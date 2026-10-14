Εμπρηστική επίθεση στου Ζωγράφου τον Σεπτέμβριο: Συνελήφθησαν 2 άνδρες – Οπαδικά τα κίνητρα

Σε δύο συλλήψεις οργανωμένων οπαδών προχώρησε η αστυνομία για την εμπρηστική επίθεση που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο στου Ζωγράφου, με στόχο το αυτοκίνητο του αντιδημάρχου Κωνσταντίνου Πίτσιου. Τα κίνητρα της επίθεσης ήταν οπαδικά, με τους δράστες να κάνουν λάθος ως προς τον πραγματικό τους στόχο. Έχει ταυτοποιηθεί και ο φερόμενος ως ηθικός αυτουργός.

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Κοινωνία

Ζωγράφου - οπαδική βία
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνελήφθησαν δύο οργανωμένοι οπαδοί μεγάλης Αθηναϊκής ομάδας για την εμπρηστική επίθεση που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο στου Ζωγράφου.
  • Τα κίνητρα της επίθεσης ήταν οπαδικά, με τους δράστες να έχουν κάνει λάθος στον στόχο τους, χτυπώντας το αυτοκίνητο αντιδημάρχου αντί για την οικία άλλου οπαδού.
  • Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο φερόμενος ως ηθικός αυτουργός, ενώ σε βάρος ενός εκ των συλληφθέντων εκκρεμούσε ποινή φυλάκισης για ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε δύο συλλήψεις οργανωμένων οπαδών μεγάλης Αθηναϊκής ομάδας, που φέρονται ως δράστες της εμπρηστικής επίθεσης που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο στην περιοχή του Ζωγράφου με -κατά λάθος- στόχο αντιδήμαρχο του Δήμου, προχώρησαν αστυνομικοί της αντιμετώπισης οργανωμένης αθλητικής βίας της ΔΑΟΕ.

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες, Τρίτη (13/10) στα σπίτια των κατηγορουμένων, 33 και 35 ετών, όπου εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν, ενώ βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα ρούχα που φορούσαν την ημέρα της εμπρηστικής επίθεσης, καθώς και τα κινητά τηλέφωνά τους.

Ζωγράφου - οπαδική βία

Ζωγράφου - οπαδική βία

Υπενθυμίζεται ότι η εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 στη συμβολή των οδών Λουλουδιών και Κονίτσης, με στόχο το αυτοκίνητο του αντιδημάρχου Ζωγράφου, Κωνσταντίνου Πίτσιου.

 

Από την επίθεση το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές και σε δύο μοτοσικλέτες, όπως και στην πολυκατοικία. Επίσης, από τους πυκνούς καπνούς απειλήθηκε η ασφάλεια των ενοίκων και των διερχομένων.

 

Οπαδικά τα κίνητρα

Σύμφωνα με την αστυνομία, όπως προέκυψε από την έρευνα, η εμπρηστική επίθεση τελέστηκε με οπαδικό κίνητρο και αθλητικό υπόβαθρο, καθώς σχετίζεται με αντιπαράθεση μεταξύ επιμέρους υποομάδων οργανωμένων οπαδών. Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την αστυνομία, τα δύο άτομα έκαναν λάθος ως προς την τοποθεσία του πραγματικού στόχου τους, που ήταν παρακείμενη οικία από την πολυκατοικία του αντιδημάρχου όπου τελικά πραγματοποίησαν τον εμπρησμό.

Πραγματικός στόχος τους, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ήταν η πολυκατοικία όπου διέμενε ο οργανωμένος οπαδός της ομάδας που ήθελαν να χτυπήσουν. Οι δύο δράστες, αμέσως μετά την επίθεση, διέφυγαν πεζή προς την πλατεία του Αγίου Θωμά όπου επιβιβάστηκαν σε ταξί. Έπειτα από την αξιοποίηση όλων των στοιχείων οι αστυνομικοί κατάφεραν να εξιχνιάσουν την υπόθεση.

Έχει ταυτοποιηθεί και ο ηθικός αυτουργός

Επιπλέον, στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο φερόμενος ως ηθικός αυτουργός, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί. Ακόμη, διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του 35χρονου εκκρεμούσε απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, με την οποία τού είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης 5 ετών και 3 μηνών για ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ενώ ο 35χρονος θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για το σε βάρος του διωκτικό έγγραφο.

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