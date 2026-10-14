Αλεξάνδρα Παλαιολόγου: «Δεν θα σε ξαναδώ κι ένα μαχαίρι τρυπάει τα σωθικά μου…» – «Ραγίζει καρδιές» η ανάρτηση για τον Γιώργο Μαζωνάκη

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«Ραγίζει καρδιές» η νέα ανάρτηση της Αλεξάνδρας Παλαιολόγου για τον Γιώργο Μαζωνάκη με τον οποίο ήταν φίλοι και κουμπάροι.

Σε ανάρτησή της στα Instagram Stories της εξέφρασε τη θλίψη της για την απώλειά του και το κενό που νιώθει η ίδια.

«Είναι κι αυτές οι νύχτες που συνειδητοποιώ πως δεν θα σε ξαναδώ κι ένα μαχαίρι τρυπάει τα σωθικά μου…», έγραψε χαρακτηριστικά, ενώ σε επόμενη ανάρτησή της πρόσθεσε: «Πήρες μαζί σου τα χρόνια της χαράς και της αθωότητας …».

Το αφιέρωμά της συνοδεύτηκε από το τραγούδι «Καμικάζι» του Γιώργου Μαζωνάκη.