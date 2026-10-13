Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Το παρασκήνιο της αποπομπής της από τον Τραμπ – Τα δημοσιεύματα, οι αντιδράσεις και η πίεση στον Λευκό Οίκο

Την παραίτησή της από το αξίωμα της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Αθήνα ανακοίνωσε το απόγευμα της Τρίτης 13 Οκτωβρίου 2026, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο «X». Είχε προηγηθεί η αποκάλυψη από τη νέα εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από την Αμερικανίδα διπλωμάτη να παραιτηθεί από τη θέση της.

Η εξέλιξη έρχεται με τις αναφορές για τις δραστηριότητες της Γκιλφόιλ πριν και μετά την ανάληψη των καθηκόντων της στην Αθήνα, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για την τροπή της υπόθεσης. Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ χαρακτήρισε ψευδείς τις καταγγελίες σε βάρος της και τόνισε ότι θα υπερασπιστεί το όνομα, τη φήμη και την ακεραιότητά της. Παράλληλα, αναφέρθηκε στα επιτεύγματα της θητείας της, στην ενίσχυση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς τον ελληνικό λαό για τη φιλοξενία του.

Μετά την αποπομπή της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ , καθήκοντα επικεφαλής της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα θα αναλάβει ο Τζος Χακ, μέχρι να κινηθεί η διαδικασία αντικατάστασης της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία μπορεί να διαρκέσει αρκετούς μήνες.

Η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου και οι δηλώσεις Τραμπ

Την απόφαση να ζητηθεί η παραίτηση της Γκίλφοϊλ ανακοίνωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζακαράια, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με το χρονοδιάγραμμα της απομάκρυνσής της και το ενδεχόμενο αντικατάστασής της.

«Ζητήσαμε από την πρέσβη Γκίλφοϊλ να παραιτηθεί. Ήταν πολύτιμο στέλεχος για την ομάδα. Της ευχόμαστε τα καλύτερα», ανέφερε η εκπρόσωπος, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τη διαδικασία διαδοχής της στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα.

Ερωτηθείς για την υπόθεση, ο Ντόναλντ Τραμπ διαχώρισε την προσωπική του σχέση με την πρώην πλέον πρέσβη από την απόφαση απομάκρυνσής της. «Δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου. Απλώς έβγαινε με τον γιο μου πριν από πολύ καιρό», δήλωσε, αναφερόμενος στην προηγούμενη σχέση της Γκίλφοϊλ με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ. «Πήγε στην Ελλάδα, έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν μας άρεσαν όσα διαβάζαμε, οπότε το λύσαμε», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση για το αν είχε επικοινωνήσει προσωπικά μαζί της και για το τι του είχε πει, ο Τραμπ απάντησε ότι δεν είχε μιλήσει μαζί της, επαναλαμβάνοντας ότι δεν του άρεσαν όσα διάβασε σχετικά με την υπόθεση.

BREAKING: “She was doing a good job, but we didn’t like what we were reading.” President Trump weighs in on Kimberly Guilfoyle’s resignation as U.S. ambassador to Greece when reporters press him about allegations involving her conduct. Asked about Guilfoyle’s past engagement to his son, Donald Trump Jr., the president responds: “She wasn’t a member of my family. She, I guess, dated my son a long time ago.” Trump adds that he has not spoken with Guilfoyle personally. — Fox News (@FoxNews) October 13, 2026

Γκίλφοϊλ: «Η θητεία μου στην Ελλάδα ήταν η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου – Οι καταγγελίες είναι ψευδείς»

Η Αμερικανίδα διπλωμάτης χαρακτήρισε τη θητεία της «τη μεγαλύτερη τιμή της ζωής της», κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στα αποτελέσματα της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας και εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της προς τον Αμερικανό πρόεδρο και τον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο. Μάλιστα τονίζει ότι οι κατηγορίες σε βάρος της είναι ψευδείς και ότι θα υπερασπιστεί το όνομά της και τη φήμη της.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ:

«Η θητεία μου ως πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα υπήρξε η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου. Θα είμαι για πάντα ευγνώμων στον Πρόεδρο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ και στον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο που μου εμπιστεύτηκαν το εξαιρετικό προνόμιο να εκπροσωπώ τη μεγαλύτερη χώρα στην ιστορία του κόσμου.

