Θεσσαλονίκη: Προθεσμία για να απολογηθεί πήρε ο 22χρονος για την υπόθεση θανάτου της 20χρονης έπειτα από χρήση ναρκωτικών

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Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή (16/10/2026) έλαβε από την 5η ειδική Ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, ο 22χρονος που κατηγορείται για την υπόθεση θανάτου της 20χρονης, έπειτα από χρήση MDMA (ecstasy), κατά τη διάρκεια νυχτερινής εξόδου σε πολυχώρο διασκέδασης στη Θέρμη.

Ο 22χρονος οδηγήθηκε ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών Αρχών, για να εκτελεστεί το ένταλμα που είχε εκδοθεί εις βάρος του και αφορά την κατηγορία της ιδιαίτερα διακεκριμένης περίπτωσης διακίνησης ναρκωτικών ουσιών που μπορούν να προκαλέσουν βαριά σωματική βλάβη ή θάνατο. Μέχρι και την απολογία του παραμένει υπό κράτηση.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 22χρονος κατηγορείται ως το άτομο από το οποίο ο 20χρονος φίλος της θανούσας, προμηθεύτηκε την επίμαχη ναρκωτική ουσία, την οποία κατανάλωσαν στην συνέχεια, αφού την αραίωσαν σε μπουκαλάκι με νερό. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 20χρονος φίλος, κατέθεσε πως αγόρασε δύο δόσεις του 1 mg της συγκεκριμένης ναρκωτικής ουσίας, έναντι 30 ευρώ, την κάθε μία.

Το χρονικό του εντοπισμού και της σύλληψής του

Έπειτα από ενδελεχή έρευνα και αξιοποίηση πληροφοριών, η Αστυνομία προχώρησε χθες (13/10/2026) στη σύλληψη του 22χρονου.

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν 39 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, ποσότητες MDMA σε μορφή βράχου και κολλώδους πάστας, δύο φαρμακευτικά δισκία, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, αντικείμενα με υπολείμματα ουσιών, 150 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Συνελήφθη 22χρονος ημεδαπός για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, στο πλαίσιο έρευνας για τον θάνατο 20χρονης στη Θεσσαλονίκη

Σε βάρος του σχηματίστηκε και αυτοτελής ποινική δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας

Κατασχέθηκαν ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης βάρους -39- γραμμαρίων, -3- συσκευασίες MDMA σε μορφή βράχου, συνολικού βάρους 3,3 γραμμαρίων, μία συσκευασία MDMA σε μορφή κολλώδους πάστας, βάρους -6- γραμμαρίων, -2- φαρμακευτικά δισκία, καθώς και το χρηματικό ποσό των -150- ευρώ

Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος συνελήφθη, πρωινές ώρες χθες, Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, κατόπιν εντάλματος σύλληψης, 22χρονος ημεδαπός, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, στο πλαίσιο έρευνας που διενεργείται για τον θάνατο 20χρονης στη Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα, μετά από παραγγελία της αρμόδιας ανακριτικής Αρχής σχετικά με τον θάνατο ημεδαπής στις 10-10-2026 έπειτα από χρήση ναρκωτικών ουσιών σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, πραγματοποιήθηκε ενδελεχής έρευνα από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Στο πλαίσιο της έρευνας, ταυτοποιήθηκε ο ανωτέρω ως το άτομο που φέρεται να κατείχε και να πούλησε τις ναρκωτικές ουσίες. Το υλικό που συγκεντρώθηκε υποβλήθηκε αρμοδίως και στη συνέχεια σε βάρος του κατηγορουμένου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών».