Κτηνωδία στον Τύρναβο: Σκότωσαν την προβατίνα «Πόπη» που είχε υιοθετηθεί από μωρό – «Ήταν κακομαθημένα πλουσιόπαιδα…» καταγγέλλουν φιλόζωοι

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Κτηνωδία στον Τύρναβο. Δραματική κατάληξη είχε η επιχείρηση αναζήτησης της προβατίνας «Πόπη» που είχε υιοθετηθεί από φιλόζωους το 2022 στην περιοχή και είχε εξαφανιστεί από τις 6 Οκτωβρίου.

Όπως ανακοίνωσε η κα Άννα Ξενοπούλου που είχε αναλάβει τη φροντίδα της προβατίνας αφού την είχε βρει μωρό, το ζώο εντοπίστηκε νεκρό «σε ιδιόκτητο περιφραγμένο χώρο».

Σε ανάρτησή της η ίδια, καταγγέλλει «για όσους βιάστηκαν να βγάλουν πόρισμα… Όχι δεν ήταν Ρομά… δεν ήταν άτομα φτωχά που πεινούσαν… Ήταν κακομαθημένα πλουσιόπαιδα με μορφωμένους γονείς που νομίζουν ότι η πόλη αυτή τους ανήκει».

«Η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια της αστυνομίας υπάρχουν μάρτυρες που κατέθεσαν ακράδαντα στοιχεία μιας και η Πόπη μας βρέθηκε σε ιδιόκτητο περιφραγμένο χώρο!» καταλήγει στην ανάρτησή της.

Λίγες ημέρες νωρίτερα η ίδια σε άλλη ανάρτησή της είχε απευθύνει σπαρακτικό μήνυμα για την εξαφάνιση της προβατίνας γράφοντας, μεταξύ άλλων, «σε αγαπάμε πολύ Πόπη και σε περιμένουμε πίσω σπίτι μας».