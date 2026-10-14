Κακοκαιρία: Νέο Έκτακτο Δελτίο από την ΕΜΥ για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους – Μέχρι πότε θα διαρκέσουν τα έντονα φαινόμενα

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, που εκδόθηκε την Τρίτη (13-10-2026) με κόκκινη προειδοποίηση, επικαιροποιείται και υποβαθμίζεται σε Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με πορτοκαλί προειδοποίηση. Σήμερα Τετάρτη (14-10-2026) αναμένονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικά πολύ θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο, την Εύβοια, τις Σποράδες, την ανατολική Θεσσαλία, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων επικαιροποιείται και υποβαθμίζεται σε Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με πορτοκαλί προειδοποίηση.
  • Σήμερα Τετάρτη (14-10-2026) αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές του Αιγαίου, με τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικούς ανέμους.
  • Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε Εύβοια, Σποράδες, ανατολική Θεσσαλία, Δωδεκάνησα και Κρήτη, ενώ στο Αιγαίο οι βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 με 9 μποφόρ έως αργά τη νύχτα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων με α.α 7/2026, που εκδόθηκε την Τρίτη (13-10-2026) με κόκκινη προειδοποίηση επικαιροποιείται σύμφωνα και με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία και υποβαθμίζεται σε

Κακοκαιρία: Κεραυνός «χτύπησε» τις εγκαταστάσεις του ραδιοφώνου της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο

Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με πορτοκαλί προειδοποίηση.

Αναλυτικά:

Η κακοκαιρία συνεχίζει να «σφυροκοπά» τη χώρα: Πλημμύρες σε Ρόδο, Εύβοια και Σκιάθο, προβλήματα και στην Αττική – Κλειστοί δρόμοι, μηνύματα 112 και δεμένα πλοία έως τις 15:00

Σήμερα Τετάρτη (14-10-2026) αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές του Αιγαίου. Παράλληλα προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο.

Πιο συγκεκριμένα, σήμερα Τετάρτη (14-10-2026),

Κακοκαιρία: Ήχησε το 112 στη Ρόδο – «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες»

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α) Στην Εύβοια έως αργά το απόγευμα.

β) Στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας) έως το απόγευμα.

γ) Στα Δωδεκάνησα έως το βράδυ.

δ) Στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) έως αργά τη νύχτα.

2. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο έως αργά τη νύχτα, εντάσεως 8 με 9 μποφόρ.

Δείτε LIVE πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία

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