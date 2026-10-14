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Κακοκαιρία: Ήχησε το 112 στη Ρόδο – «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες»

Κακοκαιρία στη Ρόδο: Εγκλωβίστηκε γυναίκα μέσα στο αυτοκίνητό της που ακινητοποιήθηκε από τα ορμητικά νερά

Το νέο κύμα κακοκαιρίας προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στη Ρόδο, με ισχυρές βροχοπτώσεις και ραγδαία συσσώρευση υδάτων, που πλημμύρισαν δρόμους και δυσχέραναν τη μετακίνηση. Στην περιοχή των Ασγούρου, η Πυροσβεστική Υπηρεσία απεγκλώβισε μια γυναίκα από το όχημά της, ενώ η έντονη κακοκαιρία, προκάλεσε εκτεταμένες διακοπές ρεύματος σε αρκετές περιοχές του νησιού.

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Ρόδος/απεγκλωβισμός γυναίκας από το αυτοκίνητο
Πηγή: Real Voice News
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε το νέο κύμα κακοκαιρίας που έπληξε τη Ρόδο, εκδηλώνοντας ισχυρές βροχοπτώσεις και ραγδαία συσσώρευση υδάτων σε διάφορα σημεία του νησιού.
  • Στην περιοχή των Ασγούρου, μια γυναίκα εγκλωβίστηκε στο όχημά της λόγω του μεγάλου όγκου νερού και απεγκλωβίστηκε με ασφάλεια από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
  • Πέρα από τα πλημμυρικά φαινόμενα στο οδικό δίκτυο, η έντονη κακοκαιρία προκάλεσε εκτεταμένες βλάβες και στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Αρκετές περιοχές και οικισμοί της Ρόδου έμειναν χωρίς ρεύμα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε το νέο κύμα κακοκαιρίας που έπληξε τη Ρόδο, εκδηλώνοντας ισχυρές βροχοπτώσεις και ραγδαία συσσώρευση υδάτων σε διάφορα σημεία του νησιού. Η ξαφνική νεροποντή μετέτρεψε κεντρικές αρτηρίες και παράπλευρους δρόμους σε χειμάρρους, δυσχεραίνοντας σημαντικά τη μετακίνηση των οχημάτων και προκαλώντας αναστατώσεις στις καθημερινές δραστηριότητες των κατοίκων.

Η κατάσταση έγινε ιδιαίτερα επικίνδυνη στην περιοχή των Ασγούρου, όπου μια γυναίκα εγκλωβίστηκε εντός του οχήματός της, που ακινητοποιήθηκε από τον μεγάλο όγκο νερού που συγκεντρώθηκε στο οδόστρωμα. Για τη διάσωσή της χρειάστηκε η άμεση επέμβαση κλιμακίου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα στελέχη της οποίας καταφέρει να την απεγκλωβίσουν με ασφάλεια, αποτρέποντας τα χειρότερα.

Πέρα από τα πλημμυρικά φαινόμενα στο οδικό δίκτυο, η έντονη κακοκαιρία προκάλεσε εκτεταμένες βλάβες και στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Αρκετές περιοχές και οικισμοί της Ρόδου έμειναν χωρίς ρεύμα, ενώ τα συνεργεία των αρμόδιων υπηρεσιών βρίσκονται σε επιφυλακή για τη διαχείριση των προβλημάτων που παραμένουν σε εξέλιξη.

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