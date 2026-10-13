Θάνατος 20χρονης στη Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ο 22χρονος που φέρεται να προμήθευε με ναρκωτικά τον φίλο της

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Έπειτα από αναζήτηση εντατική από την πλευρά της Αστυνομίας και αξιοποίηση πληροφοριών, συνελήφθη ο 22χρονος, ο οποίος φέρεται να προμήθευσε με ναρκωτικές ουσίες τον φίλο της άτυχης Χριστίνας, η οποία κατέρρευσε και πέθανε στη Θεσσαλονίκη.

Ο 22χρονος με τα αρχικά Κ.Π., εντοπίστηκε σε κατοικία συγγενικού του προσώπου, ενώ σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για άτομο που είναι ήδη γνωστό στις Αρχές, καθώς έχει απασχολήσει στο παρελθόν για υποθέσεις διακίνησης και κατοχής ναρκωτικών.

Κατά την διάρκεια της διεξαγωγής της έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, οι αστυνομικοί εντόπισαν ποσότητες MDMA, καθώς και άλλα είδη ναρκωτικών ουσιών.

Η έρευνα των Αρχών είχε ξεκινήσει μετά την κατάθεση του 20χρονου φίλου της Χριστίνας, ο οποίος φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς, ότι είχαν προμηθευτεί ναρκωτικές ουσίες από έναν νεαρό με το προσωνύμιο «ΝΤΑΝ».

Ακολούθησε αναζήτηση του συγκεκριμένου προσώπου, σε σημεία όπου συχνάζουν άτομα, που φέρονται να εμπλέκονται στη διακίνηση ναρκωτικών. Μέσα από πληροφορίες που συγκέντρωσαν, οι αστυνομικοί κατάφεραν να εξακριβώσουν τα πραγματικά στοιχεία ταυτότητάς του.

Στη συνέχεια, διαπίστωσαν ότι ο 22χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές, ενώ έδειξαν τη φωτογραφία του στον 20χρονο, ο οποίος φέρεται να τον αναγνώρισε ανεπιφύλακτα ως το πρόσωπο από το οποίο είχαν προμηθευτεί τις ναρκωτικές ουσίες.

Αφότου ολοκληρώθηκε η ταυτοποίησή του, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης και οι αστυνομικοί προχώρησαν στον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Στον ανακριτή ο 20χρονος

Ερωτήματα εγείρονται για τον θάνατο της 20χρονης κοπέλας στη Θεσσαλονίκη, η οποία είχε προηγουμένως κάνει χρήση ουσιών. Ο 20χρονος φίλος της παραμένει κρατούμενος και απολογείται σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας.

Ο 20χρονος αντιμετωπίζει τη βαριά κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης, αλλά και της προμήθειας και κατοχής ναρκωτικών, για ιδία χρήση. Με ενδιαφέρον αναμένονται οι εξηγήσεις που θα δώσει, καθώς προανακριτικά φαίνεται ότι είχε αλλάξει τα σενάρια αναφορικά με τον τρόπο προμήθειας των ναρκωτικών, δηλαδή των χαπιών ecstasy, που έκανε και ο ίδιος.

Η εισαγγελέας έχει ασκήσει ποινική δίωξη και για προμήθεια ναρκωτικών που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο και παραπέμπει στον άγνωστο μέχρι τώρα δράστη που έδωσε τα χάπια- έκσταση στους νεαρούς για να κάνουν χρήση στο πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής. Η έρευνα της ασφάλειας, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Στη σορό της 20χρονης διενεργήθηκαν ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις. «Οι τοξικολογικές εξετάσεις θα μας δείξουν τόσο το ποια ή ποιες ουσίες επέδρασαν στον οργανισμό της 20χρονης και φυσικά σε ποια ποσότητα.

«Οι ιστολογικές εξετάσεις που επίσης έχουν ληφθεί με πολύ μεγάλη επιμέλεια, θα μας δείξουν ουσιαστικά το πώς αντέδρασε ο οργανισμός της 20χρονης», δήλωσε στην ΕΡΤ ο Γρηγόρης Λέων», τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας.

Η 20χρονη φέρεται να κατανάλωσε μαζί με συνομήλικο φίλο της ποσότητα MDMA, γνωστή ως ecstasy, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ανατολική Θεσσαλονίκη, όπου γινόταν πάρτι με ηλεκτρονική μουσική.

Η Χριστίνα έχασε λίγο αργότερα τις αισθήσεις της, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Ο 20χρονος φίλος της συνελήφθη, σε βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση και παράβαση της νομοθεσίας, περί εξαρτησιογόνων ουσιών.