Από την πρώτη μου μέρα ως πρέσβειρα, εργάστηκα ακατάπαυστα για την προώθηση της ατζέντας «America First» του Προέδρου Τραμπ, την ενίσχυση της στρατηγικής συμμαχίας μας με την Ελλάδα και την επίτευξη σημαντικών επιτυχιών για τον αμερικανικό λαό.

Κατά τη διάρκεια της θητείας μου, συμβάλαμε στη σύναψη ιστορικών συμφωνιών για την επέκταση των αμερικανικών εξαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου προς την Ευρώπη, προωθήσαμε τον «Κάθετο Διάδρομο» (Vertical Corridor) για τη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από τη ρωσική ενέργεια, ενισχύσαμε τη συνεργασία μας στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας με έναν κρίσιμο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και διευρύναμε τις ευκαιρίες για τις αμερικανικές επιχειρήσεις και τις επενδύσεις σε ολόκληρη την περιοχή.

Είμαι ιδιαίτερα υπερήφανη για τον ρόλο που διαδραμάτισε η Πρεσβεία μας στην ενίσχυση της αμερικανικής ενεργειακής υπεροχής, στην προώθηση της οικονομικής συνεργασίας και στη διασφάλιση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ο απαραίτητος ηγέτης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Αυτά τα επιτεύγματα αποτελούν απόδειξη της τολμηρής ηγεσίας του Προέδρου Τραμπ, της δέσμευσης του Υπουργού Ρούμπιο στην αμερικανική διπλωματία, καθώς και των εξαιρετικών ανδρών και γυναικών που υπηρετούν τη χώρα μας καθημερινά.

Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ στις πρόσφατες κατηγορίες εναντίον μου. Οι κατηγορίες αυτές είναι ψευδείς και σκοπεύω να υπερασπιστώ σθεναρά το όνομά μου, τη φήμη μου και την ακεραιότητά μου. Έχω αφιερώσει την επαγγελματική μου ζωή στον αγώνα για δικαιοσύνη, στην υπεράσπιση του σωστού και στην προάσπιση των αξιών που κάνουν την Αμερική μοναδική. Δεν θα επιτρέψω σε ψευδείς κατηγορίες να καθορίσουν τις δεκαετίες δημόσιας υπηρεσίας μου.

Η ευγνωμοσύνη και ο σεβασμός μου προς τον Πρόεδρο Τραμπ και τον Υπουργό Ρούμπιο παραμένουν ακλόνητοι. Είμαι περήφανος για όσα καταφέραμε μαζί και θα είμαι πάντα πιστός υποστηρικτής του Προέδρου Τραμπ και της αποστολής του να κάνει την Αμερική και πάλι μεγάλη.

Αν και η θητεία μου ως πρέσβειρα μπορεί να πλησιάζει στο τέλος της, η δέσμευσή μου προς τον Πρόεδρο Τραμπ, το κίνημα «America First» και τη χώρα που αγαπώ δεν θα τελειώσει ποτέ.

Αποτέλεσε τη μέγιστη τιμή της ζωής μου να υπηρετήσω τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Εκφράζω τη βαθύτατη και ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη στον ελληνικό λαό για τη φιλοξενία και τη συνεργασία του, καθώς και για το γεγονός ότι με υποδέχτηκε με ανοιχτές αγκάλες. Ο Θεός να ευλογεί τον Πρόεδρο Τραμπ, ο Θεός να ευλογεί τους απίστευτους διπλωμάτες και τα μέλη των ενόπλων δυνάμεών μας, και ο Θεός να ευλογεί τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής».

Serving as the United States Ambassador to Greece has been the honor of a lifetime. I will forever be grateful to President Donald J. Trump and Secretary of State Marco Rubio for entrusting me with the extraordinary privilege of representing the greatest country in the history of the world. From my first day as Ambassador, I have worked tirelessly to advance President Trump’s America First agenda, strengthen our strategic alliance with Greece, and deliver meaningful victories for the American people. During my tenure, we have helped secure historic agreements to expand American liquefied natural gas exports to Europe, advanced the Vertical Corridor to reduce Europe’s dependence on Russian energy, strengthened our defense and security partnership with a critical NATO ally, and expanded opportunities for American businesses and investment throughout the region. I am especially proud of the role our Embassy has played in strengthening American energy dominance, advancing economic cooperation, and ensuring that the United States remains the indispensable leader in Southeast Europe. These accomplishments are a testament to President Trump’s bold leadership, Secretary Rubio’s commitment to American diplomacy, and the extraordinary men and women who serve our country every day. I also want to address the recent allegations against me. These allegations are false, and I intend to vigorously defend my name, my reputation, and my integrity. I have dedicated my professional life to fighting for justice, standing up for what is right, and defending the values that make America exceptional. I will not allow false accusations to define my decades of public service. My gratitude and respect for President Trump and Secretary Rubio remain unwavering. I am proud of what we accomplished together, and I will always be a loyal supporter of President Trump and his mission to Make America Great Again. While my time as Ambassador may be coming to an end, my commitment to President Trump, the America First movement, and the country I love will never end. It has been the honor of my lifetime to serve the United States of America. God bless President Trump, God bless our incredible diplomats and service members, and God bless the United States of America. — Kimberly Guilfoyle (@kimguilfoyle) October 13, 2026

Εξάρχου: Καθοριστική η συμβολή της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στον Κάθετο Διάδρομο

«Το έργο του Κάθετου Διαδρόμου αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα εθνικής σημασίας για την Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την πρώτη στιγμή, η Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, έχει υποστηρίξει με συνέπεια και ενεργό ρόλο την προώθηση αυτής της στρατηγικής σημασίας πρωτοβουλίας» επεσήμανε σε δήλωση του ο διευθύνων Σύμβουλος της Atlantic SEE LNG Trade, Αλέξανδρος Εξάρχου και προσθέτει:

«Στο πλαίσιο αυτό, η Atlantic SEE LNG Trade έχει στηρίξει τις πρωτοβουλίες και τις προσπάθειες της Πρέσβεως, δραστηριοποιούμενη σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον, καθώς ο Κάθετος Διάδρομος επηρεάζει άμεσα εδραιωμένα συμφέροντα και αμφισβητεί παγιωμένες πρακτικές, ιδιαίτερα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η Atlantic SEE LNG Trade επιθυμεί να αναγνωρίσει επισήμως και να εξάρει τη σημαντική συμβολή της Πρέσβεως Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην προώθηση του έργου του Κάθετου Διαδρόμου, μιας στρατηγικής πρωτοβουλίας που θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια και θα προσφέρει ουσιαστικά οφέλη στους Ευρωπαίους πολίτες σε ολόκληρη την περιοχή.»

Το παρασκήνιο της αποπομπής

Η απόφαση της Ουάσινγκτον να ζητήσει την παραίτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα ήρθε έπειτα από εβδομάδες αυξανόμενης πίεσης στον Λευκό Οίκο, στη σκιά δημοσιευμάτων και καταγγελιών που αφορούσαν δραστηριότητές της πριν και μετά την ανάληψη των καθηκόντων της στην Αθήνα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η απομάκρυνσή της δεν αποτέλεσε αιφνιδιασμό για την Ουάσινγκτον, καθώς το κλίμα στο περιβάλλον του προέδρου είχε επιβαρυνθεί σημαντικά, αφού οι αποκαλύψεις και τα σχετικά δημοσιεύματα διαδέχονταν το ένα το άλλο. Η αρχική ενόχληση μετατράπηκε σταδιακά σε έντονη δυσαρέσκεια, ενώ συνεργάτες του Αμερικανού προέδρου φέρονται να τον πίεζαν να προχωρήσει στην απομάκρυνσή της.

