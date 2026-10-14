Κακοκαιρία: «Φούσκωσε» ο Κηφισός – Σε επιφυλακή οι Αρχές – BINTEO

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το κύμα κακοκαιρίας που μεταξύ άλλων περιοχών πλήττει και την Αττική δημιουργώντας αρκετά προβλήματα στο Λεκανοπέδιο της Αττικής.

Μάλιστα, ο Κηφισός «φούσκωσε» από τη συνεχόμενη βροχόπτωση, θέτοντας παράλληλα σε πλήρη επιφυλακή τις Αρχές.

Υπενθυμίζεται πως σε καθεστώς Red Code έχουν τεθεί η Αττική και ακόμη επτά περιφέρειες της χώρας, λόγω της αυξημένης επικινδυνότητας των καιρικών φαινομένων.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι ακόλουθες περιοχές:

Η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας (Στερεά Ελλάδα)

Η Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων (Θεσσαλία)

Η Περιφέρεια Αττικής

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Η Περιφέρεια Κρήτης

Οι Περιφερειακές Ενότητες Σάμου και Ικαρίας (Βόρειο Αιγαίο)

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Δείτε LIVE την εξέλιξη της κακοκαιρίας

Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ, σήμερα Τετάρτη (14/10), στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Παράλληλα προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο από το βράδυ της Τρίτης (13-10-2026).

Πιο συγκεκριμένα, Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α) Στην Εύβοια έως αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

β) Πρόσκαιρα στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και τις Κυκλάδες (κυρίως τα δυτικά και βόρεια τμήματα) έως τις πρώτες ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

γ) Στη Χαλκιδική έως τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ) Στις Σποράδες, την ανατολική Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας) έως το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ε) Στα Δωδεκάνησα έως το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ) Στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) έως αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 και πρόσκαιρα τοπικά έως 10 μποφόρ θα πνέουν αρχικά στο βόρειο Αιγαίο και βαθμιαία και στο κεντρικό.