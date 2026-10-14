Κακοκαιρία: Ήχησε το 112 στη Ρόδο – «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες»

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Η κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα δείχνει το «σκληρό» της πρόσωπο στη Ρόδο.

Ήχησε το 112 στη Ρόδο

Στις 10.53 το πρωί της Τετάρτης (14/10) ήχησε το 112 στο νησί των Ιπποτών, με την οδηγία των Αρχών να είναι σαφής: «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες»