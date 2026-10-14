Αλεξάνδρα Παλαιολόγου: «Δεν θα σε ξαναδώ κι ένα μαχαίρι τρυπάει τα σωθικά μου…» – «Ραγίζει καρδιές» η ανάρτηση για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, με τον οποίο διατηρούσε στενή φιλία και κουμπαριά, μέσω συγκινητικών αναρτήσεων στα Instagram Stories της. Στις αναρτήσεις της περιέγραψε το κενό που νιώθει και τη δυσκολία να συνειδητοποιήσει την απώλεια, συνοδεύοντας το αφιέρωμά της με το τραγούδι του «Καμικάζι».

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Lifestyle

Παλαιολόγου - Μαζωνάκης
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • «Ραγίζει καρδιές» η νέα ανάρτηση της Αλεξάνδρας Παλαιολόγου για τον Γιώργο Μαζωνάκη, με τον οποίο ήταν φίλοι και κουμπάροι.
  • Σε ανάρτησή της στα Instagram Stories της εξέφρασε τη θλίψη της για την απώλειά του και το κενό που νιώθει η ίδια, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Είναι κι αυτές οι νύχτες που συνειδητοποιώ πως δεν θα σε ξαναδώ κι ένα μαχαίρι τρυπάει τα σωθικά μου…».
  • Το αφιέρωμά της συνοδεύτηκε από το τραγούδι «Καμικάζι» του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ πρόσθεσε: «Πήρες μαζί σου τα χρόνια της χαράς και της αθωότητας …».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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«Ραγίζει καρδιές» η νέα ανάρτηση της Αλεξάνδρας Παλαιολόγου για τον Γιώργο Μαζωνάκη με τον οποίο ήταν φίλοι και κουμπάροι.

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Σε ανάρτησή της στα Instagram Stories της εξέφρασε τη θλίψη της για την απώλειά του και το κενό που νιώθει η ίδια.

«Είναι κι αυτές οι νύχτες που συνειδητοποιώ πως δεν θα σε ξαναδώ κι ένα μαχαίρι τρυπάει τα σωθικά μου…», έγραψε χαρακτηριστικά, ενώ σε επόμενη ανάρτησή της πρόσθεσε: «Πήρες μαζί σου τα χρόνια της χαράς και της αθωότητας …».

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Το αφιέρωμά της συνοδεύτηκε από το τραγούδι «Καμικάζι» του Γιώργου Μαζωνάκη.

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