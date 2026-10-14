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Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε MDMA στο σπίτι του 22χρονου που προμήθευσε τα χάπια στην 20χρονη που έχασε τη ζωή της – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη προχώρησαν στη σύλληψη ενός 22χρονου στο πλαίσιο των ερευνών για τον θάνατο της 20χρονης Χριστίνας, ο οποίος προήλθε από χρήση ναρκωτικών ουσιών. Ο συλληφθείς ταυτοποιήθηκε ως το άτομο που φέρεται να προμήθευσε τις μοιραίες ουσίες, ενώ στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κάνναβη, MDMA, φαρμακευτικά δισκία και άλλα αντικείμενα.

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Θεσσαλονίκη, 20χρονη
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη σύλληψη ενός 22χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο των ερευνών για τον θάνατο της 20χρονης Χριστίνας από χρήση ναρκωτικών ουσιών.
  • Ο 22χρονος ταυτοποιήθηκε ως το άτομο που φέρεται να κατείχε και να πούλησε τις μοιραίες ναρκωτικές ουσίες στην άτυχη 20χρονη.
  • Στο σπίτι του 22χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν MDMA, ακατέργαστη κάνναβη, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και το χρηματικό ποσό των 150 ευρώ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στη σύλληψη ενός 22χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο των ερευνών για τον θάνατο της 20χρονης, Χριστίνας ο οποίος προήλθε από χρήση ναρκωτικών ουσιών.

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Ειδικότερα, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της Τρίτης 13 Οκτωβρίου 2026 από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, κατόπιν σχετικού εντάλματος.

Πώς έφτασαν στα ίχνη του

Η έρευνα του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών ξεκίνησε μετά την παραγγελία της αρμόδιας ανακριτικής Αρχής για τον θάνατο της 20χρονης, που σημειώθηκε το Σάββατο μέσα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

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Από την ενδελεχή προανάκριση και τη συλλογή στοιχείων, ταυτοποιήθηκε ο 22χρονος ως το άτομο που φέρεται να κατείχε και να πούλησε τις μοιραίες ναρκωτικές ουσίες στην άτυχη 22χρονη.

Τι βρέθηκε στο σπίτι του 22χρονου

Κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης και έρευνας που διενεργήθηκε στην οικία του κατηγορουμένου, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν:

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  • 39 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης
  • 3 συσκευασίες MDMA σε μορφή βράχου, συνολικού βάρους 3,3 γραμμαρίων
  • 1 συσκευασία MDMA σε μορφή κολλώδους πάστας, βάρους 6 γραμμαρίων
  • 2 φαρμακευτικά δισκία
  • Ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας
  • Μεταλλικό τρίφτη, μεταλλικό κουτάλι και γυάλινο φλιτζάνι με υπολείμματα άγνωστης ναρκωτικής ουσίας ροζ χρώματος
  • Το χρηματικό ποσό των 150 ευρώ
  • 1 κινητό τηλέφωνο

Θεσσαλονίκη- ναρκωτικά- 20χρονη

Σε βάρος του 22χρονου, ο οποίος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για ομοειδή αδικήματα, σχηματίστηκε επιπλέον αυτοτελής δικογραφία στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα και στη συνέχεια θα απολογηθεί στον ανακριτή.

 

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