Η εξέλιξη επιταχύνθηκε μετά τις δημόσιες τοποθετήσεις του Τραμπ, ο οποίος είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για την τροπή της υπόθεσης και είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο αποπομπής της. Μέσα σε διάστημα λίγων εβδομάδων, η υπόθεση εξελίχθηκε σε πολιτικό βάρος για τον Λευκό Οίκο, με την αμερικανική κυβέρνηση να επιδιώκει να αποφύγει περαιτέρω αρνητική δημοσιότητα.

Οι Δημοκρατικοί ζητούν έρευνα από το Κογκρέσο

Η αποχώρηση της Γκίλφοϊλ δεν φαίνεται να κλείνει την υπόθεση στην Ουάσινγκτον. Μέλη των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων υποστηρίζουν ότι η παραίτησή της δεν την απαλλάσσει από ενδεχόμενες ευθύνες και ζητούν τη διεξαγωγή έρευνας από το Κογκρέσο.

Σε ανάρτησή τους, οι Δημοκρατικοί την κατηγορούν ότι «χρησιμοποίησε τη θέση της για να πλουτίσει», ζητώντας να διερευνηθούν οι καταγγελίες και να αποδοθούν ευθύνες, εφόσον προκύψουν στοιχεία που τις τεκμηριώνουν.

Η στάση αυτή δείχνει ότι το ζήτημα παραμένει ανοιχτό σε πολιτικό επίπεδο, παρά την απόφαση του Λευκού Οίκου να ζητήσει την παραίτησή της. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να δείξει εάν οι πιέσεις των Δημοκρατικών θα οδηγήσουν σε επίσημες κοινοβουλευτικές ενέργειες και εάν θα υπάρξουν περαιτέρω αποκαλύψεις γύρω από τις δραστηριότητες που βρέθηκαν στο επίκεντρο της υπόθεσης.

Η παραίτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αποτελεί, σε κάθε περίπτωση, μια υπόθεση με πολιτικές προεκτάσεις για την κυβέρνηση Τραμπ, καθώς η Ουάσινγκτον καλείται πλέον να διαχειριστεί τόσο τις καταγγελίες όσο και το αίτημα για περαιτέρω διερεύνησή τους.

Good. But resigning does not shield her from accountability. Guilfoyle used her position as a Trump official to get rich, while American families struggle with the cost of living. Congress must conduct oversight to understand how this happened and hold the admin accountable. — House Foreign Affairs Committee Dems (@HouseForeign) October 13, 2026

Οι αναφορές

Η πίεση προς την Γκίλφοϊλ κορυφώθηκε έπειτα από σειρά δημοσιευμάτων της εφημερίδας Wall Street Journal και άλλων διεθνών Μέσων.

Σε ένα από αυτά, ο Ρεπουμπλικανός δωρητής Έρικ Ντίτερς ισχυρίστηκε ότι η Γκίλφοϊλ του ζήτησε να της μεταφέρει 100.000 δολάρια για την εξόφληση του λογαριασμού της πιστωτικής της κάρτας American Express, λίγο πριν από την ακρόαση για την επικύρωση του διορισμού της από τη Γερουσία τον Ιούλιο του 2025.

Σε αντάλλαγμα, υποσχέθηκε να λειτουργήσει ως ο άνθρωπος που θα τον στηρίζει «μέχρι τέλους στον κόσμο του Τραμπ».

Όπως προκύπτει από στιγμιότυπα οθόνης (screenshots) που περιήλθαν και στην κατοχή των New York Times, η Γκίλφοϊλ έγραφε σε γραπτό μήνυμα: «Αγάπη μου, σε παρακαλώ, χρειάζομαι να το τακτοποιήσεις αυτό για μένα σήμερα».

