δομές.

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Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα (12/10) σφραγίστηκε και η κλινική στην περιοχή της Θέρμης, του ίδιου ιδιοκτήτη, μετά την ανάκληση της βεβαίωσης καλής λειτουργίας λόγω υποστελέχωσης, σύμφωνα με την απόφαση της Αντιπεριφέρειας Θεσσαλονίκης.

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Ο ιδιοκτήτης και των δύο δομών, όπως είχε δικαίωμα εκ του νόμου, έχει καταθέσει διοικητική προσφυγή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης κατά των δύο αποφάσεων, οι οποίες όμως δεν αλλάζουν κάτι ως προς την αναστολή λειτουργίας.

«Ήρθαν ζωντανοί και έφυγαν πεθαμένοι»

«Στον ιδιωτικό τομέα αποδείχθηκε ότι δεν γίνονται έλεγχοι» σημείωσε, μεταξύ άλλων, ο κ. Ιωάννης, που είχε στη συγκεκριμένη κλινική τρεις γνωστούς που νοσηλεύονταν.

Όπως είπε χαρακτηριστικά «ήρθαν ζωντανοί και έφυγαν δυστυχώς πεθαμένοι». Ο ίδιος έκανε λόγο για «άθλιες συνθήκες» όχι μόνο για τους νοσηλευόμενους αλλά και για το ιατρικό προσωπικό.

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