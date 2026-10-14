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Χατζηδάκης για Γκιλφόιλ: Η απομάκρυνσή της δεν επηρεάζει τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σχολίασε την απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Αθήνα, τονίζοντας ότι πρόκειται για εσωτερικό ζήτημα των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπογράμμισε ότι το περιστατικό δεν αναμένεται να επηρεάσει τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ, οι οποίες βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο συνεργασίας και αναμένεται να συνεχίσουν τη θετική τους πορεία.

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Πολιτική

Κωστής Χατζηδάκης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, αναφέρθηκε στην απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, από τη θέση της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Αθήνα.
  • Τόνισε ότι πρόκειται για ζήτημα που αφορά αποκλειστικά τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν αναμένεται να επηρεάσει τις διμερείς σχέσεις.
  • Υπογράμμισε το υψηλό επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι η θετική πορεία των τελευταίων ετών, θα συνεχιστεί.

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Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, αναφέρθηκε στην απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, από τη θέση της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Αθήνα, τονίζοντας ότι πρόκειται για ζήτημα που αφορά αποκλειστικά στις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν αναμένεται να επηρεάσει τις διμερείς σχέσεις. Παράλληλα, υπογράμμισε το υψηλό επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι η θετική πορεία των τελευταίων ετών θα συνεχιστεί.

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«Είναι θέματα που αφορούν τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν επηρεάζουν τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις», σχολίασε, μιλώντας στο ERTNews, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης για την απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα» και πρόσθεσε:

«Η συζήτηση για την κυρία Γκίλφοϊλ είχε ξεκινήσει στον αμερικανικό Τύπο ήδη όταν ήρθε ο Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα και η επίσκεψη ήταν επιτυχής. Υπογραμμίστηκε και από τις δύο πλευρές, ότι είναι πολύ ψηλά το επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Η πρόοδος των περασμένων χρόνων και του τελευταίου έτους στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, θα συνεχιστούν. Δεν υπάρχει αμφιβολία και νομίζω ότι τόσο εμείς όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουμε κάθε λόγο να εργαστούμε προς αυτήν την κατεύθυνση».

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