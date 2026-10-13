Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Η θητεία μου ως πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα ήταν η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου – Οι καταγγελίες είναι ψευδείς»

Με μια μακροσκελή αποχαιρετιστήρια δήλωση για τη θητεία της στην Ελλάδα τοποθετήθηκε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, μετά την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε την παραίτησή της από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Αθήνα.

Η Αμερικανίδα διπλωμάτης χαρακτήρισε τη θητεία της «τη μεγαλύτερη τιμή της ζωής της», κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στα αποτελέσματα της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας και εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της προς τον Αμερικανό πρόεδρο και τον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

Μάλιστα τονίζει ότι οι κατηγορίες σε βάρος της είναι ψευδείς και ότι θα υπερασπιστεί το όνομά της και τη φήμη της.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ:

«Η θητεία μου ως πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα υπήρξε η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου. Θα είμαι για πάντα ευγνώμων στον Πρόεδρο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ και στον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο που μου εμπιστεύτηκαν το εξαιρετικό προνόμιο να εκπροσωπώ τη μεγαλύτερη χώρα στην ιστορία του κόσμου.

Από την πρώτη μου μέρα ως πρέσβειρα, εργάστηκα ακατάπαυστα για την προώθηση της ατζέντας «America First» του Προέδρου Τραμπ, την ενίσχυση της στρατηγικής συμμαχίας μας με την Ελλάδα και την επίτευξη σημαντικών επιτυχιών για τον αμερικανικό λαό.

Κατά τη διάρκεια της θητείας μου, συμβάλαμε στη σύναψη ιστορικών συμφωνιών για την επέκταση των αμερικανικών εξαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου προς την Ευρώπη, προωθήσαμε τον «Κάθετο Διάδρομο» (Vertical Corridor) για τη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από τη ρωσική ενέργεια, ενισχύσαμε τη συνεργασία μας στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας με έναν κρίσιμο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και διευρύναμε τις ευκαιρίες για τις αμερικανικές επιχειρήσεις και τις επενδύσεις σε ολόκληρη την περιοχή.

Είμαι ιδιαίτερα υπερήφανη για τον ρόλο που διαδραμάτισε η Πρεσβεία μας στην ενίσχυση της αμερικανικής ενεργειακής υπεροχής, στην προώθηση της οικονομικής συνεργασίας και στη διασφάλιση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ο απαραίτητος ηγέτης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Αυτά τα επιτεύγματα αποτελούν απόδειξη της τολμηρής ηγεσίας του Προέδρου Τραμπ, της δέσμευσης του Υπουργού Ρούμπιο στην αμερικανική διπλωματία, καθώς και των εξαιρετικών ανδρών και γυναικών που υπηρετούν τη χώρα μας καθημερινά.

Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ στις πρόσφατες κατηγορίες εναντίον μου. Οι κατηγορίες αυτές είναι ψευδείς και σκοπεύω να υπερασπιστώ σθεναρά το όνομά μου, τη φήμη μου και την ακεραιότητά μου. Έχω αφιερώσει την επαγγελματική μου ζωή στον αγώνα για δικαιοσύνη, στην υπεράσπιση του σωστού και στην προάσπιση των αξιών που κάνουν την Αμερική μοναδική. Δεν θα επιτρέψω σε ψευδείς κατηγορίες να καθορίσουν τις δεκαετίες δημόσιας υπηρεσίας μου.

Η ευγνωμοσύνη και ο σεβασμός μου προς τον Πρόεδρο Τραμπ και τον Υπουργό Ρούμπιο παραμένουν ακλόνητοι. Είμαι περήφανος για όσα καταφέραμε μαζί και θα είμαι πάντα πιστός υποστηρικτής του Προέδρου Τραμπ και της αποστολής του να κάνει την Αμερική και πάλι μεγάλη.

Αν και η θητεία μου ως πρέσβειρα μπορεί να πλησιάζει στο τέλος της, η δέσμευσή μου προς τον Πρόεδρο Τραμπ, το κίνημα «America First» και τη χώρα που αγαπώ δεν θα τελειώσει ποτέ.

Αποτέλεσε τη μέγιστη τιμή της ζωής μου να υπηρετήσω τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Εκφράζω τη βαθύτατη και ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη στον ελληνικό λαό για τη φιλοξενία και τη συνεργασία του, καθώς και για το γεγονός ότι με υποδέχτηκε με ανοιχτές αγκάλες. Ο Θεός να ευλογεί τον Πρόεδρο Τραμπ, ο Θεός να ευλογεί τους απίστευτους διπλωμάτες και τα μέλη των ενόπλων δυνάμεών μας, και ο Θεός να ευλογεί τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής».