Κακοκαιρία: Ήχησε το 112 στη Ρόδο – «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες»

Η κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα δείχνει το «σκληρό» της πρόσωπο στη Ρόδο.
Ήχησε το 112 στη Ρόδο
Στις 10.53 το πρωί της Τετάρτης (14/10) ήχησε το 112 στο νησί των Ιπποτών, με την οδηγία των Αρχών να είναι σαφής: «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες»
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🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην Περιφερειακή Ενότητα #Ρόδου, περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLGrik
@pyrosvestiki
@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) October 14, 2026