“Honey please I need you to get this done for me.” How Kimberly Guilfoyle pressed a MAGA ally to transfer $100,000 to her Amex account. https://t.co/UIMczNpkmV https://t.co/3vImYwDt9I — The Wall Street Journal (@WSJ) October 7, 2026



Παράλληλα, τα μηνύματα δείχνουν ότι η ίδια προειδοποιούσε τον Ντίτερς να επικοινωνεί μαζί της αποκλειστικά μέσω της κρυπτογραφημένης εφαρμογής Signal και να κρατήσει την επαφή τους απόρρητη.

“Honey please I need you to get this done for me.” How Kimberly Guilfoyle pressed a MAGA ally to transfer $100,000 to her Amex account. https://t.co/hlDCaDUucK https://t.co/LyQqhzD0t2 — The Wall Street Journal (@WSJ) October 8, 2026



«Κυριολεκτικά θα μου κοστίσεις την πρεσβεία», ανέφερε σε άλλο μήνυμα.

Τα δημοσιεύματα της Wall Street Journal περιέγραφαν επίσης μια σειρά από αμφιλεγόμενες ενέργειες της Γκίλφοϊλ από τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι σε δεξίωση ισχυρίστηκε πως οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την ελληνική κυβέρνηση αν το επιθυμούσαν, ενώ κατηγορείται ότι προώθησε τα επιχειρηματικά συμφέροντα συγκεκριμένης ελληνικής εταιρείας κατασκευών και ενέργειας.

Επιπλέον, η εφημερίδα ανέφερε ότι η Γκίλφοϊλ εξοργίστηκε επειδή δεν είχε προσκληθεί σε εκδήλωση ελληνικού ενδιαφέροντος στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός στην Ελβετία, απαιτώντας να παρευρεθεί, ενώ υπερηφανευόταν για πολυτελή ταξίδια στη Γαλλία με στελέχη εταιρειών ενέργειας.

Παράλληλα, η βρετανική Daily Mail έκανε λόγο για έντονη δυσαρέσκεια και αποξένωση που έχει προκαλέσει η συμπεριφορά της στο προσωπικό της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα.

Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο, αρχικά στήριξε την πρέσβειρα χαρακτηρίζοντάς την «ισχυρή εκπρόσωπο των ΗΠΑ», και αργότερα ξέσπασε κατά των δημοσιογράφων στη σκάλα του αεροσκάφους του πριν αναχωρήσει από την Αθήνα. «Περιφέρεστε νομίζοντας ότι επειδή κάποια πηγή σάς είπε κάτι και το αναφέρατε, αυτό αποτελεί θέσφατο. Δεν είναι θέσφατο. Δεν είναι θέσφατο για μένα. Δεν κάνουμε έτσι τα πράγματα», δήλωσε ο Ρούμπιο, ενώ η Γκίλφοϊλ τον παρακολουθούσε από το έδαφος κατά την αναχώρησή του.

Το απόγευμα της Δευτέρας οι δικηγόροι της Γκίλφοϊλ, Ντέιβιντ Σβαρτς και Τζέσι Μπίναλ, εξέδωσαν ανακοίνωση διαψεύδοντας κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα. Υποστήριξαν ότι τα χρήματα που ζητούσε από τον Ντίτερς αποτελούσαν οφειλόμενη αμοιβή για δημόσιες εμφανίσεις και ομιλίες που είχαν πραγματοποιηθεί πριν από την υποψηφιότητά της για την πρεσβεία.

Παράλληλα, σχετικά με τη χρήση ιδιωτικών αεροσκαφών, οι νομικοί της εκπρόσωποι σημείωσαν: «Πριν από κάθε τέτοιο ταξίδι, η πρέσβειρα ζητούσε, λάμβανε και ακολουθούσε τις οδηγίες του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, τηρώντας τους ταξιδιωτικούς κανονισμούς του υπουργείου. Η πρέσβειρα Γκίλφοϊλ έχει υπηρετήσει, και θα συνεχίσει να υπηρετεί, με ακεραιότητα, τιμή και διάκριση. Αξιολογούμε όλα τα διαθέσιμα ένδικα μέσα για την είσπραξη αυτής της οφειλής και κάθε άλλη πιθανή νομική ενέργεια».