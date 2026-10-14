Ο Τραμπ ανάρτησε AI βίντεο στο οποίο… παίζει με την τίγρη που κατασπάραξε τον 23χρονο στον ζωολογικό κήπο Ντόνκαστερ

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Ένα βίντεο που έχει δημιουργηθεί με AI και το οποίο κάνει τον γύρο του κόσμου ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Στο βίντεο ο Τραμπ κυνηγάει την τίγρη που κατασπάραξε τον 23χρονο Βρετανό Γουίλιαμ Τσάπμαν, στον ζωολογικό κήπο Ντόνκαστερ της βόρειας Αγγλίας, το περασμένο Σάββατο (10/10).

Στο 23 δευτερολέπτων βίντεο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ φαίνεται πρώτα να προειδοποιεί την τίγρη, μετά την κυνηγάει και κατόπιν παίζει μαζί της παλεύοντας και γελώντας, έχοντας… εξημερώσει το θηρίο.

«Μην τα βάζετε ποτέ με τη φύση!»

Ο Τραμπ ανάρτησε στο Truth Social ένα βίντεο διάρκειας περίπου 41 δευτερολέπτων, στο οποίο καταγράφεται η επίθεση της τίγρης στον νεαρό, με λεζάντα: «Μην τα βάζετε ποτέ με τη φύση!»

Η ανάρτηση του Τραμπ προκάλεσε έντονες αντιδράσεις καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ διακωμωδεί έναν τραγικό θάνατο.

Η αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ είχε μάλιστα καλέσει το κοινό να μη διαδίδει τα βίντεο της επίθεσης που κυκλοφορούσαν στο διαδίκτυο, σε ένδειξη σεβασμού προς τον νεκρό και την οικογένειά του.