Κακοκαιρία στη Ρόδο: Εγκλωβίστηκε γυναίκα μέσα στο αυτοκίνητό της που ακινητοποιήθηκε από τα ορμητικά νερά

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε το νέο κύμα κακοκαιρίας που έπληξε τη Ρόδο, εκδηλώνοντας ισχυρές βροχοπτώσεις και ραγδαία συσσώρευση υδάτων σε διάφορα σημεία του νησιού. Η ξαφνική νεροποντή μετέτρεψε κεντρικές αρτηρίες και παράπλευρους δρόμους σε χειμάρρους, δυσχεραίνοντας σημαντικά τη μετακίνηση των οχημάτων και προκαλώντας αναστατώσεις στις καθημερινές δραστηριότητες των κατοίκων.

Η κατάσταση έγινε ιδιαίτερα επικίνδυνη στην περιοχή των Ασγούρου, όπου μια γυναίκα εγκλωβίστηκε εντός του οχήματός της, που ακινητοποιήθηκε από τον μεγάλο όγκο νερού που συγκεντρώθηκε στο οδόστρωμα. Για τη διάσωσή της χρειάστηκε η άμεση επέμβαση κλιμακίου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα στελέχη της οποίας καταφέρει να την απεγκλωβίσουν με ασφάλεια, αποτρέποντας τα χειρότερα.

Πέρα από τα πλημμυρικά φαινόμενα στο οδικό δίκτυο, η έντονη κακοκαιρία προκάλεσε εκτεταμένες βλάβες και στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Αρκετές περιοχές και οικισμοί της Ρόδου έμειναν χωρίς ρεύμα, ενώ τα συνεργεία των αρμόδιων υπηρεσιών βρίσκονται σε επιφυλακή για τη διαχείριση των προβλημάτων που παραμένουν σε εξέλιξη.